//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Неснятый фильм Лени Рифеншталь

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Елена СЪЯНОВА  ]

Неснятый фильм Лени Рифеншталь
Гудериан на берегу Буга, солдаты ждут приказа... Съемки Лени Рифеншталь?

 Война началась в 3 часа 15 минут часовой артиллерийской подготовкой наступления немецких танковых дивизий группы армий «Центр»; в 4 часа 15 минут первые танки 18-й дивизии форсировали Буг. «Двигаясь по следам 18-й танковой дивизии, я доехал до моста через реку Лесна (приток Буга. – Прим. «АН»), но там, кроме русского поста, никого не встретил, – пишет в «Воспоминаниях солдата» командующий 2-й танковой группой генерал Гейнц Гудериан, руководивший наступлением. – При моем приближении русские стали разбегаться в разные стороны. Два моих офицера для поручений, вопреки моему указанию, бросились преследовать их, но, к сожалению, были при этом убиты».

 Вышколенные порученцы вдруг, «вопреки указанию» генерала, кидаются за бегущими русскими? Недоговаривает что-то «быстроходный Гейнц».

«Где ваш белый танк?»

 У ЭТИХ событий была еще одна свидетельница – Лени Рифеншталь. Со своей съемочной группой она прибыла в расположение 18-й дивизии, чтобы запечатлеть «историческое начало похода против большевизма».

 …Первый луч, пробившийся из-за речного тумана, помог Лени выбрать ракурс. Ее камера остановилась на лице молодого солдата, ожидающего приказа. Помните это лицо – совсем не волевое, не очень арийское, с окурком в углу рта, в наброшенной на каску маскировочной сетке – кадр, обошедший весь мир?

 Пока шла артподготовка, съемочная группа занимала позиции, устанавливала аппаратуру, ловила скудный свет – готовилась.

 Переправа началась. Лени направила объектив на лицо стоящего на пригорке Гудериана, но генерал с досадой отвернулся:

 – Мои плавающие танки еще недавно готовились форсировать Ла-Манш. Они могли бы идти на приличной скорости на глубине четырех метров, но Буг местами мелкая речонка. Здесь вам не снять хороших кадров. И вообще, война… подлинная война… похожа на усталую женщину, неприбранную, немытую… Валькирий лучше снимать в павиль­онах.

 – И это говорите вы, генерал? – воскликнула Рифен­шталь. – Вы – воплощение германских побед? Где ваш белый танк, на котором вы, говорят, въезжали в Париж?!

 Гудериан усмехнулся:

 – Белый танк? Взгляните туда!

 В клубящемся над рекой тумане медленно шли, рассекая воду, танковые башни. Рифеншталь увидела, как на противоположный берег карабкается первая машина – грязная, вся в тине.

 – Это будет совсем другая война, – чуть слышно произнес Гудериан. – И лучше вам ее не видеть.

 Но Рифеншталь проявила настойчивость. Вместе с оперативной группой штаба 47-го корпуса, стараясь не прерывать съемок, она переправилась на противоположный берег и оказалась на чужой (нашей!) земле.

«Досадное недоразумение»

 УЖЕ рассвело, когда группа Рифеншталь вместе с танковой колонной подъехала к мосту через Лесну. Лени увидела, как русские солдаты, находившиеся на посту, бросились врассыпную. Велела поскорей установить камеры и снимать, снимать… Ни она, ни ее операторы даже не пригнули голов, когда вдруг раздались выстрелы. Внезапно ей обожгло щеку: пуля прошла у самого глаза.

 И тут Лени поняла, что произошло.

 Командование ехало на двух легковушках с открытым верхом (французская привычка Гудериана, от которой он не сразу избавился), впереди танковой колонны: Гудериан в первой машине с фон Лестеном; за ним – командир корпуса генерал Лемельзен с двумя офицерами-порученцами. Танки пошли вброд, в объезд моста; легковушка с Гудерианом благополучно его миновала, но вторая притормозила – порученцы, увидев бегущих русских, привстали, чтобы поглазеть на зрелище.

 Но пограничники не удирали! Они добежали до кустов, залегли и открыли прицельный огонь по торчащим почти в полный рост легкомысленным штабистам. Офицеры были убиты на месте. Лемельзен не пострадал лишь потому, что шофер не растерялся, тут же придавил командира своим телом к сиденью.

 Все это время камеры Рифеншталь продолжали снимать.

 …Когда стихло, эсэсовский полковник, оперативно прибывший на место событий, озаботился прежде всего именно этим – в кадр попало не то, что следует. Он заявил Лени, что война только начинается и «не стоит тратить пленку на досадные недоразумения». Вежливо попросил камеру у одного из операторов, сам выдернул пленку и бросил в мокрую траву, показывая пример остальным.

«Снимайте, фрау Рифеншталь!»

 УБИТЫХ офицеров положили в машину киногруппы. Так они и лежали возле аппаратуры, на всем пути до села Колодно, где расположился командный пункт. Когда танковая колонна миновала указатель с названием села, эс­эсовец приказал остановиться. Он велел выкопать две могилы и похоронить офицеров.

