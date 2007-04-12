Даты и люди: 12 – 18 апреля

12 апреля 1867 г. - 140 лет назад американская газета «Нью-Йорк геральд» поместила якобы рекламное объявление: любому разорившемуся монарху, желающему продать лишнюю и никчемную территорию, предлагалось обращаться «к У.Г. Сьюарду, государственный департамент США, Вашингтон». Дело в том, что накануне Россия продала Америке Аляску и Алеутские острова. Госсекретарь США Сьюард был активным участником сделки. Политические противники обвиняли его в том, что для США куплены «ледовый сундук» и «цирк с белыми медведями».

15-16 апреля 1917 г. - 90 лет назад происходили бурные события Первой мировой войны. В боях под Шмен-де­-Дам прошли боевое крещение первые французские танки - «Шнейдер» и «Сен-Шамон». Германия, в свою очередь, рассчитывала на супероружие - газы. 15 апреля было получено новое отравляющее вещество - люизит, его намечалось использовать параллельно с ипритом. Но главным секретным оружием немцев был Владимир Ленин.

16 апреля он прибыл в Петроград.

16 апреля 1927 г. - в баварском городке Марктль-­ам-­Инн в семье полицейского родился Йозеф Ратцингер - нынешний Папа Римский Бенедикт ХVI.

18 апреля - юбилей у Светланы Владимировны Немоляевой, народной ар­тист­ки России, актрисы Московского театра им. Маяковского, любимой многими нашими читателями за роли в рязановских фильмах «Служебный роман» и «Гараж».