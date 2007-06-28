Даты и люди: 28 июня – 5 июля
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
28 июля – 285 лет назад Петр I отвел землю под мануфактуру купцов Затрапезновых. Кстати, выражение «затрапезный (неопрятный) вид» пошло не от того, что кто-то трапезничал в домашней одежде, а от «затрапезы» – ткани, выпускаемой Затрапезновыми. На их фабрике сразу из всех имевшихся волокон (хлопка, льна, шерсти) шилась дешевая, неказистая пестрядь.
30 июля – 85 лет исполнилось бы Владимиру Дружникову (1922–1994), звезде советского послевоенного кино. Роли в «Сказании о земле Сибирской» и «Константине Заслонове» принесли Дружникову Сталинские премии. Всего же он снялся более чем в 40 картинах.
1 июля – 135 лет со дня рождения Луи Блерио (1872–1936), знаменитого авиатора начала ХХ века. Как конструктор и летчик сначала успеха не имел, журналисты даже окрестили его «падающим Блерио». Но в конце концов удачная модель была найдена, и в 1909 г. Блерио первым перелетел Ла-Манш – навсегда войдя в историю авиации.
4 июля – юбилей у Джины Лоллобриджиды (1927 г.). Кстати, в прошлом году эта по-прежнему очаровательная женщина чуть не вышла в очередной раз замуж. Правда, в последний момент передумала.
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