Аль не Капоне он?

С таких слов начинается известный голливудский фильм «Неприкасаемые», рассказывающий о том, как Аль Капоне оказался за решеткой.

То, что в конце концов его посадили за элементарную неуплату налогов, знают, наверное, все. Но надо осознать – почему государство так демонстративно применило «силовой прием»? Ведь когда Капоне понял наконец, что все – всерьез, он предлагал с ходу выплатить сумму, в пять раз превышающую любые недоимки. Вообще всячески демонстрировал готовность сотрудничать…