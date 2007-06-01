Даты и люди: 31 мая – 6 июня
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
31 мая – 145 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942), последнего великого русского живописца классической реалистической школы.
2 июня – в этот день в 1810 г. Александр I поручил графу Аракчееву устройство первого военного поселения («усадьбы для полков, чтобы уменьшить расходы казны на их содержание»).
4 июня – 140 лет со дня рождения Карла-Густава Маннергейма (1867–1951), русского генерала, который волею истории стал великим государственным и военным деятелем Финляндии.
6 июня – 135 лет со дня рождения (1872) последней русской императрицы Александры Федоровны (Алисы Гессен-Дармштадтской). Расстреляна в 1918 г. Ныне канонизирована Русской православной церковью.
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