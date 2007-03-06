//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Парижская люстрация

К 90-летию Февральской революции в России: как тайны царской охранки стали тайнами советского НКВД

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Парижская люстрация
В. Агафонов

 

 

Вот он, центр, откуда невидимая рука направляла удары в самое сердце русской политической эмиграции; здесь плелась паутина; здесь слабые (...) становились предателями...» Из книги В. Агафонова «Заграничная охранка». Через три недели это он, профессор Валериан Константинович Агафонов, заместитель главы Парижской Комиссии Временного правительства по разбору архивов бывшей заграничной агентуры, решительным движением сорвал с дверей наложенные Красильниковым печати.

«Научная истина и общественная совесть»

Жаль, что в людской памяти имя Агафонова связано в основном с «парижскими тайнами царской охранки». Фигура-то незаурядная - гляньте биографию.

Свой нравственный идеал этот человек формулировал так: «Научная истина и общественная совесть». И был верен ему всю жизнь. Как и большинство тогдашней интеллигенции, самодержавию Агафонов не симпатизировал. После 9 января окончательно ушел в политику, вступил в партию эсеров. Бомбы не кидал (был уже семейным человеком с тремя детьми), но в организационно-публицистическую работу включился активно. Участвовал во внутрипартийном расследовании дела знаменитого провокатора Азефа, в итоге из партии вышел, но верность революционным убеждениям сохранил.

«Центр паутины»

Зловещий «Центр паутины» представлял собой две комнатки на первом этаже русского консульства - кабинет Красильникова и архив.

Парижская Комиссия была организована телеграммой Временного правительства для разоблачения борьбы царской охранки с прогрессивными движениями. Но резво взявшись за дело, комиссия скоро начала сникать: хватало других забот,  эмигранты уже рвались в Россию - в том числе и члены Комиссии. Да и...

 Представьте, что в 1991-м на Лубянку приходит группа вчерашних диссидентов: «А ну, покажите, кто на нас стучал!» Допустим, показали. Дальше что? Плевать стукачам в рожи? Требовать арестов? У кого? В 1917-м дело было во Франции, и французов «русские разборки» явно не волновали.

По сути, оставалось изучать документы просто из научного интереса. Этим Агафонов и занялся. Почему именно он?

Историки, с которыми я советовался, пожимали плечами: ему было интересно! Когда-то, уже взрослым человеком, профессор Агафонов ушел в революцию. Мечтал, что Россия заживет новой жизнью, доброй и светлой. Царизм противодействовал, используя подлый механизм провокации, играя на людской низости, на слабости. В новой свободной России не должно быть места грязи прошлого. Надо назвать вслух имена осведомителей, показать весь коварный механизм системы, имевшей наглость протянуть руки даже сюда, в чужую страну. «Мы жили на чужбине под неустанным наблюдением агентов царского правительства... Почти за каждым ходили французские и русские филеры, на каждом собрании у входов и выходов мы встречали подозрительных субъектов, от которых за версту пахло охранкой; мы знали, что наша переписка перлюстрируется...»

Агент «Ленин», агент «Маркс»...

Правда, все оказалось не так просто. Политический сыск - своя наука. Вот сидит именитый почвовед перед грудой донесений: какой-то «Россини» сообщает, что некий «Петр» встречался в Цюрихе со «Средней»... Что за «Россини», что за «Средняя»? Понадобились помощь бывшего сотрудника Департамента полиции Меньщикова (уехал на Запад после революции 1905 г.; в Комиссию привлекли в качестве эксперта); скрупулезный анализ бухгалтерии; сличение найденных материалов с уже известными данными (вспомнить хотя бы разоблачительные публикации знаменитого «охотника за провокаторами» Бурцева). Так начала выстраиваться картина...

