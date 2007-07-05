Даты и люди: 5 – 11 июля
№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
5 июля – год назад умер замечательный поэт Алексей ДИДУРОВ (р. 1948). Одну из его песен вспомнит, видимо, каждый – «Когда уйдем со школьного двора».
6 июля – 1917 год. Разгорается скандал вокруг вскрывшихся связей большевистской верхушки с немецким генштабом. Приказ Временного правительства об аресте Ленина и Зиновьева. Они уходят в подполье. В Сестрорецк, где разыскиваемые предположительно скрываются, для их задержания выезжает штабс-капитан Гвоздев. Рабочий оружейного завода Емельянов на лодке перевозит обоих в шалаш у озера Разлив.
7 июля – 125 лет назад (1882) при странных обстоятельствах (отравление?) скончался прославленный военачальник, один из самых популярных людей тогдашней России, генерал Михаил СКОБЕЛЕВ. В наше время эта история стала сюжетом романа Б. Акунина «Смерть Ахиллеса».
11 июля – 110 лет первой воздушной экспедиции в Арктику (1897) – шведского инженера С. АНДРЭ на аэростате «Орел». «Орел» потерпел аварию, но экипаж погиб позднее: скорее всего, воздухоплавателей погубило зараженное трихинами мясо белого медведя, которым они питались.
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