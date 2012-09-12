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Протоколы российских мудрецов

К 200-летию выхода «Завещания Петра Великого»

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Протоколы российских мудрецов

В дни, когда Наполеон стоял в Москве, в Париже увидело свет «Завещание Петра Великого» – самая знаменитая антироссийская фальшивка.

В недобром строю

«Протоколы сионских мудрецов», «План Даллеса», «Письмо Зиновьева», «Документы Сиссона» – их много, знаменитых фальшивок, которые десятилетиями влияли на умы (иногда влияют до сих пор), определяя отношение к народам и странам. «Завещание Петра» в этом наборе занимает почётное место. Вроде – дурь, паранойя. Но крови России тоже стоило. И в буквальном смысле – если говорить про солдатскую кровь, и в переносном – вспоминая то, что сегодня называют «имиджевыми и репутационными потерями».

Книгу «О развитии русского могущества», в которой на страницах 177–179 «Завещание» приводилось, написал Шарль-Луи Лезюр, историограф французского МИДа. В данном случае он выступал как бы независимым публицистом. Откуда взял текст «Завещания» – не пояснял.

«Завещание» нередко называют идеологическим обоснованием наполеоновских устремлений на Россию. Но историк Олег Соколов засмеялся, когда я спросил об этом (а Соколову можно верить, он знаток Наполеона и всей той эпохи, автор книги «Битва двух империй» – см. «АН» №23-2012, – где сюжет с «Завещанием» разобран подробно). Не преувеличивайте! Типичная книга-агитка, такие в любой воюющей стране пачками выходят. Это мы её запомнили из-за антироссийской направленности. А сколько схожих было, например против Англии! Трактат Лезюра никто особо и не заметил: небольшой тираж, пухлый том, чтение – на любителя...

Я поинтересовался другим расхожим утверждением: мол, автор «Завещания» – сам Наполеон. Собеседник пожал плечами. Глупости. Наполеон командовал войсками, творил большую политику – ему не до сочинительства было! Кто мог стоять за Лезюром? Ну мало ли… Французский МИД, например. Или министерство полиции – оно контролировало выпуск книг. Был ли сам Бонапарт в курсе? А вот это не исключено. Потому что…

Польская геополитика

За несколько месяцев до русского похода польский дивизионный генерал Михал Сокольницкий (а поляки были самыми преданными союзниками Франции) подал императору что-то вроде аналитической записки: «Очерк о способах избавить Европу от влияния России и посредством этого от влияния Англии».

Сокольницкий – колоритная фигура. Человек храбрый (позднее, при Бородино был дважды ранен), разносторонне одарённый (член французской Академии наук, изобретатель), он… Дальше всё зависит от точки зрения. Для поляков – это пылкий польский патриот. Для России – столь же пылкий её ненавистник. Но существенно, что в своей карьере генерал не раз занимал должности, связанные с разведкой и контрразведкой. А для спецслужб любой подлог документа – не преступление, а спецоперация. Кроме того, Сокольницкий явно принадлежал к тому типу людей, которые в воображении движут нациями, как шахматными фигурами.

Он и сейчас предлагал грандиозные идеи. Силами польской армии ударить по Волыни, поднять там восстание и идти на Киев… Такое же восстание учинить в Белоруссии и идти на Петербург… Украинским казакам и крымским татарам пообещать общее государство, именуемое «Наполеонида»… Русских загнать в Азию, оттуда они неминуемо пойдут на Индию и там столкнутся с Англией… Наполеон посмеялся – и войну повёл по-своему. Но интересно, что местами тексты Сокольницкого и «Завещания» практически совпадают. Так что по одной из версий генерал и есть автор «Завещания».

Однако О. Соколов уточнил: если и так, то Сокольницкий явно лишь «творчески доработал» что-то, созданное ранее. До него о наказах Петра писал в Варшаве некий Томбёр. Потом некто Порадовский. В общем, следы ведут в круги польской эмиграции во Франции. Что ж (по аналогии) – фабриковала же белая эмиграция в 1920-е всякие «инструкции Коминтерна». Могли и поляки в XVIII веке. Правда, подделка – всегда подделка!

Наполеон был прагматиком. Пока существовали планы на союз с Россией – «Завещание» (видимо, ещё во времена Директории переданное поляками во французский МИД) лежало под сукном. Но вот ясно, что война неминуема. Извлекаем!

Впрочем, если это и был агитпроект, то он явно опоздал. Книга Лезюра вышла, когда французы уже стояли в Москве.

