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1 июня – 80 лет Мэрилин Монро

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

1 июня – 80 лет Мэрилин Монро
(1926-1962)

 ГЛЯНЬТЕ на фото – неужели этой женщине могло бы быть 80? Мэрилин – звезда, секс-символ Голливуда… Была ли она при этом хорошей актрисой или Бог, одарив ее роскошной внешностью, решил, что этого достаточно, – уже не столь важно.

 Бесконечные споры идут о ее гибели – случайность была, самоубийство, убийство? Но вот горькая усмешка судьбы: именно благодаря безвременной смерти Мэрилин осталась для всего мира такой, какой мир ее полюбил, – женщиной, от которой захватывало дух.

 Писатель Александр Генис: «Мэрилин Монро выпала редкая посмертная судьба, на которую поп-культура обрекает лишь самых своих ярких звезд. Она превратилась в зомби, в «живой труп», который никак не может успокоиться в своей могиле. (…) Любовь к Мэрилин Монро не уменьшается, а увеличивается с годами. Сейчас она дороже, чем раньше, именно потому, что фильмы с ней безнадежно устарели. Мэрилин – анахронизм, память о другой эпохе. Она – воплощенная на экране мужская мечта, греза о гармоническом мире (…).  Мэрилин – образ желанной и доступной красоты».

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