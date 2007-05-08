Даты и люди: 8 – 16 мая

8 мая 1914 г. - во время перепалки в Думе между депутатами-социалистами и председателем Думы Родзянко депутат-большевик Роман Малинов­ский заявляет о своей отставке. Но Малиновский - еще и тайный агент охранки в партии Ленина. Министр внутренних дел Джунков­ский скрепя сердце решает прекратить связь с агентом, учитывая его «сумасброд­ство и страсть к спиртному». Малиновский получает от охранки 6000 руб. «отступного» и уезжает за границу. Вскоре началась Первая мировая, Малиновский вернулся, был призван в армию, попал в плен. Вернулся в Россию в 1918-м, разоблачен, расстрелян.

11 мая 1900 г. - в Санкт-Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора». Участво­вал в Цусим­ском сражении, после Октября 1917-го стал символом революции. Ныне - корабль-музей.

14 мая - 110 лет со дня рождения Роберто Людвиговича Бартини (Роберто Ороско ди Бартини, 1897-1974), замечательного советского авиаконструктора. Фантастическая судьба: итальянский маркиз попал в русский плен во время Первой мировой, в России уверовал в коммунизм, вернувшись на родину, стал летчиком и авиаинженером, после воцарения Муссолини решением ЦК ИКП направлен в СССР, здесь стал комбригом, потом посажен, в «шарашке» разрабатывал самолеты, выпущен, реабилитирован… Закончил дни главным конструктором по гидроавиации в ОКБ Г. Бериева в Таганроге, лауреат Ленинской премии.

16 мая 1905 г. - родился Петр Петрович Вершигора, генерал-майор, Герой Советского Союза, писатель (ум. в 1963 г.). По первой профессии - актер, кинорежиссер. В 1941‑м ушел на фронт. Из книги Петра Вершигоры «Люди с чистой совестью»: «Месяца через два, отступая, я поднял на мостовой книгу Хемингуэя, выброшенную взрывной волной из библиотеки Облоно. Перелистывая страницы, нашел слова, которые показались мне «правдой» войны: «Кадровые офицеры нужны для парадов, а когда нужно лежать в окопах и стрелять, то это делают купцы, бухгалтера, учителя, музыканты и дантисты». Сам Вершигора, заброшенный в немецкий тыл, стал партизанским комбригом.