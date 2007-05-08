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Орден «Победа» как символ победы

Это была награда не только воинская, но и политическая

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Орден «Победа» как символ победы

 Две награды учреждены в один день - 8 ноября 1943 г.: орден Славы и орден «Победа». Кое-что угадывается за этим совпадением (да и совпадением ли?). Орден Славы задумывался как советский аналог старого солдатского «Георгия» - знак отличия для рядовых воинов, совершивших личный подвиг в бою. Но если решили вернуть солдатскую награду - как было не вспомнить, что в российской истории существовала еще награда для полководцев?

 ЭТО ТОЖЕ «Георгий» - Императорский военный орден св. великомученика и победоносца Георгия I степени. Его носили лучшие из лучших - Суворов, Кутузов, Румянцев-Задунайский… В Первую мировую войну Георгий I степени не вручался: видимо, считалось, что пора придет, когда одолеем Вильгельма…

 Идею особой награды для высших военачальников предложил в июле 1943 г. полковник Николай Неелов, офицер Главного управления тыла Красной армии (потомок дворянского рода, революцию застал в кадетском корпусе). Неелова поддержал начальник тыла генерал армии Андрей Хрулев. Первый эскиз делали художник А. Кузнецов, автор ордена Отечественной войны, и И. Телятников, разрабатывавший орден Александра Невского.

 Первый образец (предложен в октябре 1943 г.) не понравился Сталину. Верховный предложил заменить профили Ленина-Сталина в центре на герб СССР или изображение Спасской башни. Через некоторое время на рассмотрение было представлено еще семь эскизов. Сталин одобрил вариант А. Кузнецова, но слова «За верность Родине» под силуэтом Спасской башни заменил на слово «Победа».

 Орден «Победа» изготавливался из платины, рубинов и бриллиантов. Бриллианты - разного размера, но общий их вес на ордене составлял 16 карат (платины - 47 граммов, золота - 2 грамма, серебра - 19 граммов, вес каждого из пяти рубинов - 5 карат). Поскольку это не только награда, но и произведение ювелирного искусства, изготавливался орден на ювелирной фабрике под руководством мастера И. Казеннова.

 Ордена, врученные советским военачальникам (а также орден маршала М. Роля-Жимерского), после смерти кавалеров сдавались близкими совет­скому государству. Пять из них (два ордена маршала Жукова, два - Василев­ского и один - Малиновского) хранятся ныне в Центральном музее Вооруженных сил России. Остальные - в Управлении Президента России по кадровым вопросам и государственным наградам (ранее - наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР). Орден Тито экспонируется в музее маршала в Белграде, орден Эйзенхауэра - в мемориальном музее генерала (и - позднее - президента США) в штате Канзас, орден Монтгомери - в Военном музее Британской империи в Лондоне. И лишь орден короля Михая хранится у него дома в швейцарском городке Версуа. Ходили слухи, что когда-то экс-монарх от эмигрантской бедности продал награду в коллекцию Рокфеллеров, но Михай это оскорбленно опровергает.

Награжденные орденом «Победа»

  В СССР - Г. Жуков, A. Василевский, И. Сталин, И. Конев, К. Рокоссовский, Р. Малиновский, Ф. Толбухин, Л. Говоров, С. Тимошенко, А. Антонов (генерал армии, единственный среди кавалеров, не имевший маршальского звания), К. Мерецков. Г. Жуков, A. Василевский и И. Сталин были награждены орденом «Победа» дважды.

  Иностранные граждане: командующие американскими и английскими войсками Дуайт Эйзенхауэр (США) и фельдмаршал Бернард Монтгомери; маршал Югославии Иосип Броз Тито, маршал Польши Михал Роля-Жимерский, король Румынии Михай.

 В 1978 г. в нарушение статуса орденом «Победа» был награжден Л. Брежнев. Соответствующий указ аннулирован в 1989 году.

