//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Даты и люди: 1 – 7 июня

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Даты и люди: 1 – 7 июня
А. Н. Сеславин

 1 июня 1807 г. – «За храбрость и умелое управление огнем» во время сражения под Гейльсбергом награжден орденом Св. Владимира IV степени 27-летний командир конной артиллерии десантного корпуса графа Толстого Александр Никитович Сеславин.

 Сеславин – одно из тех имен, что составляют гордость русского оружия. Через три года Александр Никитович отличился при осаде турецкой крепости Силистрия. Чуть позже, во время блокады крепости Ращук, турецкая пуля, меченая крестом (так метились пули, предназначавшиеся «неверным»), раздробила ему правое плечо. Во время войны 1812 г. капитан Сеславин возглавил партизанский отряд, действовавший во французском тылу. Он первым ворвался в город Борисов, взяв в плен 3 тыс. французов. За пленение французской бригады произведен в полковники. За отличия в Лейпцигской битве (1813 г.) – в генерал-майоры. Умер прославленный воин (участник 74 больших и малых сражений) в 1858 году. На его памятнике высечены строки Жуковского: «Сеславин – где не пролетит с крылатыми полками: там брошен в прах и меч и щит, и устлан путь врагами».

 2 июня 1922 г. – по указанию Ленина начата операция по высылке из советской России за границу наиболее активных «контрреволюционных элементов» из среды профессоров, врачей, философов, литераторов. Среди высланных оказались философы, историки, экономисты, писатели – С. Трубецкой, Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, И. Ильин, Л. Карсавин, Ф. Степун, С. Мельгунов, М. Осоргин, П. Сорокин, а также общественный и церковный деятель, философ и богослов, преподаватель Таврического университета в Симферополе С. Булгаков.

 4 июня 1916 г. – Первая мировая война. Русские армии на Юго-Западном фронте, который возглавлял генерал Алексей Алексеевич Брусилов, начинают наступление против австро-венгерских войск (знаменитый «Брусиловский прорыв»). Эта операция считается одной из главных в хронике Первой мировой, и историками ставится рядом с боями на Марне, с Верденом. Глубоко эшелонированная оборона противника была прорвана по всей линии фронта. Потери австрийцев и немцев составили более миллиона человек, свыше 400 тыс. попали в плен. Потери русских войск – около полумиллиона человек. Чтобы сдержать натиск брусиловских армий, Австро-Венгрия была вынуждена прекратить наступление в Италии, немцы сняли с французского фронта и перебросили в Галицию 17 дивизий. Наступление продолжалось 70 суток, противник был оттеснен на расстояние от 80 до 150 километров. «Брусиловский прорыв», наряду с наступлением англичан и французов на Сомме, позволил странам Антанты перехватить стратегическую инициативу в войне. Увы, из-за ошибок на других фронтах для России этот успех решающим не стал.

 4 июня 1937 г. – арестован 44-летний маршал Михаил Тухачевский.

 4 июня – 65 лет замечательной польской актрисе, которая сумела стать русской народной героиней. Речь о Барбаре Брыльской, которую мы каждый год видим в роли Нади Шевелевой в рязановской «Иронии судьбы». Эта работа затмила остальные – а ведь, напомним, Брыльска сыграла еще в «Фараоне», «Пане Володыевском», «Анатомии любви», советском «Освобождении».

 5 июня 1942 г. – в Киеве по доносу предателя немцы схватили разведчика-диверсанта Ивана Даниловича Кудрю, бывшего начальника отдела 1-го Управления НКГБ УССР, оставленного во главе разведывательно-диверсионной резидентуры на Украине под фамилией Иван Кондратюк с легендой сына репрессированного священника. На допросах в гестапо И. Кудря не выдал ни одного подпольщика и был расстрелян немцами. Его имя более 20 лет оставалось безвестным, и лишь в мае 1965 г. он посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

 6 июня 1895 г. – родился Николай Александрович Щорс, будущий герой Гражданской войны.