...Книгу Агафонова у нас недавно переиздали - ее подготовило к печати «Общество изучения истории отечественных спецслужб» под названием «Парижские тайны царской охранки». Человек, интересующийся темой, найдет массу интересного. Главное - развенчивается миф о царской охранке как структуре вялой и туповатой. Сам того не желая, лишь излагая факты, Агафонов показывает: это была мощная, энергичная спецслужба, работавшая агрессивно и профессионально грамотно. Свой «участок фронта» она дер­жала. Да, не предотвратила революцию - но самая сильная спецслужба бессильна, когда в дело вступают тектонические процессы истории.

Революционеры и охранка воевали без сантиментов. Каждая сторона считала себя правой, цель для тех и для других оправдывала средства. Ваш удар - наш удар. Ваш ход - наш ход. Мораль тут не ночевала. Возле каждого вожака оппозиционной партии - обязательно пара осведомителей. Боевики кидают бомбы? Охранка не по-
брезгует подстроить за рубежом загадочную смерть крупного террориста (гибель эсера-максималиста Черняка на шведском пароходе: в полу его каюты оказалось странное отверстие, а в трюме - груз с ядовитыми испарениями). Бурцев разоблачает провокаторов? В его окружение внедряются аж три агента (один потом предложит Бурцеву за крупную сумму сдать остальных). На стороне революционеров западное общественное мнение? Из России присылаются агенты-газетчики с деньгами для налаживания «неформальных» связей с коллегами (миссия Манасевича-Мануйлова). В стане революционеров странное затишье? Агент Гартинг варганит в Париже фальшивую бомбовую мастерскую, которую сам же сдаст французам. У «агентуры» мало сил, русские эмигранты легко вычисляют русских же «хвостов»? Сыщик французской полиции Бинт создает детективное бюро: обеспечение заказами - от руководст­ва агентуры. И так - годами. Сложился даже свой юмор. Например, агентам давали клички по именам известных революционеров: был агент «Маркс», агент Долин носил кличку «Ленин»...

«Вольный каменщик» сработал для Берии

В сентябре 1917 г. Агафонов вернулся в Петроград, через несколько месяцев его книга увидела свет. Сказать бы - стала сенсацией, но до книжных ли сенсаций в стране, где голод и разгорается Гражданская война?

Большевиков профессор возненавидел - впрочем, как и большинство недавних либералов. В 1921-м вернулся во Францию. Для французской науки он сделал много. От русской же политики отошел, хотя состоял во многих общественных организациях. Поиск нравственного идеала продолжался - и профессор вступил в масонскую ложу, достиг высокого статуса. Во Вторую мировую уже стариком помогал Сопротивлению, после войны призывал эмигрантов возвращаться в СССР (но это тогда было общим настроением). Сам, однако, не вернулся. Умер в 1955 г.

Агафонов, похоже, был искренним человеком и, готовя «Заграничную охранку», действительно думал, что делает важнейшее дело для морального очищения страны. О, прекраснодушные мечты «февральцев»! Сталин тоже был революционером, но, став во главе великой державы, понял: существовать она может лишь как империя - иначе не устоит против внешних врагов, иначе ему самому не совладать с народом, за плечами которого три революции. А империи понадобился свой карательный инструмент - спецслужбы. А спецслужбам приходилось работать и за границей - уже против сталинских врагов. По-новому осваивалась наука перевербовок, спецопераций, подкупа прессы... Но зачем изобретать велосипед?

И в 1941 г. обличительная книга профессора Валериана Агафонова - либерала, интеллектуала, революционера, «вольного каменщика» - была тайно переиздана в СССР в качестве закрытого учебника для сотрудников НКВД.

 

Кое-что о герое

АГАФОНОВ Валериан Константинович (1863-1955) - русский ученый (почвовед, геолог), литератор, общественный и политический деятель. Из-за смерти матери и необходимости содержать парализованного отца до срока оставил гимназию и пошел работать. Через несколько лет, сдав экстерном экзамены за гимназический курс, поступил в Петербургский университет. Одновременно с учебой играл в театре, стал популярным артистом, но оставил сцену ради науки. Ученик великого Докучаева, автор известной до революции научно-популярной книги «Настоящее и прошлое Земли». В эмиграции впервые оказался как активный эсер, жил во Франции с 1906 по 1917 г.

Вторично выехал во Францию в 1921 г. Работал в Институте агрономических исследований. Участник экспедиций в Африку и Южную Америку. Член Французских геологического и минералогического обществ, Меж­дународной ассоциации науки о почвах. Составил почвенные карты Франции и Туниса. В ноябре 1933 года стал лауреатом Французской академии наук. Возглавлял в Сорбонне комиссию по составлению почвенной карты Африки. Кавалер ордена Почетного легиона. Близкий друг гениального русского ученого В. Вернадского.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что «немытая Россия» раздает свои кровные доллары направо и налево. Всего, мол, нам должны 27 миллиардов этих самых долларов. Больше всех, естественно, набрал батька Лукашенко - 7,55 миллиарда. На втором месте «братский» Киев – 3,7. На третьем Венесуэла – 3,5 млрд.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Власть слишком близорука и не может объяснить свои решения. Власть не может принять такие законы, которые улучшили бы жизнь людей. С такой речью выступил на мессе глава католической церкви Збигнев Станкевич.

//Новости партнеров

//В мире

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

Администрация парка развлечений в городе Лёффинген на юго-западе ФРГ была вынуждена закрыть аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом сообщили местные СМИ.

//Общество

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Финансовые рынки 19 августа бурно росли. При этом исключением стал российский рубль, попытки вырасти которого остались неуспешными из-за действий «таинственного покупателя».

//Новости СМИ2

//Спорт

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) часть спартаковских болельщиков продолжает настаивать на уходе тренера Кононова из команды. Противостояние тренера и фанатов комментирует для «АН» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

//Происшествия

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Стало известно, что подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в саратовском супермаркете передали под наблюдение врачей. Отмечается, что мужчина 1988 года рождения состоит на учёте психоневрологического диспансера.

//В мире

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Высказывания Евгения Петрова, ведущего ток-шоу «60 минут», вызвали ажиотаж в украинском сегменте интернета. Телевизионщик показал в эфире трейлер украинской кинопродукции, посвященной Донбассу и назвал ее «каким-то срамом».

//В мире

На Украине появились нелепые предупреждения при цитатах российских СМИ

На Украине появились нелепые предупреждения при цитатах российских СМИ

Украинские масс-медиа начали снабжать цитаты российских СМИ странными предупреждениями, больше вызывающими улыбку. Они похожи на истерику.

//Армия

Минобороны показало первый полет нового беспилотника "Альтиус-У"

Минобороны показало первый полет нового беспилотника "Альтиус-У"

Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У". Отмечается, что вес летательного аппарата составляет шесть тонн. На кадрах видно, как тяжёлый беспилотник совершает манёвры в воздухе.

//Общество

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству

В Краснодарском крае состоялось заседание Арбитражного суда, который поставил точку в отношении дела о судьбе прибрежного участка земли близ города Анапы. На нём располагалась дача бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.

//Новости партнеров

//В мире

Латвия: Минздрав против курильщиков

Латвия: Минздрав против курильщиков

В Латвии существует штраф за курение в неположенном месте – 15 евро. Минздрав решил бороться с курильщиками, и собирается увеличить сумму до 100 евро. Существует 20 мест, в которых нельзя курить: на территориях школ, на остановках общественного транспорта, в присутствии ребенка

//В мире

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Следующими за Донбассом кандидатами на отделение от Украины являются Закарпатская и Львовская области. Такую точку зрения озвучил проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

//Общество

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале в поселке Гаспра, закрыли для посещения до следующего года. Объект передается заказчику от Министерства культуры РК под реконструкцию.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали телеведущую и модель Оксану Федорову за "мешковатый костюм" и слишком "грубую" обувь. Новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке во вторник, 20 августа.

//В мире

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из главных достижений страны можно считать отсутствие олигархов, которые могут «рулить страной».

//Общество

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

Крымчанки, участницы дуэта AnnaMaria Анна и Мария ОПАНАСЮК подверглись в социальных сетях критике из-за намерения принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который последние годы проходит в городе Сочи

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике
5

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры