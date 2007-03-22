Даты и люди: 22 – 28 марта

22 марта - 1917 г. Выходит одно из первых постановлений Временного правительства: «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений».

23 марта - 95 лет исполнилось бы Вернеру фон Брауну (1912-1977) - прусскому барону, выдающемуся инженеру, руководителю ракетных программ гитлеровского рейха, а после сдачи в плен американцам - космической программы США.

Из очерка Ярослава Голованова «Талантливый враг»:

«Наши ракетчики всегда отзывались о немецком конструкторе с должным уважением. Да, он был членом нацистской партии и даже штурмбанфюрером СС.

- Но назовите руководителя проекта масштаба Фау­-2, который у нас не был членом КПСС, - смеясь говорил мне академик Б.В. Раушенбах. - Королев прекрасно понимал, что в партию надо вступать обязательно».

25 марта - состоялась первая в СССР экспериментальная трансляция художественного фильма по телевидению (1938 г.). Московский телевизионный центр на Шаболовке показал фильм «Великий гражданин». Прото­типом Шахова, главного героя этой забытой ныне картины, был Сергей Киров, с экрана рассказывалось, как враги народа готовили его убийство.

25 марта - юбилей Марии Пахоменко, замечательной советской эстрадной певицы, народной артистки Российской Федерации. В 1971 г. Мария Пахоменко стала первым советским лауреатом конкурса «Золотой Орфей».

27 марта - полвека назад (1957 г.) в Риме между ФРГ, Францией, Италией и странами Бенилюкса было подписано соглашение о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Еще один шаг к нынешней объединенной Европе.