 6 июня 1911 г. – впервые в России летчик А.В. Домбровский произвел поиск подводной лодки с самолета.

Станислав ЛЕКАРЕВ,
Константин ГЕОРГИЕВ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//В мире

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

На пост премьер – министра Великобритании официально вступил бывший глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новый премьер запомнился многим благодаря критичному отношению к России. Сайт Newsader сделал отличную подборку высказываний главного русофила Великобритании

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//В мире

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Уволившийся из украинского нацбата «Азов» Никита Макеев, который накануне совершил нападение на автомобиль бывшего президента Украины, рассказал, почему он это сделал.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Всплывет ли правда майдана?

Всплывет ли правда майдана?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российским СМИ заявил, что в ближайшее время новый президент Владимир Зеленский назовет имена тех, кто стрелял на майдане в 2014 году. И тех, кто отдал приказ стрелять. И судя по намекам, это будут имена далеко не российских офицеров

//Общество

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок

В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок

Сотрудники полиции в Мюнхене ведут поиск двух пропавших россиянок 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны. Отмечается, что в ведомстве считают, что обе женщины мертвы.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Юлия Меньшова отпразднует 50-летний юбилей в США

Юлия Меньшова отпразднует 50-летний юбилей в США

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова отметит 28 июля свой 50-летний юбилей. Поклонники уже сейчас начали поздравлять знаменитость с наступающим праздником. Актриса возмутилась и попросила дать ещё два дня насладиться своим нынешним возрастом.

//В мире

В Париже может обрушиться Нотр-Дам

В Париже может обрушиться Нотр-Дам

В Париже рассказали, что свод знаменитого собора Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары. По этой же причине в сгоревшем соборе приостановлены реставрационные работы.

//Общество

На людей посмотреть: Мужчина из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

На людей посмотреть: Мужчина из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

Историк их подмосковного города Жуковского решил вернуться на свою малую родину в Тюмень. Правда путешествовать он решил не ра поезде или автомобиле, а пешком. Таким образом мужчина заодно решил получше узнать родную страну.

//В мире

Россия может предоставить "Нафтогазу" краткосрочный контракт на транзит газа

Россия может предоставить "Нафтогазу" краткосрочный контракт на транзит газа

В пятницу, 26 июля, стало известно , что Россия готова предоставить Украине краткосрочный контракт на транзит газа в Европу после истечения 1 января 2020 года действующего контракта. Уточняется, что заключать контракт на 10 лет для РФ невыгодно.

//В мире

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

В пятницу, 26 июля, пресс-служба операции объединенных сил в Донбассе выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

//Происшествия

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Северной столице полицейский получил немало проблем из-за, казалось бы, безобидного желания покормить уток в парке. Страж правопорядка из Санкт-Петербурга не просто искупался, но ещё и потерял оружие.

//Новости партнеров

//В мире

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Украинский политолог Олег Соскин отреагировал на видеоролик с мэром Киева Владимиром Кличко, на котором он не может выговорить фразу "институт судебных экспертиз". Эксперт объяснил, почему у бывшего спортсмена проблемы с речью.

//Происшествия

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

Стало известно об инциденте на улице на улице Малая Пионерская в Москве. 22- летняя девушка повисла на балконе, чтобы спрятаться от нападавшего на неё мужчины. Сотрудники полиции задержали правонарушителя.

//В мире

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, что хоть Белоруссия и является суверенным государством, но «ни за какие деньги» не станет прекращать отношения с Россией.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Известная певица Вера Брежнева предстала на красной ковровой дорожке фестиваля в Баку в откровенном наряде. Знаменитость не стала портить целостность образа нижним бельём.

//Здоровье

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, что детям дошкольного возраста не стоит давать есть грибы. Также это продукт нежелательно употреблять в пищу тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ.

//Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека, который убил 28-летнего хоккеиста в ходе драки у одного из баров в Тамбове. Инцидент произошёл в субботу, 13 июля.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
2

Покушение на ЦАГИ
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России
5

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры