//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Обмен народами

За изменением границ следует смена населения

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Обмен народами

  Разговор о годе 1945-м газеты обычно заканчивают Днем Победы. Но вспомним: итогом войны стал не просто мир. Им стал новый мир, не похожий на тот, что был до Второй мировой. Перекраивались границы, стронулись с места целые народы - одних высылали, другими обменивались правительства. Конечно, тогдашние события надо рассматривать в контексте времени. Потому мы по возможности будем избегать политических оценок: спор о том, правильны или неправильны были переселения, - отдельная тема. Но перемены вершились - в том числе и в СССР.

 Собеседник «Аргументов неделі» - доктор географических наук Павел ПОЛЯН.

«Дранг нах Дойчланд»

  - ИЮЛЬ 1945-го. В Потсдаме начинается конференция глав стран-победительниц - СССР, США, Великобритании. Одно из принятых решений - передача СССР города Кенигсберга (Калининграда) с прилегающим районом. А куда делись немцы, населявшую Восточную Пруссию раньше?

 - Большинство эвакуировалось в Германию еще во время войны. На территории нынешней Калининградской области на тот момент оставалось (по отчетам МВД) 102 125 человек. Согласно постановлениям Совета Министров СССР, в течение 1947-48 гг. они в два этапа были эшелонами вывезены в советскую зону оккупации Германии.

Аргумент «АН»

 «НЕМЕЦКИЙ поток» - один из основных в то время. Нем­цев высылали не только мы. Расплата за впадение в грех нацизма! Польша, Румыния, Чехословакия, Венгрия, практически все пострадавшие от нацистов страны избавлялись от местных, порой многосоттысячных немецких общин.

Время оптаций

 - Я БЫ не называл это депортацией, хотя иногда избавление от этнических нем­цев проходило жестоко (например, изгнание судетских немцев из Чехословакии - их здесь ненавидели, считали «пятой колонной», помогшей Гитлеру захватить страну). Вообще же особенность послевоенного периода в том, что это было время не столько депортаций (хотя и они были), сколько оптаций - оговоренных на высшем уровне обменов населением.

 В приграничных районах, как правило, представители разных народов живут вперемешку. Естественно, каждая из стран всегда заинтересована, чтобы «ее бок» населяли «свои». После Второй мировой это стало идеей фикс.

  - С кем обменивались мы?

 - С Румынией - кого-то из Молдавии и Северной Буковины отправляли туда, к себе забирали тамошних украинцев. С Венгрией, с Чехословакией… Но больше всего - с Польшей.

Польский узел

 - СООТВЕТСТВУЮЩИЕ договоры между Польским комитетом национального освобождения и правительствами БССР, УССР и Литовской ССР были заключены еще в сентябре 1944 года. Имелось в виду: поляки, оказавшиеся на советской территории, переезжают в Польшу, русские, украинцы, белорусы, литовцы, русины - к нам. Вскоре 600 польских семей выехало из Литвы. Вполне мирно: речь шла о крестьянском населении, подробности их обустройства на новом месте - размер «подъемных», крыша над головой, земля, скот - были оговорены заранее.

 Но проблема не ограничивалась перемещением крестьян. Вспомним - после Второй мировой войны в СССР оказались сот­ни тысяч польских граждан. Люди - очень разные. Жители приграничья… Беженцы - в том числе польские евреи, принятые СССР (а очень многих не приняли, и они погибли во время Холокоста)… Бывшие военнопленные… После 1939 г. в Западных Белоруссии и Украине НКВД проводил массовые чистки «классово чуждого элемента», имелся в виду самый разный контингент, от чиновников до проституток - те, кого не расстреляли, оказались в СССР на положении спецпереселенцев, ссыльных, заключенных ГУЛАГа… Плененные «аковцы»… Передача (возвращение, репатриация - называйте как хотите) польских подданных домой продолжалась до 1959 года.

Аргумент «АН»

 СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ договоры об обмене населением Польша использовала для решения собственных проблем - преж­де всего украинской. Всю Великую Отечественную не стихала кровавая «лесная» война между бандеровцами и польской Армией Крайовой; в Галиции, например, она закончилась вытеснением польского населения. Варшава же в 1947 г. начала операцию «Висла» - выселение 150 тыс. украинцев с Холмщины, Подляшья, других земель, теперь ставших польскими. Украинцев отправляли либо на север Польши (бывшие немецкие земли), либо в СССР. Ющенко недавно потребовал от поляков правовой оценки этих событий.

Тем временем на Дальнем Востоке

 - 1945-Й - ЕЩЕ и война с Японией. Мы получили Курильские острова и Сахалин. Они ведь тоже не пустовали…

 - Не пустовали. Кроме того, мы ведь взяли очень много пленных. Потом в течение десяти лет (1946-56) в Японию было отправлено 296 тыс. человек, японцев и айнов (коренное население Сахалина).

 - По принципу «приход - расход» - давайте вспомним, кто за это время прибыл в СССР?

 - Начнем с того, что в 1944 г. частью Советского Союза стала Тува. Кроме того, начинается приток в СССР русской эмиграции из Китая.

Обаяние страны-победительницы

 - ЭТО тоже характерный момент: послевоенное возвращение в СССР эмигрантов. Победа всколыхнула патриотические чувства в их среде. В июне 1946-го выходит Указ Президиума Верховного Совета о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи. И начинается не то чтобы массовый, но шумный процесс возвращения бывших «белых» - из Франции, Югославии, Чехословакии, того же Китая. К началу 1950 г. среди общего числа вернувшихся в СССР насчитывалось 20 617 человек, впервые получивших советское гражданство.

Аргумент «АН»

 ПРАВДА, будем помнить, что именно после войны советские спецслужбы получили возможность добраться до старых врагов. Предреволюционные думцы Шульгин и Долгоруков, атаман Семенов, вдова и дочь Махно - эти и многие другие эмигранты попали в СССР отнюдь не добровольно.

 - Тогда же в 1946-м звучит призыв к мировой армянской диаспоре - вернуться на историческую родину. За два года (1946-48) в СССР приехало более 100 тыс. армян. В 1948 г. из Ирана пробился отряд курдских повстанцев Мустафы Барзани (499 чел.), попросил убежища. Впрочем, в «семью советских народов» эти курды не влились - вскоре наши власти сами сочли за лучшее отпустить их обратно.

 В 1949-м через Албанию в СССР начинают прибывать политэмигранты-греки­­ - 11 157 человек (там закончилась гражданская война, коммунисты потерпели поражение). Их расселяли в Средней Азии - причем в поселках, откуда спешно выселялись только что депортированные туда же ранее советские греки. Совмин в 1952 г. даже принимал специальное постановление о помощи греческим политэмигрантам. Но в 1954-м, сразу после смерти Сталина, они начинают уезжать домой.

Приход и расход

 - ЭТО сложный вопрос - сверить «приход и расход», посчитать, сколько народу «прибыло» к нам после войны, сколько «убыло». Ситуация менялась с каждым годом, с каждым месяцем. Работало несколько противоречивых факторов. С одной стороны, в СССР после войны была невероятная потребность в рабочих руках - даже смертную казнь отменили! С другой - было ясно, что масса народу просто закинута к нам военными обстоятельствами, эти люди здесь чужие, мечтают вырваться. С третьей - ведь продолжалась репатриация (возвращение домой) угнанных в Германию, бывших наших военнопленных. С четвертой - на смену эйфории Победы очень скоро пришла холодная война, она начала диктовать свои условия.

