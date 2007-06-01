Даты и люди: 31 мая – 6 июня

31 мая – 145 лет со дня рождения Ми­хаила Ва­си­лье­­вича Нес­те­ро­ва (1862–1942), последнего великого русско­го живописца классической реалистической школы.



2 июня – в этот день в 1810 г. Алек­сандр I поручил графу Арак­­чееву устройство первого военного поселения («усадьбы для полков, чтобы уменьшить расходы казны на их содержание»).

4 июня – 140 лет со дня рождения Карла-Густава Ман­нер­гейма (1867–1951), русского генерала, который волею истории стал великим государственным и военным деятелем Фин­ляндии.



6 июня – 135 лет со дня рождения (1872) последней русской им­пе­ратрицы Алек­сан­дры Фе­до­ро­вны (Али­сы Гессен-Дарм­штад­тской). Рас­стреляна в 1918 г. Ны­не кано­ни­зи­рова­на Рус­ской пра­во­слав­ной цер­ковью.

