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Даты и люди: 19 – 25 апреля

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 19 – 25 апреля

    19 апреля 1882 г. - 125 лет назад умер Чарльз Роберт Дарвин, английский естествоиспытатель, автор знаменитой теории о происхождении видов путем естественного отбора.

    20 апреля 1917 г. - 90 лет назад подал в отставку главнокомандующий Северным фронтом и один из главных участников царского отречения генерал Николай Владимирович Рузский. Через полтора года в Пятигорске Рузский, взятый в заложники в числе бывших «царевых слуг», был казнен. Крупный чекист Атарбеков хвастался, что лично зарубил старика генерала своим кавказским кинжалом.

    22 апреля 1957 г. - 50 лет назад в «Правде» появилась статья Вяче­слава Молотова «О Ленине». Автор напоминал, что он - единственный из членов Президиума ЦК партии, который работал непосредственно с Лениным, и делал попытку вернуть былую славу «верному последователю вождя мирового пролетариата» Сталину. Один из эпизодов деятельности «антихрущевской оппозиции». Дело закончилось разгромом «антипартийной группы» Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова.

    23 апреля 1967 г. - 40 лет назад в СССР стартовал космический корабль «Союз-­1», пилотируемый летчиком-­космонавтом, инженером-полковником Владимиром Михайловичем Комаровым. На следующий день при посадке корабля Комаров погиб. Это была первая космическая неудача, в которой признался Советский Союз.

    25 апреля - День секретарши. А если серьезно - Международный день секретаря, профессиональный праздник, проходящий под эгидой Международной ассоциации административных работников.

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