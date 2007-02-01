Даты и люди: 1 – 7 февраля

1 февраля 1877 г . – комиссия с участием Дмитрия Ивановича Менделеева рассматривает проект «воздухоплавательного снаряда» капитана I ранга Александра Можайского. Проект признан перспективным, изобретателю ассигнованы три тысячи рублей на продолжение работ. Денег не хватило, макет «летучки» Можайский достраивал за свой счет. По ряду свидетельств самолет Можайского отрывался от земли, хотя в наше время попытки отправить в полет его воспроизведенный по чертежам летательный аппарат успехом не увенчались: паровые двигатели не обеспечивали достаточную мощность.

2 февраля 1907 г. – в этот день умер сам Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский химик, ученый, работавший в разных сферах научного знания.

3 февраля 1987 г. – по обвинению в получении взяток арестован зять Брежнева – первый заместитель минист­ра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.

4 февраля – 110 лет со дня рождения Людвига Эрхарда (1897–1977), немецкого политика, творца «германского экономического чуда» в послевоенный период.

Эрхард известен лозунгом «Благосостояние для всех». Ученый-экономист, он оказался востребован после войны: американские оккупационные власти (Эрхард жил в Баварии, оказавшейся под их контролем) искали дельных людей, не замаранных в нацистских преступлениях. Эрхард стал министром экономики в правительстве Аденауэра. «План Маршалла» обеспечил западным немцам финансовую основу для возрождения страны, а Эрхард предложил программу «социальной рыночной экономики»: дать широким слоям населения возможность зарабатывать, следовательно – покупать, следовательно – способствовать новому расширению производства. Как задача реализовалась – тема отдельного разговора, но уже к 1950 г. Германия достигла довоенного уровня производства. Еще через двенадцать лет показатели втрое превышали уровень 1950 г. Эрхарда считают сильным экономистом, но слабым политиком. Действительно, он мало чем запомнился на посту канцлера (1963–66), но имя его немцы и ныне вспоминают с благодарностью.