Иисус похоронен в Тальпиоте. Но не Христос

Государственное управление древностей Израиля от любых комментариев воздерживается. Речь так или иначе идет о религиозных чувствах людей, и официальная структура хочет быть осторожной. Тем более раскопки злосчастной могилы происходили еще до создания этого самого Управления древностей. Но есть наши коллеги, израильские журналисты, в том числе из бывшего СССР, университетские ученые, есть русскоязычные израильтяне, увлеченные местной историей, - их «Аргументы неделi» и попросили помочь в сборе информации.

Что такое «оссуарий»

Оссуарии в Израиле находят часто. Вообще-то это что-то вроде каменного ящика, размером 50х50, 70х70 см, метр на метр. По древнееврейской традиции, умершего сначала хоронили без гроба. Через год останки (кости) извлекались, переносились в оссуарий, он устанавливался в пещере-захоронении. Равнинного пространства в древних Израиле и Иудее было мало, использовать землю под кладбища - роскошь. Вот и рубились пещеры в скалах. Оссуарий считался ценной вещью, бывало, их даже воровали. Нередко в одном захоранивались кости нескольких человек. Пещера, о которой речь, - типичное еврейское захоронение I века н.э.

Сенсация двадцатилетней давности

Вся эта история, объясняли нам, - пример того, как десятилетиями гуляют по миру возникшие на пустом месте байки.

В 1981 году в Тальпиоте шли плановые раскопки. Ученый, который их вел, внезапно умер, не опубликовав результаты исследований. Работу завершал видный израильский археолог Амос Клёнер. Где-то года через два в местном научном журнале опубликовал отчет. Текущая публикация в специализированном издании - не более! Потому что находка вполне рутинная, никаких сенсаций. Но кто-то обратил внимание на сочетание имен на оссуариях - и пошли фантазии. Вышла пара книг на тему «Вот могила Христа!». Археологи смеялись. Но слух катился - и докатился до Кэмерона... Амос Клёнер сегодня первый, кто опровергает весь этот бред, но одно дело - голос ученого, другое - многомиллионная аудитория телефильма.

Между тем с именами все просто. Зайдите на любое кладбище в России, на могилах обязательно прочитаете «Владимир», «Александр», «Ирина» - самые частые имена. В древней Иудее столь же частыми были «Иешуа», «Иуда», «Мариам», «Иосиф» - те, которые в Библии, те, которые на оссуариях. И все. Древнееврейское имя Иешуа (Иисус) и ныне порой дают израильским мальчикам. Папу могут звать Иосифом. Но если человека зовут Иисус Иосифович - это же не значит, что он Христос!

Когда есть версия - хочется подогнать под нее факты. Тут тоже без этого не обошлось. Несколько лет назад у одного из коллекционеров древностей обнаружился оссуарий, который по некоторым предположениям украден из тальпиотского захоронения... На оссуарии написано «Иаков». В Евангелии от Матфея упоминается сводный брат Христа Иаков. Явно в наше время (специалисты такие вещи определяют быстро) на стенке прицарапали «брат Иешуа». Брат Христа? В таковом качестве этот оссуарий и фигурирует в фильме.

Встречные вопросы

Но, допустим, кому-то хочется считать, что речь все же идет о «потерянной могиле». Тогда возникают встречные вопросы, на которые сторонники версии отвечать не торопятся. Кто в таком случае погиб при распятии? Хорошо, хотите сказать - не погиб. Тогда он должен был жить с семьей. Семья же Христа жила в Назарете. Но почему тогда хоронили под Иерусалимом, ведь между этими городами - километров 300? По логике, такая семья должна была исповедовать какую-то раннюю форму христианства. Но даже намеков на это в захоронении нет! Нормальная еврейская могильная пещера того периода. Довольно богатой семьи (десять оссуариев!). Возможно - участ­ники антиримской Иудейской войны. Или жертвы эпидемии, другого катаклизма (все, кто там покоился, умерли в течение одного десятилетия).

Есть ли в Израиле люди, считающие все же, что речь идет о «потерянной могиле» - спрашивали мы. Есть - отвечали нам. Как есть люди, подвинутые на «новой хронологии» Фоменко. Или верящие в ясновидящих. В Израиле, «как в Греции», все есть. Потому ставить вопрос таким образом - неверно. Он должен звучать иначе: чей научный авторитет выше - сторонников версии или считающих, что все это - спекуляции на Библии? Выше - у вторых. Археология, конечно, не математика, у факта допустимы самые разные трактовки. Но самая завиральная идея должна опираться хоть на какие-то доказательства. А здесь они отсутствуют - и все.



