Даты и люди: 15 – 21 марта

15 марта - 1917 г. Узнав за обедом, что произошла Февральская революция и царь свергнут, Сергей Васильевич Зубатов, один из бывших руководителей охранки (организатор гапоновского движения, после его провала уволенный в отставку и пребывавший под тайным надзором) вышел в соседнюю комнату и застрелился.

15 марта - 80 лет исполнилось бы Анне Шиловой (1927-2001), одной из первых женщин-­дикторов советского телевидения.

18 марта - 185 лет со дня смерти Валентина Гаюи (1745-1822), великого гуманиста и педагога, человека, который первым занялся социальной реабилитацией слепых. Для несчастных людей, в ту эпоху обреченных лишь нищенствовать, Гаюи на собственные день­ги открыл школу, где слепых учили читать, писать, играть на музыкальных инструментах, знакомили с доступными им ремеслами. В 1806-1817 гг. жил в России.

18 марта - 1937 г. Нарком внутренних дел Ежов, выступая перед руководящими сотрудниками в клубе НКВД, сообщает о раскрытии очередного контрреволюционного заговора, на этот раз - в самом НКВД. Глава заговора - предыдущий нарком Генрих Ягода, оказавшийся агентом царской охранки и немецкой секретной службы. Присутствующие знали, что это неправда, но аплодировали.

21 марта - 75 лет со дня смерти Ильи Ивановича Иванова (1870-1932), выдающегося биолога, основоположника метода искусственного осеменения животных. В перестройку стали известны подробности главного эксперимента профессора Иванова - в 1926-27 гг. неистовый осеменитель пробовал скрестить обезьяну с человеком. Для отлова обезьян была организована экспедиция в Африку. Опыт не удался.