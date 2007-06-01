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«Не скажут ни камень, ни крест…»

31 мая заканчивается конкурс на лучшую идею памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН ]

«Не скажут ни камень, ни крест…»
Славный крейсер и сейчас способен сплотить народ

 «Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага»… Всем знакомы строки из знаменитой песни, посвященной подвигу крейсера «Варяг».

 Но скоро место, где навсегда упокоился «Варяг», обретет достойный памятник. Как он будет выглядеть, выяснится в ближайшие недели, когда подведут итоги открытого Всероссийского конкурса на лучшую идею памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии. Конкурс проводит Благотворительный фонд поддержки военно-морского флота «Крейсер «Варяг».

 Но при чем же тут Шотландия?

 МАЛО кто знает, что «Варяг» погибал дважды. Первый раз – 27 января 1904 г. в корейской бухте Чемульпо, после ярост­ной схватки с целой японской эскадрой. Израненный, но не побежденный, крейсер сумел дойти до рейда, и командир «Варяга» Всеволод Руднев принял решение: лучше затопить корабль, чем сдаться врагу. Подвиг крейсера прогремел на весь мир. Это – известно.

 Но на этом история «Варяга» не завершилась. После окончания войны японцы подняли и восстановили крейсер. Теперь он назывался учебным судном «Сойя», но указом микадо в знак уважения к самому факту геройского поведения корабля на корме было сохранено прежнее название. В Первую мировую Россия и Япония были уже союзниками, и в 1916 г. Токио согласился продать «Варяг» обратно. Над крейсером вновь взвился Андреевский флаг. В марте 1917-го корабль отправился в Англию для ремонта и модернизации. Тем временем произошла Октябрьская революция – и никому не стало дела до военно-морской славы «прежней» России. Англичане конфисковали «Варяг» в счет долгов царского правительства, а в начале 1920 г. продали его на металлолом немецкой фирме. По пути к месту «разделки» корабль попал в шторм и затонул близ шотландского поселка Ленделфут.

 Именно эта – вторая и окончательная, негромкая и забытая – гибель «Варяга» всегда оставляла горький осадок. Есть великая история России, есть одна из самых прекрасных ее страниц. И чтобы жизненный путь героического корабля завершился так бесславно…

 Основная цель Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг»: там, в далекой Шотландии, где оборвался земной путь «Варяга», должен быть достойный  памятник. Даже не памятник – мемориал. Поддержали идею и шотландские власти.

 Кстати, увековечить в скульп­туре героизм моряков «Варяга» собирались еще до революции (автор проекта – скульп­тор Изенберг, автор памятника миноносцу «Стерегущий» в Петербурге). Сегодня о «Варяге» напоминают монументы в Чемульпо, во Владивостоке, барельефы и мемориальные доски в Москве, на могиле В. Руднева в селе Савино под Тулой. И все же… Корабли – как люди. Человек может родиться в одном месте, обрести славу в другом, умереть в третьем – но абсолютно неправильно, если место его упокоения пребывает в неизве­ст­ности, даже если уже имеются памятники в местах рождения и совершения подвига.

 30 июля 2006 г., в День Военно-морского флота России, в Ленделфуте появилась мемориальная доска на русском и английском языках. В море, над местом непосредственной гибели «Вяряга», тогда взвился Андреевский флаг. Оргкомитет Всероссийской акции «Памяти крейсера «Варяг» возглавил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко.

 Акции предшествовали экс­педиция телеканала «Россия» к берегам Шотландии и выход двухсерийного документального фильма Алексея Денисова о судьбе корабля. Во время экспедиции со дна были подняты фрагменты обшивки «Варяга», иллюминатор… Скоро найденные реликвии станут частью выставки «Возвращение «Варяга», подготовкой которой занят Фонд. Свои экспонаты для выставки намерены предоставить Петербургский военно-морской музей, музей Руднева в Туле, частные коллекционеры. Впереди также издание книги о последних годах «Варяга», альбома…

 И в российской власти, и в российском бизнесе есть люди, готовые и организационно, и финансово поддержать проект. В том, что памятник будет установлен, сомнений не возникает.

 Но дело не только в этом. Когда-то, на заре ХХ в., по всей России шел сбор средств на памятник морякам погибшего в 1893 г. броненосца «Русалка» в Ревеле. Нужные деньги были набраны – пять тысяч, пожерт­вованных лично царем, пачки ассигнаций от богатых купцов и медяки бедняков сложились в общую сумму. Дело было не только в деньгах – важен был единый порыв, объединивший народ. Деятельность Фонда «Крейсер «Варяг» заставляет вспомнить об этом.

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