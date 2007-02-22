Даты и люди: 22 – 28 февраля

22 февраля – 495 лет назад скончался Америго Веспуччи (1454–1512), итальянский мореплаватель, который вслед за Колумбом побывал у берегов нынешней Южной Америки. В силу исторической ошибки именно в честь Америго был назван новый континент. Доказательств, что Веспуччи сам прилагал какие-то усилия, чтобы оттеснить истинного первооткрывателя, нет.

24 февраля – 100 лет назад родился Павел Михайлович Фитин (1907–1971) – генерал-лейтенант, начальник советской внеш­ней разведки в предвоенные и военные годы. С именем Фитина связаны все успехи (и, увы, неудачи) советской разведки в годы Великой Отечественной, послевоенная охота за американскими ядерными секретами. В 1951-­м в результате интриг уволен из органов госбезопасности. Работал на неприметной должности директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы.

26 февраля – 200 лет солдат скому Георгиевскому кресту. Точнее – «знаку отличия для нижних чинов», так орден был назван в 1807 г. Серебряный крестик на черно-оранжевой ленте вручался за конкретный подвиг «на поле сражения, при обороне крепостей и на водах».