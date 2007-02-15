Даты и люди: 15 – 21 февраля

15 февраля – помянем добрым словом скончавшуюся год назад поразительную женщину, Анну Юрьевну Смирнову-Марли (1917–2006). Русская по происхождению, она выросла во Франции, где стала знаменитой певицей, поэтом, композитором, кавалером ордена Почетного легиона. Ее песни пели Эдит Пиаф, Ив Монтан… Написанный Анной Смирновой-­Марли «Марш партизан» стал гимном французского Сопротивления. Анна Юрьевна вспоминала, что писать «Марш» начала, услышав о подвигах смоленских партизан.

16 февраля 1891 г. – в семье швейцарца итальянского происхождения, сыровара, обосновавшегося в России, родился Артур Христианович Артузов (Фраучи), будущий начальник советской внешней разведки, в начале 1920­х – один из руководителей знаменитой операции «Трест». По воспоминаниям современников был «тихим, скромным человеком, никогда не носившим наград и скорее производившим впечатление сельского учителя». В 1930-­е Артузов высказывал несогласие с политикой Сталина по отношению к Германии и Польше, а во время массовых репрессий вел себя независимо. Арестован в 1937-­м,тогда же расстрелян. По слухам, находясь во внутренней тюрьме на Лубянке, Артузов написал на стене камеры: «Долг каждого честного человека – убить Сталина».

17 февраля – 100 лет со дня рождения Евгения Абалакова (1907–1948), великого советского альпиниста, первого покорителя пика Коммунизма на Памире (7495 м). Спортсмен, фронтовик, сотни раз смотревший в лицо смерти, Е. Абалаков погиб нелепо: остановившись в Москве у знакомых на ночь, угорел от неисправной газовой колонки.