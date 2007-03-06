Сталин – продолжатель дела Менделеева

К XVII веку отставание России от Запада стало осознаваться уже довольно значительной частью отечественной элиты. Первым государем, пытавшимся преодолеть это отставание, был Борис Годунов. Попытка провалилась из-за Смуты. Последующая - петровская - попытка оказалась более удачной, хотя и более кровавой. Но петровская прививка помогла ненадолго. Поражение в Крымской войне вновь ярко высветило технологическое отставание России. Россия опять стала догонять. Однако последующее поражение в Японской войне вновь неумолимо продемонстрировало: отстаем, братцы!.. Дальнейшую догоняющую эстафету перехватили большевики, причем перехватили с петровским размахом - массово закупали на Западе заводы, технологии и специалистов. И вновь помогло ненадолго. К концу ХХ века Россия снова увидела себя отставшей.

«Догнать и перегнать Америку!», «Берегись, корова из Айова!» - это лозунги хрущевской поры, когда Советский Союз безуспешно пытался догнать развитые страны по электронным технологиям, производительности труда, качеству и ассортименту продукции... Почему мы всегда находимся в роли догоняющих?

Ответ прост: ужасный климат! Победоносцев, учитель Александра III, любил говорить: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Империи всегда не хватало тепла и влаги. Лучшие умы России - Менделеев, Обручев - мечтали о модификации климата России.

И уже при Сталине появился проект перегораживания Берингова пролива плотиной. С юга планировали подгонять к ней с помощью гигантских насосов теплую океанскую воду, чтобы смягчить климат Дальнего Востока. Проект был настолько популярен в то время, что даже попал на страницы детской энциклопедии 1959 года.

Был еще один проект, связанный с насосами-гигантами, - поставить огромные нагнетатели в Атлан­тике, чтобы продлить Гольфстрим вдоль Русского Севера. Ведь именно благодаря этому теплому течению Европа имеет столь мягкий климат.

Существовал также проект затопления Центрально-Сибирской равнины водами Енисея. Дело в том, что наличие огромного искусственного моря могло бы немного смягчить резко-континентальный климат Сибири - оно работало бы как гигантский аккумулятор тепла.

Идеи улучшения климата не переставали тревожить ученые умы России на протяжении всего ХХ века и вполне серьезно обсуждались на государственном уровне. В 1960-е годы Академия наук провела несколько международных конференций, посвященных проб­леме искусственного изменения климата в России. СССР был готов вложить гигантские суммы, чтобы хоть чуть-чуть повысить среднегодовую температуру или хотя бы одну только влажность! Но совет­ская власть кончилась. А глобальное потепление началось! И вся лафа, о которой мечтали поколения русских людей, досталась нам практически на халяву. По прогнозам климатологов, за последние 100 лет среднегодовая температура в России поднялась почти на градус, а за ближайшие полвека-век поднимется еще на два градуса. Действительно, до орловских вин недалеко... А мы тут сдуру вместе со всем миром кинулись бороться против глобального потепления и ратифицировали Киотский протокол вместо того, чтобы пользоваться климатической халявой, падающей буквально с неба. Дурни...

Сколько стоит вернуть все назад?

В прогнозах, посвященных глобальному потеплению, постоянно подчеркивается высокая стоимость технологий, направленных на уменьшение выбросов парниковых газов. Говорят о необходимости «постиндустриальной революции, ориентированной на низкоуглеродное будущее» (предложение Еврокомиссии странам Евросоюза от 10 января 2007 г.). В 700-страничном докладе Николоса Стерна, бывшего главного экономиста Мирового банка, делается вывод, что, для того чтобы решить проблему глобального потепления, надо потратить всего 1% ВВП стран (такого же мнения придерживается и академик Г.С. Голицын, директор Института физики атмосферы РАН). Если же ничего не делать, считает Н. Стерн, то придется потратить еще больше - до 5-20% ВВП.