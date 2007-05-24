Свидетельница дуэли Лермонтова погибла от удара молнии

ПОД Пятигорском, на северо-западном склоне горы Машук, удар молнии уничтожил огромную сосну. Обугленное и расщепленное пополам дерево решено спилить. По версии историков, именно эта сосна являлась естественным барьером, у которого прогремел роковой выстрел, сразивший великого рус­ского поэта.

Сотрудники Пятигорского музея-заповедника М.Ю. Лермонтова после происшествия отметили, что около семи часов вечера 15 июля 1841 г., в момент роковой дуэли, над Пятигорском тоже разразилась гроза. Счет странным совпадениям они ведут уже много десятилетий.

Намеченные на 3 октября 1914 г. торжества по случаю 100-летия со дня рождения автора «Героя нашего времени» были сорваны начавшейся Первой мировой войной. Летом 41-го отметить столетие гибели поэта помешала Великая Отечественная война.

Возможно, что нынешнее происшествие также несет в себе некую, еще не расшифрованную весть.