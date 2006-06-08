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Чуть-чуть до Аляски не дотянули

Корреспондент «Аргументов i времени» прошел 120 километров

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Виталий ИВАНОВ (фото автора) ]

<nobr>Чуть-чуть</nobr> до Аляски не дотянули
503-я магистраль: паровоз встал, так и не въехав в «светлое будущее»

 В апреле 2006 г. в администрации Красноярского края заговорили о восстановлении в поселке Курейка пантеона Сталина – для развития туризма. Его построили в начале 50-х над домиком, где «отец народов» жил в царской ссылке. Там стоял памятник, который уже в конце 50-х местные жители «утопили» в Енисее. Дом разобрали, пантеон сожгли лет 15 назад.

 Всего в ста километрах находится другой памятник сталинизма – руины «стройки №503». Здесь с 1949 по 1953 гг. более 100 000 узников ГУЛАГа тянули железнодорожную магистраль. 1300 км болот, рек, морозов, гнуса и человеческих жизней…

 ВЫПРЫГНУВ из вертолета, я принял от летчика рюкзак и карабин. Машина ушла вверх. Гул двигателя затих, все поглотила тишина. Впереди – две недели пути из тайги к Енисею по «мертвой дороге».

 Небольшой марш-бросок через болото до поваленного забора с колючей проволокой. Еще немного, и вот – первый лагерный барак. Сохранился, даже оконные стекла уцелели. За разбухшей входной дверью печь и два десятка нар в два яруса. Каморка бригадира с металлической кроватью и тумбочкой отгорожена фанерой. На стенах – обрывки вырезок из «Правды» за 1952 год.

 Историки утверждают, что идею прокладки северной магистрали от Урала до Чукотки с паромной переправой на Аляску в 1945-м подсказал Сталину посол США Гарриман. Хотя в отдельных архивных источниках говорится, что она родилась в Кремле до Великой Отечественной. Но первое решение о строительстве такой дороги появилось после Победы, в декабре 1945 года.

 Еще в предвоенные годы началось освоение Крайнего Севера. Прогнозы академика-геолога Ивана Губкина обещали гигантские запасы нефти и газа в Сибири. Наконец в ответ на «арктическую военную доктрину» США Сталин хотел построить на Крайнем Севере несколько военно-морских баз. Возникала необходимость в быстрой переброске войск и грузов с запада страны на восток. Мурманск не справлялся с грузопотоком. В 1947-м решили строить порт на Оби и железную дорогу к нему.

 Уже после начала строите­льства, выяснилось, что Обь мелковата для морских судов. Но еще в 30-е годы на Енисее появился город-порт Игарка. Самая полноводная река страны позволяла морским транспортам заходить почти на 700 км вглубь материка. В январе 1949 г. Сталин собрал в Кремле особое совещание с участием Лаврентия Берия и Нафталия Френкеля, начальника Глав­упра лагерей железнодорожного строительства. Решили строить в кратчайшие сроки железную дорогу Салехард–Игарка. Скоро вышло постановление Совмина о начале работ.

 Уже в летнюю навигацию 1949 г. судами Енисейского пароходства в район строительства начали завозить «зэка» из Красноярска. В Игарке проживали несколько тысяч ссыльных немцев из Поволжья, прибалтов, калмыков, финнов, «раскулаченных» кресть­ян. Их бросили в тайгу первыми: строить бараки, домики для офицеров и казармы охраны. Лагеря на 500–1500 человек оборудовали через каждые 5–10 км трассы.

 Идя от лагеря к лагерю, заблудиться сложно. Главное не сходить с насыпи. А там, где ее поглотило болото, есть иные ориентиры: семафоры, «стрелки», лагерные вышки, столбы или… могильные кресты. Называют разное количество погибших заключенных. В любом случае, их десятки тысяч. Большинство похоронено в братских могилах.

 Навигация по сибирским рекам длится всего 4 месяца. А завезти надо было сотню тысяч тонн грузов, ЗК, охрану, специалистов. Для переправы составов через Енисей уже летом 1950 г. из Финляндии прибыли в Сибирь три парома. По мелководной реке Турухан, что впадает в Енисей, перевозили грузы 19 катеров и 20 барж – суда флота НКВД СССР. Два катера и теперь стоят в тайге.

 Сложнее всего было с рельсами. После войны не успевали наладить их производство. Решили сваривать из остатков разрушенных в войну железнодорожных путей. Стандартный десятиметровый рельс «собирали» из отрезков в 70–150 сантиметров.

 Здесь все возводилось из дерева, но, как полагали, «на века». Я своими глазами видел сортировочную горку, сделанную из деревянного бруса! Из дерева строились и мосты через небольшие реки. Только на бурных переправах ставили железобетонные опоры. Титанический труд заключенных поражает. Они вели дорогу через любые естественные преграды.

 В глухой тайге планировали построить 28 станций и 106 разъездов, десятки мостов, сот­ни строенийза четыре года! Авантюрность проекта была очевидна. Но указы Сталина не обсуждались.

 Остро не хватало техники. Работа в карьерах велась немногочисленными экскаваторами и вручную. Отсыпка полотна – вагонами-«вертушками», лопатами и тачками. Разгружали шпалы и рельсы, копали канавы водостоков – руками. Подгоняла система зачетов: сделал норму на 150% – заработал два лишних трудодня. План – один километр дороги за смену. Однако ради победных отчетов, ГУЛАГовское начальство отмеряло 1200 или 1300 метров. В конце этого отрезка ставили накрытый стол: хлеб, консервы, спирт, табак, рыба… Дотянул – твое.

 Летом 1950 г. завезли первые паровозы и вагоны – чуть ли не дореволюционные. Сразу пустили поезда на отдельных участках. Постепенно перегоны увеличивались. По документам к 1953 г. поезда ходили почти на 1000 км из запланированных 1300.

 Еще один лагерь: бараки, клуб, столовая, медпункт. Рядом с бараком – детские кроватки. «Зэчки» старались родить ребенка, чтобы облегчить режим содержания. Сохранился бетонный мешок карцера. На его зарешеченном окошке лежат искусственные красные гвоздики. Кто и когда принес их сюда?

 503-я стройка закончилась неожиданно. В марте 1953 г. умер Сталин. А спустя 20 дней правительство законсервировало объект. Так как магистраль возводили по упрощенному проекту, без учета вечной мерзлоты, экономический эффект не был просчитан. И стройку закрыли. В нее уже «вбухали» почти 42 млрд. рублей.

 Летом большую часть людей вывезли. Технику – не успели до конца навигации. Паровозы, вагоны, железнодорожное оборудование навсегда остались в сибирской тайге. Спустя год-два трасса опустела. Как говорится, «пар вышел в свисток». Но какой ценой!

 Через тринадцать дней пути я добрался до Енисея. Путешествие по «мертвой дороге» закончилось. Последняя стоянка – рядом с двумя паровозами, что лежат на берегу великой реки. Груда ржавого металла, когда-то бывшая механической мощью, – кому памятник? Тирану, бросившему в тайгу и это железо, и десятки тысяч людей? Погибшим жерт­вам его воли? Жестокому, но великому времени?..

 Завтра прилетит вертолет. Шум его двигателя нарушит звенящий покой этих мест. Потом мы улетим. А тишина останется.

Кому памятник – зэкам или Сталину?

 МИХАИЛ Смирнов, общество «Мемориал», руководитель проекта справочника «Система исправительно-трудовых лагерей СССР»:

 «Дорогу Салехард–Игарка строили два ИТЛ: Енисейский №503 на востоке и Обский №501 на западе. По участку, соединяющему Обь с европейской частью страны, ходят поезда.

 Условия содержания на «503-й» были обычными тогда для ИТЛ. Самая высокая смертность в ИТЛ была в военный период – до 10–15% «контингента». Это после ХХ съезда появилась тенденция нагнетания цифр и обстоятельств. Но без драматизации, условия строительства были тяжелыми, с учетом послевоенного времени. Лагерная система очень плохо умела обращаться со сложной техникой.

 Памятник заключенным, строившим дорогу, конечно нужен – без помпезности, как у нас любят. А возрождение сталинского пантеона – анекдот. Кстати, сохранилось секретное распоряжение НКВД №0569 МВА от 19.08.1950 г. о «строительстве объекта и реставрации домика, в котором жил тов. Сталин И.В. в п. Курейка» силами «зэка» Норильлага».

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