От четверга до четверга

26 мая – 70 лет Виталию Коротичу, поэту, журналисту. Его «Огонек» (Виталий Алексеевич возглавлял журнал в 1986-91 гг.) – один из символов эпохи перестройки.



27 мая – на этот день приходится несколько дат, напоминающих о трагичных для России событиях.

1606 г., Смутное время – 400 лет со дня убийства Лжедмитрия I.

1903 г. – 110 лет со дня коронации Николая ІІ, торжеств, закончившихся Ходынкой.

1905 г. – разгром рус­ского флота при Цусиме.



29 мая – Вниманию всех «эрастолюбов» и «эрастоманов»! Не забудьте поднять бокал в честь 50-летия «отца» ваших любимых героев Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).