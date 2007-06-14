Даты и люди: 14 – 20 июня

14 июня – 200 лет назад (1807 г.) состоялась масштабная и неудачная для России битва под Фридландом. Наши войска (командовал генерал Л. Бенигсен) сошлись с наполеоновской армией. Потеряв до 15 тыс. человек и почти всю артиллерию, русские отступили. После этого сражения Александр I решил заключить с Наполеоном Тильзитский мир.

15 июня – 80 лет первому официальному контакту советской разведки со спецслужбами иностранного государства. В июне 1927 г. чекисты негласно договорились с турецкой контрразведкой об обмене информацией. Москву интересовали сведения о белой эмиграции, турок – данные о деятельности армянских дашнаков.

16 июня – 30 лет со дня смерти (1977 г.) Вернера фон Брауна, «отца американской астронавтики». Фон Браун сначала работал на Гитлера и создал для него ракеты Фау-2. В США руководил программой «Аполлон» и высадкой на Луну.

18 июня – 70 лет легендарному перелету Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова по маршруту Москва – Северный полюс – США. Полет занял 63 часа 16 минут, экипаж преодолел 8504 километров.