От четверга до четверга
№ 3(3) от 25.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
26 мая – 70 лет Виталию Коротичу, поэту, журналисту. Его «Огонек» (Виталий Алексеевич возглавлял журнал в 1986-91 гг.) – один из символов эпохи перестройки.
27 мая – на этот день приходится несколько дат, напоминающих о трагичных для России событиях.
1606 г., Смутное время – 400 лет со дня убийства Лжедмитрия I.
1903 г. – 110 лет со дня коронации Николая ІІ, торжеств, закончившихся Ходынкой.
1905 г. – разгром русского флота при Цусиме.
29 мая – Вниманию всех «эрастолюбов» и «эрастоманов»! Не забудьте поднять бокал в честь 50-летия «отца» ваших любимых героев Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).
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