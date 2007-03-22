За пределами смерти

Александр, Губанов, православный публицист:

- «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», - увещевал некогда христиан Коринфа апостол Павел. И был абсолютно прав. Если не воскрес основатель веры, стоит ли «чаять воскресения мертвых и жизни будущего века» его последователям?

Впрочем, апостол Павел не видел фильма Симхи Якобовича и потому больше доверял собственному опыту встречи с воскресшим Христом, чем предположениям канадского режиссера. И хотя создатель «Потерянной могилы» вряд ли собирался доказать нынешним христианам тщетность их веры, вывод из фильма напрашивается сам собой: могила Христа есть могила всего христиан­ства - вне зависимости от конфессий и деноминаций. Ведь если Христос умер «как все», если не победил смерть, значит, заблуждался, называя себя «воскресением и жизнью». И ученики Христовы, сообщающие о его крестной смерти и воскресении из мертвых, получается, обычные обманщики и лжесвидетели.

Однако для любого мыслящего человека одинаково лишены смысла предположения, что Иисус, чудом избежав казни, прожил жизнь обычного человека (сюжет «Последнего искушения Христа») или, скажем, что ученики похитили тело Учителя из гробницы, чтобы перезахоронить где-то в другом месте. Особенно в свете тех событий, которые стали происходить после распятия. Зачем было последователям Христа обрекать себя в дальнейшем на тяжелые и опасные миссионерские труды? Терпеть лишения, страдать от гонений, подвергаться побоям, унижениям и нередко заканчивать жизнь преждевременной и мучительной смертью? Перводиакон Стефан забит камнями, апостолы Иаков и Павел - убиты мечом, Андрей и Петр - распяты... А когда при императоре Нероне христиан стали бросать на растерзание львам, они предпочитали лучше умереть целыми семьями, чем отречься от веры в распятого и воскресшего Иисуса.

Хранить верность тому, во что веришь, и тому, кого любишь, - психологически вполне достоверный мотив. А вот мучиться и погибать ради бесцельной мистификации, ради собственной выдумки - мотив странный и неправдоподобный.

«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» - услышали от ангелов женщины, пришедшие воскресным утром ко гробу, чтобы помазать тело Учителя. Как жаль, что среди них не было ни одного кинорежиссера.