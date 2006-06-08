Даты и люди

8 июня 1920 г. – родился Иван Никитович Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, во время войны сбивший в 120 боях 62 самолета люфтваффе.



9 июня 1896 г. – 110 лет назад закончилось «Дело мултанских вотяков» – один из самых громких процессов в истории России. Группу забитых крестьян-удмуртов (вотяков) из села Старый Мултан Вятской губернии обвинили в убийстве нищего Матюнина с целью ритуального жертвоприношения и приговорили к каторге. Замечательный русский писатель Владимир Короленко провел журналистское расследование и доказал несостоятельность обвинения. На повторном процессе подсудимые были оправданы.



10 июня 1936 г. – после серии мятежей в Красной армии (бунтовали танковая бригада под командованием Калоновского, танковая бригада под Киевом и стрелковый корпус в Средней Азии) НКВД арестовывает героя Гражданской войны комбрига Дмитрия Шмидта. К этому человеку у Сталина был личный счет: в декабре 1927 г. один из лидеров «военной оппозиции» Шмидт пригрозил «обрезать Кобе уши». На допросах Шмидта заставили дать показания на друга, комкора Примакова, и на военного атташе в Лондоне командарма Путну, будущих фигурантов «дела Тухачевского».



10 июня 1941 г. – родилась Аида Ведищева, эстрадная певица (ныне живет в США). Это ее голосом в «Кавказской пленнице» Нина (Н. Варлей) поет песенку про медведей.



11 июня 1972 г. – в Израиле начала работать нелегальная резидентура советской военной разведки, которой руководил 34-летний Юрий Линов (оперативный псевдоним Кравченко) под легендой австралийского гражданина Карла Берндта Мотлема. Резидентура проработала год, после чего Линов попал в поле зрения израильской контрразведки и был вынужден покинуть страну.



13 июня 1986 г. – 20 лет со дня смерти Бенни Гудмена, одного из «королей джаза» ХХ века.



14 июня 1871 г. – родился Федор Васильевич Токарев, оружейный конструктор, создатель легендарного пистолета «ТТ».



14 июня 1941 г. – на показательных выступлениях в Германии советский ас Иван Евграфович Федоров искусством высшего пилотажа настолько поразил руководст­во рейха, что Гитлер вручил ему Железный крест. До начала Великой Отечественной оставалось меньше недели...