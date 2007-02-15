Синдром Форрестола

В спомнить мистера Форрестола нас заставила современная политическая обстановка: недавнее заявление нынешнего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Америка должна быть готова к войне с Россией, жесткие ответы Владимира Путина в Мюнхене, легкое смятение экспертов, дипломатов, политиков – не признаки ли это новой холодной войны? А Форрестол – один из символов той войны. И даже ее жертва. Ибо знаменит тем, что 22 мая 1949 года сиганул с 16-­го этажа военно-морского госпиталя с криком «Русские идут!».

Впрочем, насчет крика – возможно, предание. То ли слышали, то ли не слышали, то ли наложилось воспоминание о другом случае, когда Форрестол крикнул «Русские идут!», увидев на вашингтонской улице красную пожарную машину. В последние месяцы жизни с головой у него было явно не в порядке. Есть свидетельства: бежал по коридору Пентагона, повторяя: «Нас захватили!» Все время подозревал, что его подслушивают.



Враги Форрестолу мерещились всюду, во всем он видел заговор русских шпионов, коммунистов, евреев... Похудел, утратил былую выдержку. Президент Трумен в конце концов отставил его от должности, и экс-министра положили в госпиталь с диагнозом «нервное истощение». На столе в палате после самоубийства нашли записку – фраза из древнегреческой трагедии Софокла: «Какая радость день за днем влачить, и только лишь отодвигать кончину?»

Джеймс Винсент Форрестол начинал журналистом, в Первую мировую служил в морской авиации (не потому ли потом авианосцы стали его «коньком»?). Работал в аппарате демократической партии, занимался бизнесом, вошел в команду Рузвельта. Перед Второй мировой – заместитель военно-морского министра, в войну показал себя хорошим организатором оборонной промышленности. В 1944­м министр умер – Форрестол занял его место. Дальше преобразовывалась система госуправления – в 1947­м стал министром обороны. То есть карьера скорее чиновничья, чем политическая. А время было напряженное: «берлинский кризис», в Китае Мао одержал победу над Чан Кайши, в Чехословакии к власти пришли коммунисты... Плюс создавался Израиль, Трумен согласился поддержать идею еврейского государства, а Форрестол был против, считал, что это поссорит Америку с арабами. Вдобавок – бюрократическая грызня: Форрестол требовал денег на свои авианосцы, а ему не выделяли. То есть – кругом проколы.

Какая страна захочет признавать, что один из высших государственных постов занимал человек с психическими отклонениями? Потому информация о самоубийстве Форрестола долго была невнятной. Что породило множество «конспирологических» версий: дескать, не сам, а помогли... Кто именно? Тут уже простор для фантазий. Наиболее экзотическая гипотеза – инопланетная: в 1948 году в Америке упала летающая тарелка, Форрестол хотел сей факт рассекретить, а всякие плохие люди – нет.

Как-то при этом выносится за скобки, что вообще-то он всегда был человеком скрытным, привыкшим «все держать в себе», трудоголиком, не очень счастливым в семейной жизни... Такие не гнутся, а ломаются.