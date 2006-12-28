Даты и люди: 28 декабря – 3 января

29 декабря – 110 лет со дня рождения Давида Альфаро СИКЕЙРОСА (1896–1974) выдающегося мексиканского художника­-монументалиста, почетного члена Академии художеств СССР, лауреата международной Ленинской премии мира. С юности уверовал в революцию, воевал в Испании, руководил одним из покушений на Троцкого (командир группы «Конь»), был несколько раз женат, сидел в тюрьмах, скрывался, реабилитировался, снова попадал за решетку – и при этом оставался любимцем Мексики, писал гениальные фрески. «Меня называли Лихим полковником» – так озаглавил Сикейрос воспоминания о своей бурной жизни.

30 декабря 1804 г. – на эту дату население планеты насчитывало 1 миллиард человек (разумеется, речь о тех, кого могли подсчитать).

31 декабря 1956 г. – в «Правде» начал публиковаться рассказ Михаила ШОЛОХОВА «Судьба человека». Через три года Сергей БОНДАРЧУК снял по этому рассказу свой знаменитый, до сих пор берущий за душу фильм.

1 января –95 лет со дня рождения Кима ФИЛБИ (Гарольда Адриана Рассела Филби, 1912–1988), знаменитого разведчика, одного из руководителей британской Сикрет Интеллидженс Сервис (СИС) и одновременно – крупного советского агента. Деятельность в пользу СССР «Кембриджской пятерки», в которую входил Филби, – одна из самых блестящих разведопераций ХХ века. Вынужденный после провала бежать в Советский Союз, Филби доживал век в Москве, ни о чем не жалея.