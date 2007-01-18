Даты и люди: 18 – 24 января

18 января 1927 г . – в Германии газета «Мюнхенер пост» публикует фамилии офицеров рейхсвера, направленных «в командировку» в СССР. Слухи о тайном военно-­техническом сотрудничестве красной России и проигравшей в Первой мировой, но не смирившейся Германии очень волновали Европу (особенно Польшу, опасавшуюся обеих стран). Редактор газеты был обвинен в государственной измене, дело передали в суд, но сотрудниче­ство продолжилось.

19 января – 200 лет со дня рождения Роберта Эдварда Ли (ум. 1870), самого знаменитого американского полководца, командующего армией южан-конфедератов в Гражданской войне 1861–65 гг. Благодаря таланту генерала Ли Юг, не имевший промышленной базы и, следовательно, возможности полноценно обеспечивать армию, сумел нанести северянам ряд чувствительных поражений. Ли активно применял полевую фортификацию, рейды конницы, партизанскую тактику кавалеристов­-рейнджеров. Когда-то, будучи преподавателем военной академии в Вест-Пойнте, генерал учил военной науке своих будущих противников – Гранта, Шермана, других военачальников-­северян. После победы Севера они относились к Ли с подчеркнутым почтением.

20 января 1917 г. – в Петрограде создано Всероссийское ботаническое общество. Меньше чем через месяц в Петрограде начнутся беспорядки, закончившиеся Февральской революцией. После этого стране надолго стало не до ботаников.

20 января 1937 г . – глава НКВД Николай Ежов издает секретный приказ не указывать в актах расстрела места захоронения. По сути, приказ действует до сих пор.