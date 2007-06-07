Шестидневной войне – 40 лет

5 ИЮНЯ 1967 г. израильская армия в 275 тыс. человек в момент отбоя утренней тревоги в египетских ВВС начала операцию «Удар Сиона», напав на ОАР, Сирию и Иорданию. Самолеты ВВС Израиля в течение трех часов полностью уничтожили ВВС Египта, а заодно и все огневые точки противника. Так на Ближнем Востоке начиналась Шестидневная война.

6 июня израильские танки вышли на оперативный простор и полностью оккупировали Синайский полуостров. Одновременно израильские парашютисты, под командованием полковника Мордехая Гура, через ворота Святого Стефана, ведущие на Храмовую гору, ворвались в Иерусалим. Арабы капитулировали у Стены Плача.

7 июня советская ракетная подводная лодка К-172 получила от Главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова распоряжение: «Быть готовым к нанесению ракетного удара по побережью Израиля в случае высадки в Сирии американцев и израильтян». К-172 незамедлительно вышла в район ударной группировки ВМС США (атомные авианосцы «Америка», «Форрестол» и «Энтерпрайз»). Для связи с Москвой подлодка в условиях весенних штормов должна была каждые два часа всплывать. Район при этом контролировался самолетами противолодочной защиты ВМС США.

8 июня израильские самолеты и торпедные катера в 70 милях к западу от Газы атаковали корабль ВМС США «Либерти» (плавучая база электронной разведки США). В результате 34 члена его команды погибли, 170 моряков были ранены, а корабль, получив серьезные повреждения, сумел самостоятельно дойти до базы на Мальте.

9 июня израильские войска захватили Голанские высоты, Синай, Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим. После этого министр обороны Даян отдал своим войскам приказ напасть на Сирию. В тот же день СССР разорвал дипломатические отношения с Тель-Авивом.

10 июня по требованию Совета Безопасности ООН закончена Шестидневная война, в ходе которой израильская армия захватила Синайский полуостров, сектор Газа, западные провинции Иордании и Голанские высоты. Потери арабов составили свыше 40 тыс. человек, 900 танков и 300 самолетов, Израиль потерял убитыми 3000 человек, 200 танков, 100 самолетов. Израильская армия, выиграв Шестидневную войну, «поставила Израиль на карту мира».



