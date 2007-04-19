В России живут десятки потомков рода Ульяновых

Франкенштейн, если помните, - это не сам кровавый монстр. Франкенштейн - фамилия создавшего его ученого. Долгие годы русский доктор Франкенштейн по имени Владимир Ульянов-Ленин вдохновенно творил «неведому зверушку» - революцию. В итоге выпустил на волю кровавое чудовище русской смуты, бессмысленное и беспощадное. Среди тех, кого оно загубило, оказались и родственники самого Ленина.

В СОВЕТСКИЕ годы тема «ленинской родни» изучалась немало (хотя писали не обо всех). Потом приш­ла перестройка, после нее Ленин воспринимался уже, скорее, как фигура зловещая. Попутно выяснилась масса подробностей: что его дед по матери, доктор Александр Бланк - из крещеных евреев, что в очень дальнем родстве с Лениным (по линии жены Бланка Анны Гроссшопф, полунемки-полушведки) - гитлеровский фельдмаршал Модель, президент ФРГ фон Вайцзеккер… Но большая часть ленинских родственников - все же не фельдмаршалы, не президенты. Обычные люди, которые жили (и живут) в России, разделили ее судьбу. Кто-то знал о своем знаменитом родстве, кто-то не догадывался - во все века мужчины женятся, женщины выходят замуж (и принимают фамилии мужей), рождаются дети, внуки, уходят все дальше друг от друга ветви генеалогического древа… Жива Ольга Дмитриевна Ульянова, дочь ленинского брата Дмитрия, - она и есть главный потомок, чего дальше копаться!

Однако, когда читаешь книгу петербургского исследователя Михаила Штейна «Ульяновы и Ленины. Семейные тайны», ленинское родословие предстает в другом ракурсе - неожиданном и интересном. Потому и обратились сегодня к Михаилу Гиршевичу «Аргументы неделi».

Ульяновы, Бланки, Горшковы

- СКОЛЬКО ленинских родственников живы сегодня?

- Примерно 130 человек. Сужу по таблице, составленной Жаковой-­Басовой, правнучкой док­тора Бланка, в 1960-­е годы. С той поры кто-то умер, кто-то родился. Еще раз подчеркну - это по материнской ленинской линии. По линии отца, Ильи Николаевича Ульянова, род, видимо, пресекся в Отечественную: на фронте погибли полковник Вячеслав Горшков и его сын.

Их отец (и дед) Степан Горшков, двоюродный брат Ленина, служил до революции кассиром в Астрахани. Его мать была сестрой Ильи Николаевича. С Лениным Горшков никогда не виделся, но ленинские сестры, Анна Ильинична и Мария Ильинична, у него иногда гостили. Вообще Горшков с семьей Ульяновых дружил, переживал казнь Александра Ульянова, нередко баловал родню посылками с астраханской рыбой. После революции его жизнь стала невыносимой: больной 70-­летний старик, без пенсии, практически в нищете. Поехал в Москву просить уже влиятельных родственников о помощи. Анна и Мария Ульяновы приняли его радушно, написали бумагу в астраханский собес, просили, пока вопрос с пенсией не решится, дать Горшкову какую-нибудь легкую работу. Работу дали, но за пределами Астрахани. Горшков поехал к месту назначения - и по дороге умер от тифа (1921 г.).

- Из дочерей доктора Бланка самая известная, понятно, - Мария, мать Ленина. Но она же была не единственной…

- У Александра Бланка и Анны Гроссшопф были сын и пять дочерей. Сын Дмитрий в 19 лет покончил с собой (какая-то личная драма). А все дочери вышли замуж, стали Веретенниковой, Ульяновой, Залежской, Лавровой и Ардашевой (по второму мужу Пономаревой). У каждого из этих родов - своя история.

Ардашевы, Первушины

- В ГОДЫ Гражданской самая трагическая судьба - у Ардашевых: два представителя этого рода были убиты красными…

- Причем по иронии судьбы к гибели одного из ленинских родственников приложил руку Яков Юровский, расстрелявший царскую семью.

Виктор Ардашев, двоюродный брат Ленина, перед революцией работал нотариусом в Верхотурье Пермской губернии. Был членом партии кадетов. В январе 1918-­го после разгона большевиками Учредительного собрания члены демократических партий выпустили листовку с протестом. Организаторов акции арестовали, Ардашева в том числе. На следствие его отправили в Екатеринбург. Виктора Александровича допрашивал Юровский, глава Следственной комиссии Рев­трибунала. После допроса Ардашева повели в тюрьму, по дороге он был убит конвоирами.

