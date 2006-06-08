//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Дочь дракона и медведя

С КВЖД повторилась та же история, что и с Аляской: ее продали за бесценок. Выхода другого не было

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Дочь дракона и медведя
КВЖД шла через степи и горы

 110 лет назад Россия и Китай подписали договор о строительстве Китайско-Восточной железной дороги – КВЖД. Это слово большинство читателей знает по сериалу «Государственная граница» – двадцатые годы ХХ века, Китай, Харбин, эмигранты, красные разведчики. Кто постарше – вспомнит упоминания о «конфликте на КВЖД» в советских учебниках. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын пишет про аресты бывших служащих КВЖД, тысяч и тысяч человек – но как они здесь оказались?

 На чужой земле больше 30 лет существовал русский анклав, он жил на зависть всем, из-за него грызлись политики, шли войны… 110-летие договора – повод напомнить эту удивительную историю. А комментарии китаиста Виктора Усова дополнят рассказ.

Цена изумруда

 ВЗГЛЯНИТЕ на карту Дальнего Восто­ка, там, где по Аргуни и Амуру российская граница дугой обтекает выс­туп китайской территории. Мысленно проведите прямую линию от Читы на Байкале до Владивостока на Тихом океане. Именно так и шла КВЖД. Частично по китайской (маньчжур­ской) территории – в конце ХIХ века об этом и договорились обе страны. И китайский дракон, и русский медведь равно опасались набирающей силу Японии. Россия тогда все равно строила Транссибирскую магистраль. Китайско-Восточная дорога – ответвление от нее – шла напрямую, была короче, позволяла в случае войны быст­рее перебрасывать войска и грузы на российский Дальний Восток.

 Условия определили такие: на китайской земле Россия строит транспортный комплекс, который самому Китаю не по силам. А через 80 лет дорога безвозмездно переходит Поднебесной. Можно и раньше, через 36 лет, но тогда Китай должен возместить затраты на строительство. Персонал – совместный, российский и китайский (от русских – грамотные специалисты, от Китая, по причине отсталости, – в основном «физическая сила»). Чтобы избежать государственных притязаний с той и другой стороны, управлять КВЖД должна была нейтральная структура – специально созданный совместный Русско-китайский банк (потом назывался Русско-Азиатским).

 В 1897 г. строительство было начато, в 1903-м – закончено.

Аргумент историка

 ВИКТОР Усов: «С китайской стороны договор подписывал прибывший на коронацию Николая II канцлер Ли Хунчжан. Ходили слухи, что ему дали огромную взятку (без взяток в тогдашнем Китае не делалось ничего). Граф Витте в мемуарах это опровергает. Но без «бонуса» Ли Хунчжан в любом случае не остался. После подписания его повезли в Нижний Новгород на Всероссийскую ярмарку. Гордостью павильона Алтая была коллекция изумрудов. 72-летний Ли Хунчжан, одетый в роскошные национальные одежды, склонился над камнями, поцокал языком, выбрал самый большой и красивый, подошел к окну, стал рассматривать на свет. Потом чуть разжал пальцы – и изумруд упал в широкий рукав его халата. С невозмутимым видом Ли Хунчжан направился к выходу. У всех отвисли челюсти – но что-то сказать высокому гостю никто не решился».

Русская «Хорватия» в Китае

 ЖЕЛЕЗНАЯ дорога – это не только паровозы-вагоны. Шли грузы, копились прибыли – и к 1917 г. КВЖД стала огромным хозяйством, где имелось все: от собственных золотых приисков и морского пароходства до театров, от своей армии (казачья стража) – до пасек. (К слову, китайский Харбин построен русскими именно как центр КВЖД).

 Дорога обладала правом экстерриториальности – на китайской земле она жила по русским законам. Причем жила замечательно (особенно на фоне местной нищеты): платили хорошо, служащие имели собственные дома. Этакая Швейцария в Китае. Точнее, «Хорватия» – так КВЖД звали по имени ее управляющего генерала Дмитрия Хорвата.

 Что произошло в России в 1917-м – известно. В Китае (по своим причинам) тоже было неспокойно. «Хорватия» оказалась зажатой между двумя стихиями.

 Большевики поначалу от нее отказались. Потом опомнились. На примере заявлений по КВЖД можно отследить, как логикой истории недавние сокрушители вынуждены были превращаться в прагматиков-государственников. 1919 г.: «Вернуть Китаю без всякого вознаграждения». 1920-й: «Наша политика сегодня имеет меньше декларативный характер, а больше деловой». Так заявлял советский посол в Китае Лев Карахан, и характерно, что он считал КВЖД «советской».

 В реальности вопрос долго был спорным. Генерал Хорват в Гражданскую стал одним из соратников Колчака. Но вот белые разгромлены. Чья дорога сейчас? Красных? Однако она на китайской территории – поди дотянись! (Специальная комиссия ЦК РКП рассматривала возможность вооруженного захвата КВЖД, пришла к выводу: не получится.) Китайская? Китай и рад бы подмять, но – внутренние противоречия, да и конкурентов много: слишком лакомый кусок, КВЖД пытались сделать своей еще США, Англия, Франция, Япония

 Начались дипломатические интриги, шли международные конференции. Окончательно судьбу дороги решил советско-китайский договор 1924 г.: считать КВЖД сугубо коммерческим предприятием под временным совместным управлением.

