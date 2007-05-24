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Даты и люди: 24 – 30 мая
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
24 мая – год 1883. В Индонезии проснулся вулкан Кракатау. Если точнее, произошло все чуть раньше, 20 мая, но 11-километровый столб дыма еще несколько дней стоял над этим безлюдным островком в Зондском проливе, и на много километров вокруг слышались взрывы, ощущались подземные толчки. Потом на три недели Кракатау стих, дальше «задышал» вновь – и 27 августа произошло одно из самых страшных извержений в истории человечества. Оценки мощности взрыва потрясают: эквивалент – от 200 до 400 водородных бомб. Высота обрушившегося на Яву и Суматру цунами превысила 40 метров. Погибло 36 тыс. человек. Вулканическая пыль заполнила атмосферу, вызвав невиданные оптические эффекты: где-то солнце видели голубым, где-то зеленым, а в Европе невероятной яркости закаты и восходы вдохновляли художников и поэтов.
25 мая – 115 лет (1892 г.) со дня рождения Иосипа Броза Тито, многолетнего лидера социалистической Югославии, главнокомандующего партизанской Народно-освободительной армией в годы войны, кавалера ордена Победы, одного из самых ярких политиков ХХ века. Умер в 1980 году.
26 мая – 60 лет назад, в 1947 г., в СССР отменена смертная казнь. Решение было вызвано колоссальными потерями во время Великой Отечественной войны. Парадокс: в сталинские годы из-за репрессий погибли сотни тысяч безвинных людей. Но в результате отмены смертной казни в 1947-м (акта, по сути, гуманного) смогли сохранить жизнь те, кто действительно заслуживал «высшей меры» – пособники гитлеровцев, полицаи, каратели. В 1950 г. смертная казнь была восстановлена.
29 мая – 25 лет назад скончалась талантливая и красивая Роми Шнайдер (1938–1982), австро-немецкая и французская киноактриса. Многие наши читатели должны помнить ее по таким фильмам, как «Бассейн» и «Старое ружье».
30 мая – 70 лет исполнилось бы одному из самых популярных советских артистов – Александру Демьяненко, незабываемому Шурику из гайдаевских комедий. Умер в 1999 году.
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