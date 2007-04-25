Даты и люди 26 апреля - 7 мая

26 апреля - 165 лет назад (1842 г.) российский флаг был поднят над недавно построенной Брестской крепостью. Крепости надлежало стать одним из узлов обороны западных границ империи. Именно здесь 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир. В июне 1941 г. окруженная Брестская крепость героически сражалась против гитлеровцев, и ныне носит уникальное звание «Крепость-­герой».

26 апреля - 70 лет назад (1937 г.) бомбардировщики германского легиона «Кондор», воевавшего на стороне Франко во время гражданской войны в Испании, уничтожили Гернику - древнюю столицу Страны Басков. Трагедия Герники потрясла мир, Пабло Пикассо посвятил ей свою знаменитую картину.

28 апреля - 5 лет назад (2002 г.) в авиационной катастрофе погиб красноярский губернатор Александр Иванович Лебедь, один из самых ярких политиков последних лет.

28 апреля - 40 лет назад (1967 г.) - в США лишен звания чемпиона мира среди профессионалов в тяжелом весе знаменитый чернокожий боксер Мухаммед Али (Кассиус Клей). Поводом стал его отказ явиться на призывной пункт для прохождения воинской службы (шла война во Вьетнаме).

1 мая - День международной солидарности трудящихся. Он же - День весны и труда в современной России.

4 мая - в 1881 г. в Симбирске родился человек, имя которого 90 лет назад было у всех на слуху, - Александр Федорович Керенский, будущий глава Временного правительства России.

6 мая - 15 лет назад умерла Марлен Дитрих (Мария Магдалена фон Лош, 1904-1992), певица, актриса, звезда мирового кино. Официальная причина смерти - инфаркт, но люди, близкие к ней в последние годы, считают, что имело место самоубийство: одна из самых очаровательных и загадочных женщин ХХ века, перевалив за 90, пережив инсульт, не хотела доживать век в немощной старости.

7 мая - юбилей динамита. В этот день 140 лет назад (1867 г.) Альфред Нобель получил патент на изобретение созданной им сверхмощной взрывчатки. Нобель был пацифистом и считал, что сделает бессмысленными все войны.