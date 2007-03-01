Даты и люди: 1 – 7 марта

2 марта 1917 г. – отречение Николая II. Решение принято после разговора с генералами Н. Рузским и М. Алексеевым. Рузский, командующий Северным фронтом, сообщил, что прекратить революционные выступления в Петрограде не удается. Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего, передал мнение командующих фронтами: ради спасения армии и страны царь должен уйти. «Кругом измена и трусость, и обман!» – запишет Николай в дневнике.

3 марта 1937 г . – Сталин, выступая на заседании Пленума ЦК ВКП(б), заявляет, что горстка шпионов, прокравшаяся в ряды Красной армии, может нанести ей непоправимый урон. В этой речи Сталин развивает теоретическое обоснование террора: по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.

4 марта 1837 г. – корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов заканчивает стихотворение «Смерть поэта». Через несколько дней арестован, допрошен. Резолюция Николая I на рапорте о происшествии: «Старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он». Чуть позже глава III отделения граф Бенкендорф уведомит военного министра Чернышева, что государь приказал корнета Лермонтова перевести в действующий на Кавказе Нижегородский драгунский полк, а чиновника ХII класса Раевского за распространение крамольного стихотворения посадить под арест сроком на месяц, а потом послать на службу в Олонецкую губернию.

6 марта – юбилей (1937 г.) у Валентины Владимировны Терешковой – Героя Советского Союза, первой в мире женщины­космонавта, генерал-майора авиации.