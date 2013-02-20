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Коричневые, красные и псих

К 80-летию поджога рейхстага

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Коричневые, красные и псих
Пожар рейхстага. 1933 год

Само понятие «поджог рейхстага» стало символом политической провокации. Так что полезно вспомнить некоторые подробности этой истории.

«Сжечь рейхстаг!»

Поджог рейхстага изменил ход истории ХХ века. Нацисты эту карту отыграли полностью. Шквал пропаганды, затыкание ртов политическим противникам, их аресты, законодательно оформленный захват власти («борьба с экстремистами»!) – см. нашу справку. И всё же – почему рейхстаг? Почему поджог?

Знаток эпохи, автор серии книг о нацистской Германии (и наш постоянный автор) Елена Съянова объяснила «АН»: всё просто. Само это выражение – «сжечь рейхстаг!» – в тогдашней Германии было расхожим. Смутное время, политический раздрай, общая усталость… Люди голосовали не столько «за», сколько «против» кого-то. При этом сам парламент уважением не пользовался, считался сборищем демагогов, воров… «Сжечь рейхстаг» (в смысле «спалить бы всю эту нечисть!») повторялось на каждом углу, в каждой пивной. А голландец Маринус ван дер Люббе по пивным и шатался, приставал ко всем с политическими расспросами. И слова «сжечь рейхстаг!» запали, видимо, в его специфически устроенную голову.

Поджигатель

Ему было 24 года. Отец спился, мать умерла. Рослый, очень сильный (приятели его звали Демпси – по имени знаменитого тогда боксёра). Отличный пловец. При этом – полуслепой: работал когда-то каменщиком, и дружки (такие же, видать, умники) как-то в шутку нахлобучили ему на голову пустой мешок. А мешок был из-под негашёной извести, её остатки сильно пожгли Маринусу глаза. Но в депрессию не впал. Три вещи держали его на плаву: бешеная энергия, фантазия и зацикленность на политике. Было ли это защитной реакцией или человек таким и родился, оттого легче перенёс трагедию? Кто скажет!

Политика его интересовала левого толка: она «за справедливость». Записался в голландский комсомол, был и в коммунистах, и с анархистами. Правда, всё бросал, чтобы отправиться, например, в пешее путешествие по Европе. Уверял, что как-то переплыл Ла-Манш. Что прошёл всю Польшу, добрался до советской границы, поплыл в СССР через какую-то широкую реку, но поляки открыли огонь, пришлось вернуться. Концы с концами в его рассказах не сходились, однако ван дер Люббе, похоже, был из тех людей, которые что-то с ходу сочиняют и тут же сами начинают в это верить.

Приведённые данные – из «Коричневой книги», подготовленной в 1933-м европейскими антифашистами, которые доказывали «нацистскую» версию поджога – дескать, гитлеровцы сами рейхстаг и подожгли, а дурачка ван дер Люббе подставили. Ещё подчёркивалось: он почти не общался с женщинами! Намёк на гомосексуальность, мостик к лидеру нацистских штурмовиков Эрнсту Рему, который свою однополость не скрывал. Но, с другой стороны, – а какая девушка не то что влюбится, но хоть просто отреагирует на такого кавалера: странноватый, нищий… А Маринусу, наверное, очень хотелось внимания, славы. И лучший путь тут – совершить подвиг. Например, «сжечь рейхстаг».

…И другие подсудимые 

Наши читатели (особенно постарше) вспомнят про «Лейпцигский процесс» (21.9.1933 – 23.12.1933), на котором судили обвинявшихся в поджоге. Его героем стал болгарский коммунист Георгий Димитров, отбивший все атаки, выставивший Геринга провокатором и вралём. Но при чём здесь болгарин?

При том, что фюрер потребовал разоблачить широкий общий заговор собственных предателей и международных экстремистов. Голландец уже имелся. Свои предатели? Пошли намёки на лидера коммунистической фракции рейхстага Эрнста Торглера: чего он в тот день подозрительно поздно ушёл из здания? Торглер сам явился в полицию. Доказывал: у меня железное алиби!

Ещё было объявлено вознаграждение за дополнительную информацию по делу. И некий официант заявил: я в кафе видел ван дер Люббе в компании с тремя какими-то русскими. «Русских» арестовали. Правда, это оказались болгары: тот самый Димитров, Васил Танев и Благой Попов. А болгары – коммунисты… За ними с 1920-х тянулся недобрый шлейф: восстания, теракты… В 1925-м, пытаясь одним ударом ликвидировать правительство, военный отдел БКП устроил жуткий взрыв в соборе в Софии (134 убитых). Один из задержанных, Танев, к тому же оказался македонцем – а македонцы (см. АН-№40-2012)в обывательском сознании считались сплошь террористами – как в разные времена ирландцы, чеченцы, палестинцы…

Димитров, Попов и Танев действительно были коммунистами (более того – эмиссарами Коминтерна). Жили в Германии с чужими документами (как объясняли – дома «за политику» над ними висят смертные приговоры или тюремные сроки). Правда, к поджогу рейхстага отношения не имели. Коминтерн (и болгарская компартия) уже сменили тактику. Пропаганда, рабочее движение, политическая разведка – но не теракты! И тоже – у всех полное алиби.

