Даты и люди: 28 июня – 5 июля

28 июля – 285 лет назад Петр I отвел землю под мануфактуру купцов Затрапезновых. Кстати, выражение «затрапезный (неопрятный) вид» пошло не от того, что кто-то трапезничал в домашней одежде, а от «затрапезы» – ткани, выпускаемой Затрапезновыми. На их фабрике сразу из всех имевшихся волокон (хлопка, льна, шерсти) шилась дешевая, неказистая пестрядь.



30 июля – 85 лет исполнилось бы Владимиру Дружникову (1922–1994), звезде советского послевоенного кино. Роли в «Сказании о земле Сибирской» и «Константине Заслонове» принесли Дружникову Сталин­ские премии. Всего же он снялся более чем в 40 картинах.



1 июля – 135 лет со дня рождения Луи Блерио (1872–1936), знаменитого авиатора начала ХХ века. Как конструктор и летчик сначала успеха не имел, журналисты даже окрестили его «падающим Блерио». Но в конце концов удачная модель была найдена, и в 1909 г. Блерио первым перелетел Ла-Манш – навсегда войдя в историю авиации.



4 июля – юбилей у Джины Лоллобриджиды (1927 г.). Кстати, в прош­лом году эта по-прежнему очаровательная женщина чуть не вышла в очередной раз замуж. Правда, в последний момент передумала.