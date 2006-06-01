Даты и люди: 1 – 7 июня

1 июня 1807 г. – «За храбрость и умелое управление огнем» во время сражения под Гейльсбергом награжден орденом Св. Владимира IV степени 27-летний командир конной артиллерии десантного корпуса графа Толстого Александр Никитович Сеславин.

Сеславин – одно из тех имен, что составляют гордость русского оружия. Через три года Александр Никитович отличился при осаде турецкой крепости Силистрия. Чуть позже, во время блокады крепости Ращук, турецкая пуля, меченая крестом (так метились пули, предназначавшиеся «неверным»), раздробила ему правое плечо. Во время войны 1812 г. капитан Сеславин возглавил партизанский отряд, действовавший во французском тылу. Он первым ворвался в город Борисов, взяв в плен 3 тыс. французов. За пленение французской бригады произведен в полковники. За отличия в Лейпцигской битве (1813 г.) – в генерал-майоры. Умер прославленный воин (участник 74 больших и малых сражений) в 1858 году. На его памятнике высечены строки Жуковского: «Сеславин – где не пролетит с крылатыми полками: там брошен в прах и меч и щит, и устлан путь врагами».



2 июня 1922 г. – по указанию Ленина начата операция по высылке из советской России за границу наиболее активных «контрреволюционных элементов» из среды профессоров, врачей, философов, литераторов. Среди высланных оказались философы, историки, экономисты, писатели – С. Трубецкой, Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, И. Ильин, Л. Карсавин, Ф. Степун, С. Мельгунов, М. Осоргин, П. Сорокин, а также общественный и церковный деятель, философ и богослов, преподаватель Таврического университета в Симферополе С. Булгаков.

4 июня 1916 г. – Первая мировая война. Русские армии на Юго-Западном фронте, который возглавлял генерал Алексей Алексеевич Брусилов, начинают наступление против австро-венгерских войск (знаменитый «Брусиловский прорыв»). Эта операция считается одной из главных в хронике Первой мировой, и историками ставится рядом с боями на Марне, с Верденом. Глубоко эшелонированная оборона противника была прорвана по всей линии фронта. Потери австрийцев и немцев составили более миллиона человек, свыше 400 тыс. попали в плен. Потери русских войск – около полумиллиона человек. Чтобы сдержать натиск брусиловских армий, Австро-Венгрия была вынуждена прекратить наступление в Италии, немцы сняли с французского фронта и перебросили в Галицию 17 дивизий. Наступление продолжалось 70 суток, противник был оттеснен на расстояние от 80 до 150 километров. «Брусиловский прорыв», наряду с наступлением англичан и французов на Сомме, позволил странам Антанты перехватить стратегическую инициативу в войне. Увы, из-за ошибок на других фронтах для России этот успех решающим не стал.



4 июня 1937 г. – арестован 44-летний маршал Михаил Тухачевский.

4 июня – 65 лет замечательной польской актрисе, которая сумела стать русской народной героиней. Речь о Барбаре Брыльской, которую мы каждый год видим в роли Нади Шевелевой в рязановской «Иронии судьбы». Эта работа затмила остальные – а ведь, напомним, Брыльска сыграла еще в «Фараоне», «Пане Володыевском», «Анатомии любви», советском «Освобождении».



5 июня 1942 г. – в Киеве по доносу предателя немцы схватили разведчика-диверсанта Ивана Даниловича Кудрю, бывшего начальника отдела 1-го Управления НКГБ УССР, оставленного во главе разведывательно-диверсионной резидентуры на Украине под фамилией Иван Кондратюк с легендой сына репрессированного священника. На допросах в гестапо И. Кудря не выдал ни одного подпольщика и был расстрелян немцами. Его имя более 20 лет оставалось безвестным, и лишь в мае 1965 г. он посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.



6 июня 1895 г. – родился Николай Александрович Щорс, будущий герой Гражданской войны.



6 июня 1911 г. – впервые в России летчик А.В. Домбровский произвел поиск подводной лодки с самолета.

Станислав ЛЕКАРЕВ,

Константин ГЕОРГИЕВ