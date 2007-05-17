Обмен народами

Разговор о годе 1945-м газеты обычно заканчивают Днем Победы. Но вспомним: итогом войны стал не просто мир. Им стал новый мир, не похожий на тот, что был до Второй мировой. Перекраивались границы, стронулись с места целые народы - одних высылали, другими обменивались правительства. Конечно, тогдашние события надо рассматривать в контексте времени. Потому мы по возможности будем избегать политических оценок: спор о том, правильны или неправильны были переселения, - отдельная тема. Но перемены вершились - в том числе и в СССР.

Собеседник «Аргументов неделі» - доктор географических наук Павел ПОЛЯН.

«Дранг нах Дойчланд»

- ИЮЛЬ 1945-го. В Потсдаме начинается конференция глав стран-победительниц - СССР, США, Великобритании. Одно из принятых решений - передача СССР города Кенигсберга (Калининграда) с прилегающим районом. А куда делись немцы, населявшую Восточную Пруссию раньше?

- Большинство эвакуировалось в Германию еще во время войны. На территории нынешней Калининградской области на тот момент оставалось (по отчетам МВД) 102 125 человек. Согласно постановлениям Совета Министров СССР, в течение 1947-48 гг. они в два этапа были эшелонами вывезены в советскую зону оккупации Германии.

Аргумент «АН»

«НЕМЕЦКИЙ поток» - один из основных в то время. Нем­цев высылали не только мы. Расплата за впадение в грех нацизма! Польша, Румыния, Чехословакия, Венгрия, практически все пострадавшие от нацистов страны избавлялись от местных, порой многосоттысячных немецких общин.

Время оптаций

- Я БЫ не называл это депортацией, хотя иногда избавление от этнических нем­цев проходило жестоко (например, изгнание судетских немцев из Чехословакии - их здесь ненавидели, считали «пятой колонной», помогшей Гитлеру захватить страну). Вообще же особенность послевоенного периода в том, что это было время не столько депортаций (хотя и они были), сколько оптаций - оговоренных на высшем уровне обменов населением.

В приграничных районах, как правило, представители разных народов живут вперемешку. Естественно, каждая из стран всегда заинтересована, чтобы «ее бок» населяли «свои». После Второй мировой это стало идеей фикс.

- С кем обменивались мы?

- С Румынией - кого-то из Молдавии и Северной Буковины отправляли туда, к себе забирали тамошних украинцев. С Венгрией, с Чехословакией… Но больше всего - с Польшей.

Польский узел

- СООТВЕТСТВУЮЩИЕ договоры между Польским комитетом национального освобождения и правительствами БССР, УССР и Литовской ССР были заключены еще в сентябре 1944 года. Имелось в виду: поляки, оказавшиеся на советской территории, переезжают в Польшу, русские, украинцы, белорусы, литовцы, русины - к нам. Вскоре 600 польских семей выехало из Литвы. Вполне мирно: речь шла о крестьянском населении, подробности их обустройства на новом месте - размер «подъемных», крыша над головой, земля, скот - были оговорены заранее.

Но проблема не ограничивалась перемещением крестьян. Вспомним - после Второй мировой войны в СССР оказались сот­ни тысяч польских граждан. Люди - очень разные. Жители приграничья… Беженцы - в том числе польские евреи, принятые СССР (а очень многих не приняли, и они погибли во время Холокоста)… Бывшие военнопленные… После 1939 г. в Западных Белоруссии и Украине НКВД проводил массовые чистки «классово чуждого элемента», имелся в виду самый разный контингент, от чиновников до проституток - те, кого не расстреляли, оказались в СССР на положении спецпереселенцев, ссыльных, заключенных ГУЛАГа… Плененные «аковцы»… Передача (возвращение, репатриация - называйте как хотите) польских подданных домой продолжалась до 1959 года.

Аргумент «АН»

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ договоры об обмене населением Польша использовала для решения собственных проблем - преж­де всего украинской. Всю Великую Отечественную не стихала кровавая «лесная» война между бандеровцами и польской Армией Крайовой; в Галиции, например, она закончилась вытеснением польского населения. Варшава же в 1947 г. начала операцию «Висла» - выселение 150 тыс. украинцев с Холмщины, Подляшья, других земель, теперь ставших польскими. Украинцев отправляли либо на север Польши (бывшие немецкие земли), либо в СССР. Ющенко недавно потребовал от поляков правовой оценки этих событий.

Тем временем на Дальнем Востоке

- 1945-Й - ЕЩЕ и война с Японией. Мы получили Курильские острова и Сахалин. Они ведь тоже не пустовали…

- Не пустовали. Кроме того, мы ведь взяли очень много пленных. Потом в течение десяти лет (1946-56) в Японию было отправлено 296 тыс. человек, японцев и айнов (коренное население Сахалина).

- По принципу «приход - расход» - давайте вспомним, кто за это время прибыл в СССР?

- Начнем с того, что в 1944 г. частью Советского Союза стала Тува. Кроме того, начинается приток в СССР русской эмиграции из Китая.

Обаяние страны-победительницы

- ЭТО тоже характерный момент: послевоенное возвращение в СССР эмигрантов. Победа всколыхнула патриотические чувства в их среде. В июне 1946-го выходит Указ Президиума Верховного Совета о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи. И начинается не то чтобы массовый, но шумный процесс возвращения бывших «белых» - из Франции, Югославии, Чехословакии, того же Китая. К началу 1950 г. среди общего числа вернувшихся в СССР насчитывалось 20 617 человек, впервые получивших советское гражданство.

Аргумент «АН»

ПРАВДА, будем помнить, что именно после войны советские спецслужбы получили возможность добраться до старых врагов. Предреволюционные думцы Шульгин и Долгоруков, атаман Семенов, вдова и дочь Махно - эти и многие другие эмигранты попали в СССР отнюдь не добровольно.

- Тогда же в 1946-м звучит призыв к мировой армянской диаспоре - вернуться на историческую родину. За два года (1946-48) в СССР приехало более 100 тыс. армян. В 1948 г. из Ирана пробился отряд курдских повстанцев Мустафы Барзани (499 чел.), попросил убежища. Впрочем, в «семью советских народов» эти курды не влились - вскоре наши власти сами сочли за лучшее отпустить их обратно.

В 1949-м через Албанию в СССР начинают прибывать политэмигранты-греки­­ - 11 157 человек (там закончилась гражданская война, коммунисты потерпели поражение). Их расселяли в Средней Азии - причем в поселках, откуда спешно выселялись только что депортированные туда же ранее советские греки. Совмин в 1952 г. даже принимал специальное постановление о помощи греческим политэмигрантам. Но в 1954-м, сразу после смерти Сталина, они начинают уезжать домой.

Приход и расход

- ЭТО сложный вопрос - сверить «приход и расход», посчитать, сколько народу «прибыло» к нам после войны, сколько «убыло». Ситуация менялась с каждым годом, с каждым месяцем. Работало несколько противоречивых факторов. С одной стороны, в СССР после войны была невероятная потребность в рабочих руках - даже смертную казнь отменили! С другой - было ясно, что масса народу просто закинута к нам военными обстоятельствами, эти люди здесь чужие, мечтают вырваться. С третьей - ведь продолжалась репатриация (возвращение домой) угнанных в Германию, бывших наших военнопленных. С четвертой - на смену эйфории Победы очень скоро пришла холодная война, она начала диктовать свои условия.

Аргумент «АН»

ПОСЛЕВОЕННЫЕ оптации проводил не только СССР. В спорных районах обменивались населением Болгария и Турция, Венгрия и Румыния, в Югославии Тито пытался примирить сербов и хорватов - оптации были еще и попыткой приглушить (и предотвратить в будущем) давние межнациональные конфликты. Нет ничего хорошего в том, что политики срывают простых людей с места, заставляют покидать родные места, оставлять могилы отцов. Но иногда горькое лекарство лучше, чем кровь.

Где-то отголоски послевоенного «великого переселения» и сегодня напоминают о себе. Где-то все прошло благополучно и успело забыться. Правда, будем помнить, что строго юридически понятие «оптация» предполагает добровольный выбор гражданства. Однако такие тонкости - для менее суровых времен.