Последний кавалер

 ТО, ЧТО орденом «Победа» награждались такие люди, как Жуков и Эйзенхауэр, Рокоссовский и Монт­гомери, - достойно и закономерно. Сталин, что ни говорите, был нашим Верховным главнокомандующим. Тито руководил борьбой югославских партизан, Роля-Жимерский возглавлял войско Польское. Но Михай… Вообще есть что-то забавное, что среди кавалеров ордена «Победа» - человек по фамилии Гогенцоллерн-Зигмаринген. Но тогда, в 1945-м, ухмылок это не вызывало. Все понимали: орден «Победа» - награда не только воинская, но и политическая.

 …Гогенцоллерны в Румынии появились в 1866 году. После неудачной для России Крымской войны несколько придунайских княжеств вышли из-под российского протектората и через несколько лет объединились в общее государство - княжество (потом королевство) Румыния. Но между местными аристократами началась междоусобица. Чтобы не было споров, «на царство» решили позвать «варяга» - члена одного из европейских королевских домов. Выбор пал на прусского принца Карла Гогенцоллерн-Зигмарингена. Карл стал править под именем князя (потом короля) Кароля I. Михаю он приходился прадедом.

 Участь юного принца была нелегкой. Мальчику не повезло с папой - принцем, также носившим имя Кароль. Кароль считался наследником престола, но настолько скомпрометировал себя буйным поведением и несколькими морганатическими браками, что король Фердинанд перед смертью в 1927 г. завещал: монархом станет 6-летний Михай, благо малыш происходил от краткого (но не морганатического!) брака Кароля с греческой прин­цессой Еленой. При маленьком короле - совет регентов. Папа, бросив супругу-принцессу, к тому времени вообще укатил из Румынии с очередной красоткой.

 Понятно, мальчик-король ничего не решал. Тут же началась политическая грызня, кончившаяся тем, что взрослые дяди-политики решили вернуть на престол скандального Кароля. Папаша сверг малыша-сына и стал править под именем Кароля II. Сам человек слабовольный, он на определенном этапе приблизил к себе «сильную личность» - генерала Антонеску. Тот в 1940 г. и вынудил Кароля отречься в пользу Михая и - примкнул к Гитлеру.

 Румынская армия воевала бок о бок с вермахтом и несет ответ­ственность не только за это, но и за зверства на советской территории. Но причастен ли к преступлениям Михай? Через много лет Кароль пытался, например, обвинить сына в том, что королевским именем румынские части уничтожали евреев. Однако даже израильские историки признали: Михай был настолько несамостоятельной фигурой, что его подпись на любом документе той поры - лишь декоративная завитушка.

 Летом 1944-го стало ясно, чьей будет победа. И тут впервые Михай показал зубы. Заручившись поддержкой коммунистов и части офицерства, он арестовал Антонеску. Румыния заявила о разрыве с Берлином, ее армия повернула штыки против немцев. Что ж, вспомним статус ордена «Победа»: «успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронтов, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии». Так что Сталин дал королю орден вполне заслуженно.

 Михай думал, что переход на сторону антигитлеровской коалиции ему зачтется. Но сильные мира сего решили по-своему. Румыния вошла в советскую зону влияния. В 1947-м местные коммунисты вынудили короля отречься. В начале 1948-го он выехал за границу.

 Вывезенных денег хватило года на два. Дальше Михай жил в английской деревушке, кормился буквально с огорода. Выручило юношеское увлечение авиацией: переехав в Швейцарию, экс-монарх устроился механиком в авиамастерские, потом работал летчиком. Кстати, его жена, герцогиня Пармская Анна, в войну служила санитаркой в полевом госпитале - так что к черной работе семье было не привыкать. Позднее Михай попробовал себя биржевым маклером.

 Все переменилось после падения Чаушеску. Отставной король в частном порядке приехал в Румынию - и выяснилось, что этот немолодой, умудренный жизнью человек здесь очень популярен. На нем не было крови, он воспринимался народом скорее как жертва обстоятельств. Михай, однако, не стал лезть в активную политику и в конечном итоге получил бонус - немалую компенсацию за часть конфискованной собственности.

 Два года назад этот единст­венный здравствующий кавалер прославленного ордена был приглашен в Москву на торже­ства в честь юбилея Победы.

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