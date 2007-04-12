Словами Столыпина

14 апреля - 145 лет со дня рождения Петра Аркадьевича СТОЛЫПИНА (1862-1911), министра внутренних дел и председателя Совета министров империи (с 1906 г.), реформатора, последнего великого государственного деятеля предреволюционной России. Некоторые цитаты из его писем и выступлений мы решили сегодня привести.

«ОЛЯ, бесценное мое сокровище. Вчера судьба моя решилась! Я министр внутренних дел в стране окровавленной и потрясенной, (…) и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги мне». (Из письма жене, после назначения на пост министра внутренних дел. Апрель 1906 г.)

«…Власть не может считаться целью. Власть - это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка».

«Мы - рулевые, стоящие у компаса, и должны смотреть только на стрелку, и как бы привлекателен, как бы соблазнителен ни был приветливый берег, но если по дороге к нему есть подводные камни, то курс мы будем держать стороною; мы межевщики, которым доверены межевые признаки, и, если они утрачиваются, мы будем на это указывать; мы - часовые, поставленные для охраны демаркационной линии, и свои ли, чужие ли будут ее нарушать, мы не будем малодушно отворачиваться в сторону».

«Нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства, от невежест­ва, от бесправия».

«Можно понимать государство как совокупность отдельных лиц, племен народностей, соединенных одним общим законодательством, общей администрацией. Такое государство, как амальгама, блюдет и охраняет существующие соотношения сил. Но можно понимать государство и иначе, можно мыслить государство как силу, как союз, проводящий народные, исторические начала. Такое государство, осуществляя народные заветы, обладает волей, имеет силу и власть принуждения, такое государство преклоняет права отдельных лиц, отдель­ных групп к правам целого. Таким целым я почитаю Россию».