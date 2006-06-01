Гибель богов

Неизвестные подробности драмы, разыгравшейся в Катманду 1 июня 2001 года, «Аргументам і времени» помог восстановить Владимир Васильевич Иванов, в то время – чрезвычайный и полномочный посол России в Непале.

Справка «Аргументов і времени»

НЕПАЛ – государство в южной части азиатского континента. Столица – город Катманду. На западе, востоке и юге Непал граничит с Индией, на севере – с Китаем. Население – свыше 20 млн. человек. Общая площадь – 147 181 кв. км (площадь суши – 136 800 кв.км). Непал расположен на южных склонах центральной части Гималаев, здесь полностью или частично находится семь высочайших пиков мира, включая главную вершину планеты – Джомолунгму (Эверест); потому эта страна – Мекка международного альпинизма.

Государственная религия – индуизм (исповедуют около 90% населения), но поскольку именно на территории нынешнего Непала находится город Лумбини, считающийся родиной Будды, в стране – огромное количество буддистских храмов и святынь. В Непале находятся истоки трех священных рек – Брахмапутры, Инда и Ганга.

Основа экономики – сельское хозяйство, активно развивается туризм.

Строй – конституционная монархия. При этом страна многопартийна (одних только коммунистических партий разного толка – от умеренных до маоистских – восемь) и население весьма политизировано.

Дипломатические отношения между Непалом и Россией (СССР) установлены в 1956 г.

Действующие лица

1. Бирендра – король Непала, достойно правивший своей небольшой страной в очень непростой политической ситуации.

2. Ашварья – королева Непала, женщина красивая, волевая, превыше всего ставившая интересы семьи.

3. Депендра – принц Непала, их сын.

4. Девиани Рана – его возлюбленная.

Живой бог и его семья



БОГ в свободное время прыгал с парашютом. Вместо личного шофера сам охотно садился за руль «мерседеса». Знал несколько языков, учился в университетах Японии и Британии. И вообще, по воспоминаниям посла Иванова, был человеком обаятельным, очень расположенным к нашей стране. Любил литературу, музыку, имел неожиданно мягкую, чуть застенчивую улыбку. При этом король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах Дев действительно был Богом, ибо монарх этой гималайской страны по индуистской традиции считается Нарайяном – живым воплощением Вишну на земле.

Дальше придется чуть углубиться в историю Непала. Долгие годы династия Шах Дев царствовала, но не правила. Реальная власть принадлежала премьерам, которые традиционно происходили из аристократического семейства Рана. В середине ХХ века отец Бирендры изменил конфигурацию управления страной и стал полновластным государем. При этом – точный политический ход! – сына женил на Ашварье, девушке из рода Рана. И клан, который должен был стать враждебным, таковым не стал – хотя некая напряженность между двумя родами существует. Рана остаются влиятельной силой, возглавляют умеренно-оппозиционную политическую партию и традиционно занимают не ключевые, однако важные государственные посты.

В браках по расчету любовь не главное. Но здесь иначе: Бирендра и Ашварья любили друг друга, и интересы мужа стали интересами жены. Потом Бирендра взошел на престол и обрел все положенные монарху титулы и почести, Ашварья, соответственно, тоже.

У них было трое детей. Как полагается, наследником трона считался старший – кронпринц Депендра. Владимир Иванов вспоминает: принцу передалась отцовская застенчивая улыбка. Вообще, похоже, в душе он был мягким, незлым человеком. Но, как это нередко случается с мягкими, незлыми молодыми людьми, хотел выглядеть «крутым».

Принц обожал ходить в камуфляже. Прошел спецназовскую подготовку. Гонял на скутере, управлял вертолетом. Его хобби было оружие: принц курировал закупки вооружений для непальской армии, и знаменитые оружейные фирмы, ища заказ, дарили Депендре образцы продукции – пистолеты, автоматы, винтовки… Этот арсенал принц держал в своих покоях. А еще – крутой! – бывало, загуливал в местных кабаках, баловался гашишем (хоть из-под полы, но он в непальской столице – на каждом углу).

Может, с годами перебесился бы, повзрослел. Тем более что появилась любовь – из тех, которые на всю жизнь.



Жениться по любви



ЕЕ ЗВАЛИ Девиани Рана. Из того самого клана Рана.

Мир на самом деле тесен, и заочно Владимир Иванов познакомился с ней в... Москве. Перед отъездом в Катманду ему порекомендовали: здесь сейчас живет крупный индийский бизнесмен, его жена – из рода Рана. Нанеси визит, пригодится, ее отец – министр гидроресурсов Непала. А это была старшая сестра Девиани. С самой же Девиани познакомились уже в Катманду. Вспоминает девушку невероятной красоты, такие, сияя белозубой улыбкой, поют и танцуют в индийских фильмах.

Депендра и Девиани знали друг про друга с детства, но в Непале как-то не пересекались. А потом независимо друг от друга поехали в Лондон учиться. Случайно встретились в университетском городке и – любовь, как молния…

Они отучились, вернулись на родину, каждый жил своей жизнью – однако забыть друг друга не могли. Принцу не любы были другие, Девиани мечтала видеть мужем только его. Но просто съехаться не позволяли строгие восточные традиции, для официальной же свадьбы требовалось согласие родителей. А король и королева его не давали. Давнее пророчество заставляло королевский род не торопиться.



Пророчество астролога



МНОГО лет назад, когда Депендра только родился, придворный астролог дал прогноз: если принц женится до 35 лет, то король Бирендра вскоре умрет.

Чушь, сказки? Для кого-то – да. Для непальцев – нет. Они астрологам верят непререкаемо. Тем более здесь речь шла о судьбе Бога. Семья Бирендры просто не имела права пренебречь словами прорицателя. Народ бы не простил.

Владимир Иванов считает: именно пророчество – первопричина трагедии. Потому что еще говорят о заговоре, о хитроумном манипулировании, об интригах клана Рана, якобы мечтавшего вернуться к власти. Но Иванов, как посол, собирал все сведения, сопоставлял, анализировал. Нет, не сходится. В конце концов – сама королева из этого клана! И не выиграли Рана ничего! И никто не выиграл! Увы, тут чистой воды то, что у нас назвали бы «убийством на бытовой почве в силу внезапно возникшей личной неприязни». Прочие версии – от попытки подогнать непальскую психологию под европейскую логику.

Депендре в 2001-м было 29.



Обед в Нарайянхити



1 ИЮНЯ 2001 года. Суббота – а значит, в Нарайянхити, резиденции непальских королей, царствующая семья соберется на традиционный совместный обед. Она и собралась – от стареньких дядушек-тетушек до юного принца Нараджана, тинейджера со смешной серьгой в ухе. Королевский обед – целый церемониал, и прежде чем пройти к столу, собравшиеся долго сидят в зале перед гостиной, потягивают аперитивы, чинно беседуют.

Король с королевой были традиционно радушны, расточали улыбки. Мрачный Депендра, одетый в парадный мундир, в стороне молча гонял шары на бильярдном столе. Накануне принц снова говорил с родителями о женитьбе и в который раз получил категорический отказ.

Принц время от времени прикладывался к стакану с виски. Потом подозвал адъютанта, велел принести «свои особые сигареты» (гашиш?). Выкурил одну, другую. Ему стало плохо. Подбежали, подняли, отвели в его покои.

Что там происходило – никто не знает, Депендра всех выгнал. Вроде бы он звонил Девиане (она была в Индии). Вроде бы состоялся какой-то разговор... Так или иначе, где-то через полчаса двери в зал снова распахнулись. На пороге стоял Депендра – в любимом спецназовском камуфляже, глаза стеклянные, в руках – маленький пистолет-пулемет, французская модификация «Узи». Плюс – крупнокалиберный пистолет на поясе. Плюс такой же – в спецкобуре на бедре. Еще он захватил помповое ружье, но по пути забросил под лестницу – видимо, в последний момент решил, что будет мешать.

Первую очередь Депендра всадил в отца. Вторую – в мать. Начал поливать свинцом остальных. Ошеломленная охрана стояла, раскрыв рты. Почему? – этот вопрос задают до сих пор. Но королевская фамилия – боги. Охрана зубами порвала бы любого смертного, посягнувшего на них, однако ввязываться в разборку самих богов... Тут прежде надо что-то в себе переступить.

Все заняло несколько секунд. Выстрелы стихли, в тишине раздался стон: король был еще жив. Депендра добил его – и выбежал из дворца.

Нарайянхити окружен парком – зелень, ручейки, изящные горбатые мостики. Принц взбежал на один из них – и пустил пулю в висок.



«Взбесившийся автомат»



ЕМУ снесло полчерепа, потом не могли даже толком перевязать голову (ни одной целой кости) – но Депендра остался жив! И еще протянул три дня в госпитале на аппарате «искусственное сердце-легкие». Парадокс в том, что, поскольку он был жив, по закону о престолонаследии принца-отцеубийцу объявили королем. Лишь когда его сердце остановилось, спешно короновался брат убитого Бирендры – Гьянендра (в тот страшный день его в Катманду не было). К государственной деятельности Гьянендра никогда не готовился, был бизнесменом...

Страна находилась в шоке. Перед дворцом стихийно собралась толпа, начались беспорядки. Чтобы не подрывать авторитет династии, народу сначала объявили, что в руках у Депендры «взбесился автомат». Но в Непале есть и своя элита, она потребовала полноценного парламентского расследования. Тогда и прояснились подробности.

Гьянендра правит до сих пор. Ему не позавидуешь. Мудрый Бирендра своим авторитетом уравновешивал политические силы. В стране давно действовало маоистское подполье, по сути шла гражданская война; король, сдерживая ее, не вовлекал в боевые действия армию. Но Бирендра убит, убиты и все прямые наследники (из 24 человек, съехавшихся на роковой обед, погибло 12) – и конфликт заполыхал с новой силой... Смуту удалось подавить, однако сейчас все чаще раздаются голоса, что, раз уж все так случилось, Непал должен отказаться от монархии, стать республикой. А ведь монархия – испытанный временем институт, смена политического строя чревата новыми потрясениями.

Красавица Девиана, невольно ставшая причиной беды, тогда исчезла. Сейчас известно – сбежала от настырных журналистов, от всего этого кошмара в Москву, к сестре. Та вскоре увезла ее в Европу. Где она в настоящее время – никто не знает.