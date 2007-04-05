Даты и люди: 5 – 11 апреля

5 апреля - 180 лет со дня рождения Джозефа Листера (1827-1912), английского хирурга, введшего в хирургическую практику антисептику. Листеру повезло: он стал главой Королевского хирургического общества, умер, окруженный почетом. А его научного предшественника Земмельвейса, доказывавшего, что врачи перед операцией должны мыть руки и стерилизовать инструменты, высмеивали, травили - и довели до сумасшедшего дома.

7-10 апреля 1917 г. - 90 лет назад мир переживал страшные потрясения. В Первую мировую войну втягивалось все больше государств. 7 апреля в нее вступили Куба и Панама. 9 апреля началась «бойня Нивеля» (по имени главнокомандующего): неудачная попытка англо-французских войск прорвать немецкий фронт. Потери составили почти 340 тыс. чел. 10 апреля из Цюриха в революционную Россию через Германию и Швецию выехали русские политэмигранты (Ленин, Крупская, Арманд, Зиновьев, всего около 30 человек). Про этот пломбированный вагон немецкий генерал Людендорф писал в мемуарах: «…людская бомба замедленного действия, предназначенная для того, чтобы разбить Россию любыми средствами».

10 апреля - 190 лет со дня рождения русской актрисы Варвары Асенковой (1817-1841). В СССР в 1967 г. о ней был снят популярный фильм «Зеленая карета».

10 апреля 1987 г. - 20 лет назад Михаил Горбачев сделал заявление о том, что в СССР прекращено производство химического оружия и начато строительство предприятия для уничтожения его запасов.