 Экстерриториальность утрачивалась. Казачья охрана распускалась. От сотрудников потребовали определиться с гражданством (19 тыс. приняли советское, тысяча – китайское, тысяча отказалась принимать и то и другое и была уволена).

 КВЖД 1920-х годов – неотъемлемая часть того, что называют «русским Китаем» той поры. Харбин – один из центров белой эмиграции, русская речь на каждом шагу. Власть китайская, но в «русские дела» практически не вмешивается. Масса антисоветских газет и... советских учреждений. Николай Бухарин, один из красных вождей, не зря назвал КВЖД «революционным пальцем», погруженным в толщу Китая.

Аргумент историка

  ВИКТОР Усов: «Кто из советских разведчиков был внедрен на КВЖД? Ну, например, Константин Мячин – в Гражданскую он перевозил царскую семью из Тобольска в Екатеринбург, а в Харбине, в част­ности, охотился за архивом знаменитого следователя Соколова, занимавшегося расследованием убийства Романовых. Мячин под фамилией «Стоянович» работал электриком в дорожных мастерских. Членом правления КВЖД был Борис Мельников – потом крупный сотрудник Разведупра РККА. Думаю, говорить можно про десятки человек».

Наш «революционный палец»

 КИТАЙ был предметом особого интереса Коминтерна: считалось, что отсюда запылает пожар мировой революции. Здесь не стихала гражданская война. Москва в стороне не стояла – засылались военные советники, коминтерновские эмиссары.

 У Коминтерна были свои политические цели – но ведь это не единст­венная тайная сила, которая действовала тогда в Китае! Переплелось все – японские спецслужбы, боевые белоэмигрантские организации, советский военный Разведупр, иностранный отдел ОГПУ, шпионы вечно грызущихся между собой китайских маршалов. А мест­ные бандиты-хунхузы? А те, кто переправлял опиум – самую надежную валюту Китая? Схватка интересов, тихая война, неожиданные союзы и взаимные предательства…

 Рыбу в мутной воде лучше ловить, стоя на твердом островке суши. Советские учреждения в Китае – КВЖД прежде всего! – и стали таким островком, надежной «крышей» нашей разведки. Говорят, в музее на Лубянке КВЖД посвящен особый стенд.

Забытая война за бизнес

 А ВАГОНЫ по рель­сам дороги катились, доходы шли. Упитан­ная курица в голодном краю всегда вызывает недобро заинтересованные взгляды, а если еще известно, что она несет золотые яйца… Китай к концу 1920-х контролировали несколько воен­ных группировок.

 Одна из них – гоминьдановского генерала Чжан Сюэляна – осенью 1929-го захватила КВЖД. СССР ответил жестко – ввел в Манчжурию Особую Дальневосточную армию под командованием Василия Блюхера. Она за полтора месяцев боев восстановила «статус-кво» – и отошла. В историю эти события вошли как забытый уже «конфликт на КВЖД». Вторая (после Гражданской) война, которую вел СССР.

 Если отбросить шелуху пышных слов, – Сталин руководствовался логикой хозяина, у которого какие-то бандиты пытаются отобрать выгодное предприятие. Если разговоры бессмысленны – надо врезать по морде.

«Дорога, которую мы потеряли»

 С КВЖД повторилась та же история, что и с Аляской: ее отдали за бесценок. Произошло это в 1935 г. Почему? Выхода не было. В 1932 г. ситуация в Манчжурии в корне изменилась – Япония создала здесь марионеточное государство Манчжоу-Го и стала давить на СССР, чтобы дорогу Манчжоу-Го продали (благо, эту «страну» возглавлял бывший китайский император Пу И, а оговоренные договором 36 лет прошли). Японская армия – не формирования какого-то «полевого командира», Сталин с ней схватываться не рисковал.

 Была целая кампания по возвращению железнодорожников КВЖД в СССР. Обещали золотые горы, давили на патриотизм, стращали «самураями». Большинство вернулось. Почти все угодили в ГУЛАГ – жившие за границей, знавшие достаток и свободу, они были опасны советской власти.

Аргумент историка

  ВИКТОР Усов: «Чем дольше торговались, тем жестче японцы снижали цену. Если пересчитать иены на тогдашние золотые рубли... Сначала говорили о 200 млн., потом – 100, потом 50. На 50 млн. Сталин остановился: надо было получить хоть что-то».