 Пока копали, к лежащим на плащ-палатках телам поднесли еще два – убитых русских пограничников. Танкисты Гудериана стали рыть еще две могилы. Но штандартенфюрер рявкнул:

 – Какого дьявола их притащили?! Убрать! Где же ваша камера, фрау Рифен­шталь? – вдруг с подчеркнутой любезностью обратился он к Лени. – Снимайте!

 Двое эсэсовцев оттащили русских в ложбинку, метров на пятьдесят. Штандартенфюрер взял гранату, прицелился и, позируя перед объективом, бросил туда. Взрывом взметнуло землю, траву. Два увесистых багровых куска шмякнулись рядом с оцепеневшей Рифеншталь, забрызгав кровью камеры.

 – Пригнать русских баб из села, – приказал эсэсовец. – Пусть соберут что осталось и закопают. А вы снимайте, снимайте, фрау!

«И не забудьте засветить пленку!»

 ПОЗДНИМ вечером измученная Рифеншталь добралась до штаба дивизии, чтобы пожаловаться Гудериану на действия СС. Генерал холодно отвечал, что это не в его компетенции.

 – Меня пригласили снимать ваших танкистов, триумф и мощь вторжения, а не мясников! – чуть не плача возмущалась Лени.

 – Триумфа не будет, – отрезал Гудериан. – Я уже сказал – здесь идет другая война. Но Германии об этом знать пока не следует. Так что завтра выезжайте обратно в Берлин и забудьте все, что видели. Фон Лестен вас проводит. И не забудьте засветить пленку.

 Но «завтра» начался такой «интенсивный артиллерийский и пулеметный огонь» в тылу наступающих, что, если верить фон Лестену, группа Рифеншталь еще два дня не могла выбраться из расположения корпуса. «24 июня, – пишет он, – я пытался объездными дорогами вывезти съемочную группу из-под непрерывного огня русских (…) С нами отправили раненного под Слонимом подполковника Дальмер-Цербе, который был уже при смерти. Рифеншталь велела оставить часть аппаратуры в лесу, чтобы освободить место в машине. Она больше не снимала…»

АРГУМЕНТ

 НЕ ИЩИТЕ упоминаний об этом эпизоде в официальных биографиях знаменитого немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь. Считается: в 1939 г., приехав на съемки в Польшу, Лени стала свидетельницей казни заложников. Увиденное настолько потрясло ее, что Рифеншталь отказалась от идеи стать военным корреспондентом, ушла в «чистое искусство» и потом всю войну работала над аполитичным фильмом «Долина». Сохранился даже снимок, сделанный тогда в Польше: искаженное ужасом лицо Рифеншталь среди лиц каких-то немецких солдат.

 История, рассказанная не раз, а главное, работающая на ту «версию жизни», которую Лени старательно выстраивала после войны. Ей, замечательному мастеру, до конца дней не могли простить восторга и профессионализма, с которым ее талант служил нацистскому режиму. И Лени продумала линию защиты. То, от чего отпираться бессмысленно, – признать (истолковав по-своему). То, чему доказательств нет, – не упоминать, вычеркнуть даже из памяти. Да, я сняла «Триумф воли» и «Олимпию» – ибо не подозревала, что дело кончится Освенцимом. Но после Польши…

 И все же не отпускают сомнения. Нужно понимать, что это был за человек – Лени Рифеншталь! Любимица фюрера, яркая, храбрая, увлеченная своим делом, бе­зумно энергичная. Как-то психологически не верится, что такой профессионал не попытался увидеть и снять самый масштабный поход вермахта – на красную Россию. Что же до пережитого в Польше душевного кризиса… Не забудем: уже через несколько месяцев, в 1940 г., Лени послала Гитлеру восторженное поздравление со взятием Парижа.

 К счастью для историка, мемуары пишут не только озабоченные чистотой репутации кинорежиссеры. Их пишут и другие очевидцы событий. Воспоминания барона фон Лестена, адъютанта и близкого друга генерала Гудериана, дают возможность реконструировать события, о которых рассказывают сегодня «Аргументы неделi». А уже в наше время немецкие кинематографисты обнаружили некоторые уцелевшие кадры из этого уничтоженного сюжета.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки".

//В мире

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

В убийстве Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники личной охраны бывшего главы ДНР. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//Новости партнеров

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Общество

Варяжская напасть

Варяжская напасть

Согласно летописной Повести временных лет XII века русская государственность началась с «Призвания варягов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым «Русь», от которого пошла династия Рюриковичей.

//Новости СМИ2

//В мире

На Украине назвали нового премьер-министра

На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

//Общество

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны

//Шоу-бизнес

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

//Здоровье

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

//Экономика

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

//Здоровье

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature.

//Общество

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

//Армия

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).

//Шоу-бизнес

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

//Общество

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Являясь для мусульман не религией, а образом жизни, Ислам для многих, увы, ассоциируется с терактами, убийствами и угнетением женщин. Священная книга мусульман – Коран, источник вероучения и житейской мудрости, состоит из 114 сур, в которых упоминается 24 женских персонажа.

//Армия

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
5

Медики рассказали об опасности употребления орехов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры