Даты и люди: 11 – 17 января

11 января – 250 лет со дня рождения (1757) Александра ГАМИЛЬТОНА, одного из отцов-основателей США. 22 июля 1804 года Гамильтон дрался на дуэли с вице-президентом США Бэрром (в пылу избирательной полемики Гамильтон оскорбил Бэрра и его мать). Пуля пробила Гамильтону печень, на другой день он умер. Для тех, кому эта история кажется далекой и не имеющей к нам отношения, добавим: портрет Гамильтона красуется на 10­долларовой купюре.

12 января – 65 лет назад (1942) погиб замечательный авиаконструктор Владимир Петляков.

«Владимир Михайлович был срочно вызван в Москву (из Казани, где на местном авиазаводе делались его Пе­2. – «АН»). Решил воспользоваться улетающими на фронт Пе‑2. Он разместился в задней кабине стрелка-радиста, прямо на полу, на нижней стрелковой установке, а стрелок практически сел на него. В результате нижняя сфера самолета оказалась без защиты (…). Из-за боязни встречи с немецкими самолетами решили лететь на малой высоте. Летчик потерял ориентировку и столкнулся с холмом в районе Арзамаса». Л. Селяков «Тернистый путь в никуда. Записки авиаконструктора».

12 января –100 лет Сергею Павловичу Королева – «отцу» нашей космонавтики.

15 января – 385 лет со дня рождения Жана-Батиста Мольера (1622–1673) – великого французского драматурга и актера. Из повести М. Булгакова «Жизнь господина де Мольера». «Пролог. Я разговариваю с акушеркой»: