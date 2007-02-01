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Кое-что о Еве

6 февраля исполнилось бы 95 лет Еве Браун

№ 5(39) от 01.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

<nobr>Кое-что</nobr> о Еве

Ева Браун была из семьи долгожителей, но сама не дожила бы до 95. Если бы каким-то чудом 30 апреля 1945 г., в день самоубийства Гитлера, Евы не оказалось бы рядом – будьте уверены, она отравилась бы, повесилась, любым способом ушла из жизни, узнав, что ни ее Адольфа, ни его Германии больше нет.

Чтобы почувствовать человека, надо понимать время и среду, в которых он формировался. Ева выросла в интеллигентной семье ревностных католиков. Сам факт сожительства с мужчиной без брака был для нее вечной душевной травмой: ведь грех! Это тоже одна из причин, по которым Ева понеслась в обреченный Берлин весной 45­го: возможно, именно сейчас Адольф, видя ее жертву, согласится оформить отношения. Что дальше? Католическая традиция требовала от вдовы после смерти мужа уйти от жизни (вспомните, как носила траур пушкинская донна Анна). У Евы это сидело в генах, в подкорке, и она была готова на большее: если надо –уйти из жизни.

 
Гитлер был у нее первым и единственным в жизни мужчиной: данный факт Ева настойчиво подчеркивала гинекологам, когда (дважды в жизни) у нее возникали женские проблемы. (Медицин­ские карты сохранились.) Да и трудно представить, что в напрочь изолированном от мира Бергхофе кому-то пришло бы в голову поволочиться за «женщиной фюрера». Чистенькую, с проверенными арийскими корнями девушку, не красавицу, но милую, не семи пядей во лбу, но и не дуру фюреру в конце 1920-­х подсунул Рудольф Гесс, его тогдашний заместитель по партии. В то время у Гитлера была другая страсть – Гели Раубаль, его двоюродная племянница. Гесс считал, что фюрер слишком ей увлечен, это отвлекает от «дела». В 1931-­м Гели покончила с собой. Не сразу, но Ева заняла ее место.
 
Любила ли она Гитлера? Тут уместно другое слово: она была растворена в нем, полностью подчинена его личности. Любил ли ее Гитлер? Она его устраивала. В разные периоды он увлекался красавицами-интеллектуалками вроде Ольги Чеховой, но не раз говорил, что его «яркие женщины утомляют». Однако с марта 1943 г. Ева Браун, «серая мышка», тихо и комфортно жившая в Бергхофе, изредка встречавшаяся с подругами и сестрами, вдруг становится фигурой – пусть не политической, но учитывавшейся в политических раскладах. Гитлер тогда заподозрил у себя рак горла. Рака не было, простые полипы, но Гитлер впал в истерику, написал завещание, заговорил о том, что готов уйти из политики и остаток дней прожить с «женщиной, которую любит». И прозвучало всерьез это имя: Ева Браун. Ева начала готовиться к роли «супруги фюрера». После войны американцы в Бергхофе обнаружили ящики с книгами – ее библиотеку. Там были античные авторы, труды по философии. Не исключаю, что книги Ева читала тайком: фюреру могло не по­нравиться, что она «вздумала поумнеть».
 
При всем том скажем прямо: Ева Браун, хоть и не состояла в НСДАП, но была убежденной нацисткой. Она присутст­вовала на совещаниях в Бергхофе (пусть в чисто формальной роли – принести чай, подбросить дров в камин) и знала многое: про лагеря уничтожения, про эвтаназию, про прочие зверства. Никаких протестов у нее это не вызывало. Лишь раз пролепетала что-то про излишнюю жестокость: обсуждалась участь чешских профессоров, арестованных после захвата Чехословакии, говорили, что дальше держать их в лагерях нерационально, пора уничтожить. Замечание Евы было вежливо выслушано – и к сведению не принято. Конечно, чисто юридически ее трудно в чем-то обвинить: не убивала, не жгла, не пытала, не отдавала преступных приказов. Но есть моральный суд. И здесь история вправе предъявить Еве Браун особый счет.
 
Биография Евы
 
БРАУН Ева (1912-1945) -любовница Гитлера на протяжении многих лет. Знакомство состоялось в 1929 г., Еве тогда было 17 лет (Гитлеру - 40), она работала в ателье штатного фотографа нацистов Гофмана. Политической роли не играла, жила в альпийском поместье Гитлера Бергхоф. За день до самоубийст­ва Гитлера стала его официальной женой и покончила с собой вместе с ним.   

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