- Это убийство вызвало возмущение, уральские эсеры и меньшевики потребовали расследования. Екатеринбургский Совет опубликовал сообщение: якобы Ардашев бросился бежать, и солдаты были вынуждены его застрелить. Глупость! Немолодой человек, не чувствовавший за собой вины (кстати, дело вскоре закрыли, остальных арестованных выпустили), вдруг как мальчишка кидается удирать. Но в 1934-­м Юровский написал воспоминания, из них кое-что ясно. Ардашев (правда, Юровский путает имя и степень родства) заявил: «Ленина знаю, он даже мой племянник, человек честный и бессребреник, но расстрелять его надо, т.к. он несет несомненное зло России». После такого, видимо, и решили разобраться «при попытке к бегству».

- А второй случай?

- Это Георгий (Юрий) Ардашев, сын Александра Александровича - брата убитого Виктора и тоже двоюродного брата Ленина.

Георгий Ардашев, двоюродный племянник Ленина, прапорщик Первой мировой, в 1918-­м командовал эскадроном в Екатеринбургском гарнизоне. Эскадрон кинули на разгон антибольшевистского солдат­ского митинга. Кавалеристы солдат разгонять отказались, более того - сами к ним присоединились. Командир, надо полагать, не бросался на своих бойцов с нагайкой - и в тот же вечер был расстрелян.

- Потомки Ардашевых живы поныне. Знаю, что один из них несколько лет назад выпустил книгу про свой род.

- Вообще Ленин в подобных ситуациях вступался за родственников?

- Да. Надо отдать должное: и он, и все Ульяновы к родне относились тепло, всегда пытались выручить. Ленин­ская телеграмма спасла упоминавшегося выше Александра Ардашева, тоже арестованного ЧК. А поручительство Дмитрия Ульянова помогло выехать за границу Николаю Первушину, двоюродному племяннику Ленина (по линии Залежских). Забавная история: в Казанской ЧК Первушину сказали, что дадут загранпаспорт, только если поручится «его родственник Ульянов». Связался с Анной Ильиничной. Та уточнила: «Ульянов? Не Ленин?» Поручительство написал Дмитрий Ильич, а подписался просто «Ульянов». Сработало.

Ученый-экономист Николай Первушин преподавал в Казанском университете. В 1920­-м арестован: якобы, зная об антисоветской организации, не донес. После телеграммы Ленина выпущен. В 1923-­м выехал за границу. Работал в советских торгпредствах в Берлине и Париже. В 1930-­м остался во Франции. После войны уехал в США, поступил переводчиком-синхронистом в ООН. Переводил, в частности, Хрущева в день, когда Никита Сергеевич стучал в ООН ботинком по столу. Умер в Канаде в 1993-­м.

Гроссшопфы, Крузе

- ПЕРВУШИН и его дети - единст­венные родственники Ленина за границей?

- Насколько знаю, недавно кто-то из нынешних потомков уехал в Германию. Мне про это написал Гюнтер Крузе, по матери - троюродный племянник Ленина по линии Гроссшопфов. Крузе из рижских немцев, после присоединения Латвии к СССР их семья выехала в Германию.

- Вообще-то прибалтийские фольксдойче нередко оказывались в организациях типа СС… Не заносило туда ленинских родственников?

- Что вы! Крузе с гордостью сообщал, что никто из их семьи не был нацистом. А Евгений-­Михаил Гроссшопф почитается в Германии как один из героев морального сопротивления гитлеризму.

Врач Евгений-­Михаил Гроссшопф, троюродный брат Ленина, в 20-­е создал первый в Германии Центр психологической помощи (назывался иначе, но суть такая). При нацистах его пациентами стали люди, так или иначе пострадавшие от режима - родственники уничтоженных при «эвтаназии» душевнобольных, заключенных концлагерей… В мае 1941 г. Гроссшопф решился на отчаянный шаг: послал письмо Гиммлеру с требованием освободить узников Бухенвальда. Арестован гестапо, повешен в дрезденской тюрьме.

И другие неофициальные лица

- ЧТО еще стоило бы отметить? Кроме семьи Ульяновых, где все дети стали революционерами, и кадета Виктора Ардашева, пожалуй, никто больше из этого клана политикой не увлекался. В советские годы принадлежность к ленинской родне давала право на небольшие блага (вроде персональной пенсии), сейчас, понятно, никаких. А в целом… Врачи, юристы, педагоги, агрономы - обычная российская трудовая интеллигенция.