Но какая разница! Для шумного процесса – замечательный набор. Псих-голландец. Один из лидеров местной компартии. Три балканских отморозка…

Ван дер Люббе на суде на вопросы отвечал односложно. Торглер твердил про своё алиби. Попов и Танев молчали, не зная немецкого. А вот с Димитровым вышел прокол. Он-то по-немецки говорил свободно, был блестящим полемистом, удары парировал, атаковал сам…

Контрпропаганда

Выше мы упомянули «Коричневую книгу». Она доказывала: подлинные организаторы поджога – Геббельс и Геринг, дело спроворено руками штурмовиков. Книгу подготовил «Всемирный комитет помощи жертвам германского фашизма», во главе которого (фактически) стоял Вилли Мюнценберг – блестящий пропагандист, организатор антинацистских кампаний в Европе. Увы – сегодняшние исследования эту версию опровергают довольно убедительно. Правда, до конца ли? Мог ли полуслепой человек один за короткое время так эффективно поджечь большое здание? Или кто-то ему всё же помогал – но честный дурак Маринус или свято молчал про это, или других поджигателей просто физически не заметил? Да, во время следственных экспериментов он повторил все свои действия – но как эти эксперименты проводились?

Елена Съянова: «Повторяю – это был переходный период. С приходом к власти изменилась ситуация и внутри нацистского движения. Всё перепуталось – штурмовики, личные охраны разных нацистских боссов, начавшие создаваться спецслужбы Гиммлера… У всех были свои амбиции, все мечтали отличиться в пику другим… Так что версии, что ван дер Люббе мог кто-то использовать, вполне допустимы. Хотя доказательств уже не найдёшь».

Судьбы

В СССР писали, что судья Бюнгер, ведший процесс, шёл на поводу у нацистов. Но, что ни говори, он показал себя честным законником. Виновным признал лишь ван дер Люббе – но по тому и вопросов не было. А остальные… Не удалось обвинению опровергнуть чьё-то алиби – на свободу! Гитлер был в бешенстве: нам нужны новые судьи! На небосклоне немецкой юстиции взошла звезда Роланда Фрейслера, знаменитого «нацистского Вышинского». Фрейслер, кстати, в молодости был на нашей Гражданской красным комиссаром (в Первую мировую попал сюда в плен). Что ж, тогда в Германии таких было немало – то коммунистов, то нацистов…

Вот, например, Торглер. Ему главным было доказать алиби. Доказал. Но был оставлен за решёткой – коммунист всё же. В 1935-м, после обещания не заниматься политикой, вышел. А с началом войны служил уже в ведомстве Геббельса – обличал бывших товарищей. Умер в ФРГ в 1963-м.

Димитрова, Танева и Попова тоже задержали в тюрьме, но Сталин предоставил им советское гражданство. Торжественно приехали в Москву. Димитров потом возглавил Коминтерн, после войны – социалистическую Болгарию. Тут разное можно говорить, однако Лейпцигский процесс – безусловно, достойная страница в его жизни.

А Благой Попов у нас на 17 лет угодил в ГУЛАГ. Вышел больной, надломленный. Жил в Болгарии, умер в 1968-м.

Васила Танева в 1941-м тоже забросили домой. Из-за ошибки пилота группа десантировалась в Греции, была обнаружена – и Танев погиб в перестрелке с немцами.

Ван дер Люббе на гильотине отрубили голову. Пять лет назад его амнистировали. То есть обвинение в поджоге осталось, но приговор признали чересчур суровым.

Явно больной всё-таки человек был.

«Знамение Божие!»

27 февраля 1933 г. около 21:00 в Берлине шедший мимо рейхстага прохожий услышал звон бьющегося стекла, увидел в одном из окон всполохи пламени. Вызвал полицию. Та прошла внутрь здания. Действительно, шёл пожар, явно не случайный – следы поджога были в разных местах. В коридоре задержали полуголого, измазанного человека (верхнюю одежду, позже выяснилось, пустил на растопку). Он тут же признался: да, я поджёг. Зачем? «В знак протеста!» Потом объяснял: хотел поднять рабочих на антифашистскую борьбу.

В 22.00 прибыли пожарные. К тому времени огонь разгорелся, от жара лопнул стеклянный купол над залом заседаний, возникла воздушная тяга, запылало вовсю. Огонь потушили через несколько часов, но восстанавливали здание ещё долго.

Всё это произошло в важнейший, переломный для Германии момент. Нацисты уже прорвались к власти. Гитлер стал канцлером при старом и больном президенте Гинденбурге, Геринг – председателем рейхстага (спикером). Но в парламенте наци имели лишь треть голосов и были крайне заинтересованы в новых выборах. Они предстояли 5 марта. Узнав про поджог рейхстага, Гитлер вскричал: «Знамение Божие!» ЧП уже само по себе давало повод похерить последние политические приличия, а задержанный – голландец Маринус ван дер Люббе – оказался к тому же бывшим коммунистом. Коммунистов во всём и обвинили. На следующий день, 28 февраля, вышел декрет «О защите народа и государства». Ликвидировались свободы личности, право союзов, демонстраций, свобода печати и т.д. Компартию запретили, арестовали тысячи её активистов, «зажали гайки» по отношению к иным оппозиционерам. Голоса, поданные на новых выборах за компартию, аннулировали, высвободившиеся мандаты передали нацистам – и новое парламентское большинство тут же предоставило Гитлеру неограниченные полномочия. Как показала история – на горе Германии и прочему миру.

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