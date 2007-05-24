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Свидетельница дуэли Лермонтова погибла от удара молнии

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Валентина ПРОСВЕТОВА, Ростов-на-Дону ]

Свидетельница дуэли Лермонтова погибла от удара молнии

 ПОД Пятигорском, на северо-западном склоне горы Машук, удар молнии уничтожил огромную сосну. Обугленное и расщепленное пополам дерево решено спилить. По версии историков, именно эта сосна являлась естественным барьером, у которого прогремел роковой выстрел, сразивший великого рус­ского поэта.

 Сотрудники Пятигорского музея-заповедника М.Ю. Лермонтова после происшествия отметили, что около семи часов вечера 15 июля 1841 г., в момент роковой дуэли, над Пятигорском тоже разразилась гроза. Счет странным совпадениям они ведут уже много десятилетий.

 Намеченные на 3 октября 1914 г. торжества по случаю 100-летия со дня рождения автора «Героя нашего времени» были сорваны начавшейся Первой мировой войной. Летом 41-го отметить столетие гибели поэта помешала Великая Отечественная война.

 Возможно, что нынешнее происшествие также несет в себе некую, еще не расшифрованную весть.

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