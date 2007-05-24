Даты и люди: 24 – 30 мая

24 мая – год 1883. В Ин­донезии прос­нулся вулкан Кракатау. Если точнее, прои­зошло все чуть раньше, 20 мая, но 11-километровый столб дыма еще несколько дней стоял над этим безлюдным островком в Зондском проливе, и на много километров вокруг слышались взрывы, ощущались подземные толчки. Потом на три недели Кракатау стих, дальше «зады­шал» вновь – и 27 августа произошло одно из самых страшных извержений в истории человечества. Оценки мощности взрыва потрясают: эквивалент – от 200 до 400 водородных бомб. Высота обрушившегося на Яву и Суматру цунами превысила 40 метров. Погибло 36 тыс. человек. Вулканическая пыль заполнила атмосферу, вызвав невиданные оптические эффекты: где-то солнце видели голубым, где-то зеленым, а в Европе невероятной яркости закаты и восходы вдохновляли художников и поэтов.

25 мая – 115 лет (1892 г.) со дня рождения Иосипа Броза Тито, многолетнего лидера социа­листической Югославии, главнокомандующего партизанской Народно-освободительной армией в годы войны, кавалера ордена Победы, одного из самых ярких политиков ХХ века. Умер в 1980 году.

26 мая – 60 лет назад, в 1947 г., в СССР отменена смертная казнь. Решение было вызвано колоссальными потерями во время Великой Отечественной войны. Парадокс: в сталин­ские годы из-за репрессий погибли сотни тысяч безвинных людей. Но в результате отмены смертной казни в 1947-м (акта, по сути, гуманного) смогли сохранить жизнь те, кто дейст­вительно заслуживал «выс­шей меры» – пособники гитлеровцев, полицаи, каратели. В 1950 г. смертная казнь была восстановлена.

29 мая – 25 лет назад скончалась та­лантливая и красивая Ро­ми Шнайдер (1938–1982), австро-немец­кая и французская киноактриса. Многие наши читатели должны помнить ее по таким фильмам, как «Бассейн» и «Старое ружье».

30 мая – 70 лет исполнилось бы одному из самых популярных советских артистов – Александру Демьяненко, незабываемому Шурику из гайдаевских комедий. Умер в 1999 году.