От слова «надеяться»

Дальше надо вспомнить, что действие этой главы из великой книги происходит в августе 1809 г. – «время славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. Готовилась государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, админист­ративный и финансовый порядок управления России. Воплощались те неясные, либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр…».

Дальше вспомним, что толстовский князь Андрей поначалу сближается со Сперанским и даже разрабатывает для нового Гражданского уложения проект «Права лиц». Но странное ощущение не отпускает Болконского. С одной стороны – он восхищен великим реформатором. С другой… «Неприятно поражало князя Андрея слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском». В конце концов через четыре месяца князь Андрей «представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона­старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по пара­графам, ему стало удивительно, как он мог заниматься такой праздной работой».

…Видимо, это судьба наших реформаторов. Попытки изменить традиционный уклад «снизу» оборачиваются революцией, кровью, жестокостью. Но и попытки «перемен сверху» возможны лишь при презрении к людям, к судьбе нестоличной Рязани, деревенских мужиков и их Дрона­старосты.

Князь Андрей выходит из игры. Сперанский выйти не мог – государственная деятельность была его жизнью.

…Настоящей фамилии этого человека мы не знаем. Отец – бедный священник, сын тоже попал в семинарию, там его и записали «Сперанским», от латинского « sperare » –«надеяться». Дальше – будто некая высшая сила вела этого человека. Да, разумеется – невероятный ум, дарования, воля. Но сколько ж еще и счастливых обстоятельств обеспечили Сперанскому прорыв «наверх». Порой судьба жестоко била его, но потом, словно извиняясь, вознаграждала сторицей.

Конституцию для России («План государственного образования») Михаил Михайлович действительно подготовил. Но Александров либерализм выдохся. Внезапная опала, ссылка. Ложные обвинения в шпионстве на французов. Ему плевали в спину.

Кто плевал – ошибся. Сперанский еще будет реабилитирован, и вновь – ступень за ступенью – возвышен до преж­них почти высот. Новый император Николай I поручит ему титаническую работу по кодификации (упорядочению) российских законов.