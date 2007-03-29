Даты и люди: 29 марта – 4 апреля

29 марта - 55 лет (р.1952) Теофило СТИВЕНСОНУ, легендарному кубинскому боксеру-тяжеловесу.

30 марта - 5 лет назад скончался Виктор Викторович КОНЕЦКИЙ, моряк и блистательный русский писатель.

Андрей Битов - о Викторе Конецком: «Конецкий приравнял звание писателя к капитанскому всем антуражем дворянского, офицерского кодекса. Такого, как Конецкий, больше не будет. В нем штурман ревновал писателя, а писатель - штурмана; каждый старался не уступить друг другу. Он был строг к качеству текста, как капитан должен быть строг к чистоте на судне».

31 марта - 135 лет со дня рождения Александры Михайловны КОЛЛОНТАЙ (1872-1952), дочери царского генерала, революционерки, активной деятельницы Октября. Женщина была яркая, темпераментная, одаренная многими талантами и смущавшая советское руководство своими теориями «женской свободы», «бескрылого и крылатого Эроса» («крылатый» - это когда по любви, «бескрылый» - просто для здоровья). В историю вошла как первая в мире женщина-посол (в таковом качестве представляла СССР в Норвегии, Мексике, Швеции).

4 апреля 1937 г. - в Москве застрелился организатор трудовых коммун ­ОГПУ (тех, что занимались беспризорниками) комиссар госбезопасности III ранга Матвей Самойлович ПОГРЕБИНСКИЙ. Именно этот человек был прототипом героя Николая Баталова в фильме «Путевка в жизнь». В посмертном письме Сталину Погребинский писал: «Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой - был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлыки преступников на благороднейших революционных деятелей нашей страны».