 Дальнейшая судьба КВЖД – уже не наша история. Просто для сведения: сейчас это Харбинская железная дорога Китая. Несколько лет назад по телевидению прошел документальный фильм о КВЖД – «Дорога, которую мы потеряли». Магистраль до конца нашей никогда не была, говорить «потеряли» не совсем корректно. Но ностальгический вздох оправдан – это тоже часть российского прошлого, культуры, судьбы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. Российские военные назвали "абсолютной ложью" заявления о подобных поставках.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

МВД сообщило о более тысячи задержанных людей на несогласованной акции в центре Москвы

МВД сообщило о более тысячи задержанных людей на несогласованной акции в центре Москвы

Более тысячи человек задержаны к вечеру субботы, 27 июля, на несогласованной акции в центре Москвы. В Главном управлении МВД РФ по Москве уточнили: за различные правонарушения были задержаны 1 тыс. 74 человека.

//В мире

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

Украинские военачальники и силовики провели экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» (запрещенной в России организации) в Донбассе на Горловском направлении.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Метеоновости

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

В этом году в Европе стоит сильнейшая жара, а в России в ближайшие дни в конце июля ожидается резкое похолодание. В холодной погоде в Москве виноваты ультра-холодные воздушные массы с Северного полюса.

//Общество

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

Мария Кожевникова и Любовь Толкалина обратились с призывом потушить пожары в Сибири. Леса горят в Сибири - в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. Огнем охвачены огромные территории тайги.

//Общество

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Специалисты департамента внутренней безопасности США провели музыкальный эксперимент, в результате которого подтвердили, что музыка помогает справиться со стрессом.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Наука

Медики назвали самые опасные болезни, которые передаются через поцелуй

Медики назвали самые опасные болезни, которые передаются через поцелуй

Опасная «поцелуйная болезнь» и герпес оказались самыми распространенными болезнями, которые передаются через поцелуй. Медики перечислили все риски, которые присутствуют при этом самом ярком проявлении любви людей.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день

Названы пять причин, доказывающих пользу яблок для здоровья человека. Ученые -медики советуют съедать хотя бы одно яблоко в день. Во-первых, яблоки предотвращают старческое слабоумие.

//Шоу-бизнес

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась ночью у фонтана в простом черном платье с открытыми плечами и произвела фурор в сети. "Дорогая простота, отлично выглядите, Надежда".

//Шоу-бизнес

Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Вдова Хворостовского Флоранс опубликовала фото старшей дочери артиста

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли - Хворостовская опубликовала фото старшей дочери артиста Александры. 23-летняя дочь знаменитого баритона Саша окончила вуз.

//Спорт

«Краснодар» разгромил «Сочи» 3:0

«Краснодар» разгромил «Сочи» 3:0

Сегодня, 27 июля, 2019 года в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 ФК «Краснодар» на своем на поле стадиона клуба «Краснодар» принял дебютанта отечественного дивизиона клуб «Сочи».

//В мире

Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе в Киеве

Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе в Киеве

Около 300 тысяч православных верующих приняли участие в крестном ходе УПЦ Московского патриархата в Киеве. Аваков ранее сегодня привел данные, что в крестном ходе приняли участие около 30 тысяч человек.

//Происшествия

Двое сотрудников Росгвардии в Москве на акции протеста получили ожоги глаз

Двое сотрудников Росгвардии в Москве на акции протеста получили ожоги глаз

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали в Москве на несанкционированной акции протеста из-за распыления перцового баллончика. Росгвардейцы получили ожоги глаз.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвалилась старшими сыновьями, которые поступили в престижный вуз

Яна Рудковская похвалилась старшими сыновьями, которые поступили в престижный вуз

Продюсер Яна Рудковская похвалилась своими старшими сыновьями, ставшими студентами престижного московского вуза. Андрей и Николай Батурины закончили учебу в школе, успешно сдали ЕГЭ.

//Общество

В Кемеровской области в городе Юрге пропала беременная женщина. Ее ищут 2 месяца, она могла родить

В Кемеровской области в городе Юрге пропала беременная женщина. Ее ищут 2 месяца, она могла родить

В Кемеровской области в городе Юрге пропала беременная женщина. 39-летнюю Елену Нестеренко разыскивают с конца мая. Женщина была на позднем месяце беременности и за это время могла родить ребенка.

//Общество

Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова

Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу, 27 июля, арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Также арестован министр финансов области Виталий Шведов.

//Общество

Власти признали, что пенсионная система абсолютно неэффективна и провальна

Власти признали, что пенсионная система абсолютно неэффективна и провальна

Несмотря на все попытки власти, создать в России эффективную пенсионную систему так и не удалось, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Индексация пенсий не позволила сократить дефицит бюджета ПФ

//Криминал

Кассирша пункта обмена валюты в Москве, похитившая 41 миллион, уехала из России

Кассирша пункта обмена валюты в Москве, похитившая 41 миллион, уехала из России

Женщина - сотрудница пункта обмена валюты в Москве, похитившая из кассы 41 миллион рублей клиента, предположительно, уехала из страны на туристическом автобусе. Злоумышленнице грозит до 10 лет колонии.

//Шоу-бизнес

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева на видео рассказала о своих предпочтениях в выборе мужчин

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева на видео рассказала о своих предпочтениях в выборе мужчин

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. В последнем ролике Примадонна рассуждала о мужчинах и в шутку призналась, что «иногда хочется постарше».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры