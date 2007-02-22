Даты и люди: 22 – 28 февраля

22 февраля – 495 лет назад скончался Америго Веспуччи (1454–1512), итальянский мореплаватель, который вслед за Колумбом побывал у берегов нынешней Южной Америки. В силу исторической ошибки именно в честь Америго был назван новый континент. Доказательств, что Веспуччи сам прилагал какие-то усилия, чтобы оттеснить истинного первооткрывателя, нет.
24 февраля – 100 лет назад родился Павел Михайлович Фитин (1907–1971) – генерал-лейтенант, начальник советской внешней разведки в предвоенные и военные годы. С именем Фитина связаны все успехи (и, увы, неудачи) советской разведки в годы Великой Отечественной, послевоенная охота за американскими ядерными секретами. В 1951-м в результате интриг уволен из органов госбезопасности. Работал на неприметной должности директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы.
26 февраля – 200 лет солдатскому Георгиевскому кресту. Точнее – «знаку отличия для нижних чинов», так орден был назван в 1807 г. Серебряный крестик на черно-оранжевой ленте вручался за конкретный подвиг «на поле сражения, при обороне крепостей и на водах».
27 февраля – 210 лет назад скончался немецкий помещик, ротмистр русской службы, барон Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен (1720–1797). Безобидная привычка травить веселые байки в кругу друзей сыграла с ним злую шутку: запись рассказов барона появилась еще при его жизни, и Мюнхгаузен стал всеобщим посмешищем. К этому добавились семейные раздоры – так что умирал барон невесело. Но именно литературная слава обессмертила его имя – и как тут не вспомнить блистательный телефильм Горина – Захарова – Янковского. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!