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Даты и люди: 25 – 31 января

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 25 – 31 января
Илья Пригожин
25 января 1917 г. – 90 лет назад родился Илья Пригожин, бельгийский физик и физико­химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1977 г., уроженец Российской империи (ум. 2003 г.). Из воспоминаний об И. Пригожине: «Из России его увезли в конце лета 1921 года четырех с половиной лет от роду. Отец, химик по образованию, в 1913 году организовал у Крестовской заставы, тогдашней окраины Москвы, лакокрасочное производство. В 1918 году заводик национализировали, а бывшего владельца назначили его директором. Когда в 1921 году начались аресты, отец предпочел уехать».
 
26 января 1807 г. – 200 лет назад состоялось одно из самых знаменитых сражений начала XIX века – битвы при Прейсиш-­Эйлау между русской и французской армиями. Русские оборонялись, и впервые армия Наполеона не смогла одержать верх. Потери составили до 36 тысяч человек у каждой из сторон. В честь этого сражения в русской армии был учрежден специальный орден. Ныне Прейсиш­-Эйлау – город Багратионовск Калининград­ской области (Петр Багратион – один из героев битвы).
 
26 января 1952 г. – 55 лет назад умер Хорлогийн Чойбалсан, премьер-министр Мон­гольской Народной Рес­публики с 1939 г., один из основателей Монгольской народно-революционной партии, «монгольский Сталин». После смерти покоился в мавзолее посреди Улан-Батора, сейчас его прах перезахоронен на кладбище для видных людей Монголии, а на месте усыпальницы Чойбалсана планируется воздвигнуть памятник Чингисхану.
 
29 января 1907 г. (100 лет назад) – черносотенец А. Казанцев заложил две бомбы в дымоход квартиры бывшего премьера С.Ю. Витте, считавшегося либералом. (Бомбы были обнаружены истопником.)
 
31 января 1957 г. – 50 лет назад Военная коллегия Верховного суда СССР отменяет приговор от 11.06.1937 г. и за отсутствием состава преступления реабилитирует всех проходивших по делу об «антисоветской троцкистской военной организации в Красной армии» (Тухачевский, Корк, Якир, Уборевич, Путна, Эйдеман, Примаков и Фельдман).

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