Аргумент «АН»

 ПОСЛЕВОЕННЫЕ оптации проводил не только СССР. В спорных районах обменивались населением Болгария и Турция, Венгрия и Румыния, в Югославии Тито пытался примирить сербов и хорватов - оптации были еще и попыткой приглушить (и предотвратить в будущем) давние межнациональные конфликты. Нет ничего хорошего в том, что политики срывают простых людей с места, заставляют покидать родные места, оставлять могилы отцов. Но иногда горькое лекарство лучше, чем кровь.

 Где-то отголоски послевоенного «великого переселения» и сегодня напоминают о себе. Где-то все прошло благополучно и успело забыться. Правда, будем помнить, что строго юридически понятие «оптация» предполагает добровольный выбор гражданства. Однако такие тонкости - для менее суровых времен.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорит в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» познавший истину Воланд. Надо заметить, что желания сами по себе сбыться не могут. Им надо помочь. И отечественные чиновники превзошли в этом самого дьявола.

//В мире

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украина должна развалить Российскую Федерацию. С таким заявлением выступила киевский политик Анна Гопко, руководившая в предыдущем созыве Верховной Рады работой комитета по иностранным делам.

//Мнение

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

«Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо! Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, - это подлое сумасшествие.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

//В мире

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Опубликован предполагаемый сценарий начала нового глобального конфликта с участием Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке страны одного военного убитым, еще трое ранены. Такую информацию распространила пресс-служба штаба операции Киева в Донбассе.

//Общество

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Я только что созванивался с родственниками Михаила Сергеевича Горбачева. Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии. У меня огромная просьба ко всем: давайте уважать его и не использовать эту ситуации для своих корыстных целей

//Здоровье

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.

//Шоу-бизнес

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Поклонники известной российской артистки Любови Успенской, которой в феврале текущего года исполнилось 65 лет, активно обсуждают ее новый снимок. Многие пришли в восторг от тонкой талии певицы.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Телеведущая Ксения Собчак перечислила человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

//В мире

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет.

//Новости СМИ2

//Общество

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В долгосрочной перспективе на территории России количество женщин все же будет превышать число мужчин. Об этом говорится в соответствующем прогнозе Федеральной службы госстатистики.

//В мире

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодожены погибли в автокатастрофе всего через несколько минут после официальной регистрации брака. Известно, что молодой человек и девушка встречались со школы.

//Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирина Дубцова рассказала, как она борется с возрастными изменениями на лице и теле. Артистка уже долгие годы радует поклонников своим ухоженным внешним видом.

//Общество

Как живет современный "город гопников"

Как живет современный "город гопников"

В этом городе до сих пор «живут по понятиям», а улицы по ночам оккупируют «гопники». Сейчас им по 40 — 50 лет, но они по-прежнему называют себя «пацанами». И таких — целый город. Корреспондент АН две недели прожил в «городе», застрявшем в девяностых годах.

//Происшествия

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области пропали женщина и двое детей. Соответствующую информацию днем в понедельник, 26 августа, предоставили в областном управлении МЧС России.

//Армия

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Республикой Корея. Снимки и видеозаписи появились накануне в сервисе микроблогов Twitter.

//Новости партнеров

//В мире

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Лидер Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции на полях саммита G7 поправил журналиста, который перепутал имена главы Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

//В мире

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница американского штата Висконсин Алиша Кеннен лишилась правой голени и пальцев на руках и левой ноге из-за болезни, которой она заразилась от своих детей. Трое ребят подхватили ангину.

//В мире

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Французский лидер Эммануэль Макрон резко отреагировал на критику своей супруги Брижит в соцсети. Негативный комментарий о первой леди Франции ранее оставил в Fcebook глава Бразилии Жаир Болсонару.

//Политика

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

//Происшествия

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось в понедельник, 26 августа, в столичном районе Покровское-Стрешнево. Согласно последним данным, грузовик после аварии перевернулся.

//Происшествия

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В здании одной из больниц Санкт-Петербурга днем в понедельник, 26 августа, был обнаружен опасный предмет. Согласно последней информации, пациенты и сотрудники медучреждения были эвакуированы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры