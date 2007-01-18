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Выстрел на даче №43

25 лет назад (19 января 1982 г.) покончил с собой первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Семен Цвигун

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Выстрел на даче №43
Семен Кузьмич Цвигун

 

 

«Государево око» в КГБ

Семена Кузьмича Цвигуна я помню хорошо. Он и генерал Цинев были первыми заместителями председателя КГБ. Когда Андропов уходил в отпуск, кто-то из этих людей (чаще Цинев) Юрия Владимировича замещал.

Как недавно подметил на страницах «Аргументов неделі» (№18 за 2006 г.) историк Рой Медведев, после Берии очень долго председатели КГБ (Серов, Семичастный, Шелепин) не входили в Политбюро: послесталинское партийное руководство опасалось усиления «тайной полиции». Брежнев ввел в Политбюро Андропова, но прикрепил к нему своих людей - Цвигуна и Цинева. Оба когда-то работали с Леонидом Ильичем, приятельствовали с ним, приходились, говорили, родней (через жен). Они не то чтобы контролировали Андропова, просто... Пусть будет «государево око»!

Как в Комитете к этой паре относились? Фрондировать, разумеется, никому бы в голову не пришло, но профессионалы-то понимали: ни Цвигун, ни Цинев сами никогда не добывали за границей чужие секреты, не имели за плечами и каких-то знаменитых контрразведывательных операций. Нет, были вполне компетентны, все-таки всю жизнь «в органах» - однако не звезды. Обычные чиновники от КГБ, добросовестные, дисциплинированные...

Маленького, лысого, с оттопыренными ушами Цинева на Лубянке звали «Фантомас». В штатском он смотрелся каким-то бухгалтером, потому, видимо, ходить предпочитал в генеральском мундире. Звонок, срочное дело, по коридору несется взмыленный опер - но горе ему, если навстречу попадется Цинев: «Почему не приветствуете по форме? Как фамилия? Какое подразделение?» И ведь обязательно позвонит твоему начальнику - со всеми вытекающими последствиями! Дородный, розовощекий Цвигун подобными глупостями не памятен, но, полагаю, свои комплексы имелись и у него: тоже ходил в мундире, а главное, сочинял романы (подразумевалось - автобиографические) о партизанских подвигах какого-то майора Млынского. По ним еще снимались фильмы, Млынского играл Тихонов - «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта»... У нас хмыкали, что пишет генерал не сам.

И вдруг этот солидный, благополучный человек кончает с собой.

Помню некролог в «Правде»: «После тяжелой продолжительной болезни...» В конце шли незнакомые публике фамилии - наши генералы, начальники управлений. При этом главной подписи - Брежнева - не было. Помню разговоры, ходившие в Комитете. И два имени, которые назывались приглушенными голосами: Галина и Борис.

Версия 1: разговор с Cусловым

Борис Буряце, артист Большого театра, «роковой цыган», «сердечный друг» Галины Брежневой... Брежнев этим романом дочери был недоволен, а тут еще вскрылась связь Бу­ряце с уголовной группой, похитившей бриллианты у зна­менитой дресси­ровщицы Ирины Бу­гри­­мовой. Возникла щекотливая ситуация: по ходу расследования неизбежно всплывет имя Галины. Хитроумный Ан­дро­пов якобы предложил Цвигу­ну посоветоваться с Сусловым, главным партийным идеологом. Однако суровый Суслов счел, что любое упоминание фамилии генсека в данном контексте - компрометация партии. Коса нашла на камень, разговор Цвигуна и Сусловым был жестким, оба перепсиховали. Цвигун в итоге пустил пулю в висок, а Суслов через несколько дней умер.

Такова в общих чертах самая расхожая версия, ее в тех или иных вариациях вспоминают чаще всего. Цвигун дей­ствительно курировал взаимодействие с МВД и наверняка был в курсе «дела Буряце». Да и психологически ход - в духе Андропова: внешне его отношения с Цвигуном и Циневым выглядели доброжелательными, но вряд ли Юрию Владимировичу нравилось, что при нем состоят соглядатаи. А тут - возможность, устранившись самому («Семен Кузьмич, вам, как другу Леонида Ильича, в данной ситуации удобней...»), заставить таскать каштаны из огня Цвигуна. Выкрутится - хорошо, нет - нет. Против этой версии - то, что она слишком беллетризована. Стреляется Цвигун, вскоре умирает Суслов - как не связать воедино? Но почему именно к Суслову Цвигун должен был идти за советом?  И вообще - зачем ему идти к кому-то за советом? Вполне мог частным порядком встретиться с Брежневым сам!

Версия 2: онкология

Она самая простая, и про нее пишет в своих мемуарах профессор Е. Чазов: у Цвигуна был рак, после операции обнаружились метастазы, генерал решил уйти из жизни сам. Что ж, Чазов - «лейб-медик» Кремля, человек осведомленный. Но... Обычно в таких случаях оставляют хотя бы записку семье. Кроме того, Цвигун, каким я его помню, был, скорее, из тех, кто в подобной ситуации борется до конца: еще не все потеряно, не помогло это сред­ство - по­пробуем другое, тибетские травы, акульи плавники... Дам команду - что угодно из-под земли достанут! И потом... Самоубийство в подобных ситуациях - шаг обдуманный, к нему готовятся.
А Цвигун даже не свой табельный пистолет использовал, взял у охранника. Так поступают, скорее, при внезапном срыве.

Версия 3: Обвинение во взятках

Об этом, в частности, пишет в мемуарах генерал КГБ В. Кеворков: Цвигуна якобы вызвали в ЦК, сообщили, что при расследовании крупного дела по коррупции обвиняемые дали неопровержимые показания - Цвигун брал взятки. Тот спросил, знает ли Брежнев. Ответили, что пока нет. Попросил сутки на размышление - и застрелился.

КГБ, конечно, был не самой коррумпированной системой в СССР. Но «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Всякое случалось. Помню, выяснилось: некий полковник устроил сотрудника на загранработу с условием: отдаешь мне часть заработка плюс возишь всякие дефицитные по тем временам видики, дубленки... Тот и отдавал, и возил. Вскрылось, когда в отдел пришел парень, у которого дед был одним из замов Пельше, главы Комитета партийного контроля ЦК КПСС. Скандал вышел грандиозный, полковника выперли с позором и половинной пенсией.

Цвигун в Москву приехал с поста председателя КГБ Азербайджана. В закавказских республиках свои традиции и отношений, и подношений. Но значит ли это, что и Цвигун «брал»? Любое свидетельство полезно перепроверить по другим источникам, а свидетельство Кеворкова - единственное на сей счет.

Подводя черту

Но, может, каждая из версий верна и неверна одновременно? Просто все сбежалось одновременно: онкология, история с Галиной, подозрения во взяточничестве... И усталый, изнервничавшийся генерал поехал на служебную дачу, по дороге попросил у охранника служебный «макаров»...

Он мне вспоминается как очень закрытый человек - Семен Кузьмич Цвигун. И тайну своей смерти он унес с собой.

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