Кошмар Европы

«Завещание» состоит из 14 пунктов. Публикаторы уверяли, что это наказы Петра I будущим русским царям. Мы приведём самые характерные:

– закалять армию, держать народ в вечной «мобилизационной готовности», использовать войны для расширения пространства, а мир – для подготовки к войне;

– приглашать из «просвещённых стран» учёных, военачальников, специалистов; брать на вооружение мировые достижения, «чтобы русский народ мог воспользоваться выгодами других стран, ничего не теряя из своих собственных»;

– постоянно вмешиваться в европейские дела;

– захватывать земли у Швеции (имелась в виду Финляндия), постепенно нейтрализовать её;

– поощрять вечную анархию в Польше и в конце концов расчленить. Можно – вместе с другими странами. Но потом эти страны вытеснить и захватить Польшу целиком;

– русским престолонаследникам жениться на германских принцессах, чтобы привязать Германию к России;

– усиливать связи с Англией, учиться у англичан «торговле и мореплаванию»;

– стратегические цели России на юге – Константинополь и Индия. «Обладающий ими будет обладателем мира». Потому нужны войны с Турцией, закладка черноморских верфей. Надо овладеть Чёрным морем, «как и Балтийским». Надлежит «устроить падение Персии», взять под контроль Ближний Восток;

– следует также убедить Вену изгнать турок из Европы. Вместе с австрийцами захватить Константинополь. Дальше – или тут же ударить по ним, или откупиться разделом сфер влияния. Но потом – всё равно ударить;

– в Венгрии, Турции и Южной Польше всех, кто близок к православию, превращать в свою «пятую колонну»;

«когда Швеция будет раздроблена, Персия побеждена, Польша похоронена, Турция завоёвана, армии соединены, Чёрное и Балтийское моря охраняемы нашими кораблями», надо собрать европейские страны на международный конгресс. Они неминуемо перессорятся. В завязавшейся сваре стать союзником сильнейшего, а когда тот победит остальных – ударить ему в спину. Если этот план не удастся – напасть на Европу всей мощью;

– и тогда… Русские войска выходят к Рейну. За ними идут «неисчислимые азиатские орды». Одновременно «два мощных флота выйдут один из Азовского моря, другой из Архангельска, на борту их будут другие орды. В сопровождении флотов, Черноморского и Балтийского, они внезапно появятся в Средиземноморье и обрушат эти дикие кочевые народы, свирепые и жадные до добычи, на Италию, Испанию и Францию, вырежут часть жителей, а остальных уведут в рабство в сибирские пустыни».

Заметим: «Завещание Петра Великого», как это обычно бывает с подобными фальшивками, эксплуатировало реально существовавшие тенденции – но интерпретируя их в своём ключе. Ведь ясно, что если у России есть в Европе свои интересы, то могучая империя вынуждена будет ввязываться в европейские дела. Что если Польша слаба, то соседи (включая Россию) этим воспользуются, – причём без сантиментов: государственность уничтожат, территорию разделят. Что если существует традиция династических браков, то Романовы будут жениться на принцессах – в том числе немецких. И так далее. У каждого явления свои объяснения, и коварный Пётр тут ни при чём.

Топор под лавкой

Только из горящей Москвы им пришлось уходить. А дальше Франции ещё долго было не до «Завещания Петра». И лишь через двадцать с лишним лет, в 1836-м, его опубликовал (или тут нужно какое-то другое слово?) литератор Фредерик Гайарде в своей книге про знаменитого авантюриста XVIII века д’Эона. Д’Эона – французского тайного агента, «кавалера-даму» (он представал перед окружающими то мужчиной, то женщиной), вспомнит каждый, кто читал роман В. Пикуля «Пером и шпагой». Там и про «Завещание» довольно много. По утверждению Гайарде, д’Эон, будучи в 1756 г. в Петербурге, выкрал этот уникальный документ из личного архива императрицы Елизаветы.

Что ж... С этими фальшивками – вечная проблема: как внятно объяснить, откуда взялись? Потому – пусть будет д’Эон. Во Франции (по своим причинам) как раз шла очередная волна антирусских настроений – очень кстати оказалось.

Правда, у российских историков возникли вопросы. Допустим (что маловероятно) д’Эон и впрямь некогда проник в тайный архив. Но как он, не зная русского, угадал спереть именно тот документ, который так понадобится французам через десятилетия? И вообще – какое «завещание» Петра? Пётр умер, не определив наследника, – это России долго аукалось. А не зная, кто продолжит твоё дело, – что толку давать наказы?

Впрочем, эти вопросы возникали у нас. Но разве истинные авторы «Завещания» для нас его сочиняли? Они его для себя сочиняли, для Франции, для Европы…

И настал час, когда сочинение оказалось востребовано всерьёз. 1853–1856 гг., Крымская война. Россия схлестнулась с Англией, Францией и Турцией. Франция вдобавок жаждала реванша за 1812 год. Вот тогда вокруг «Завещания» возник бум. Оно выходило многотысячными тиражами, раздавалось в виде листовок...

Правда, ещё через 15 лет, после разгрома во франко-прусской войне (1870–1871), Парижу вновь позарез понадобилось задружиться с Петербургом. И коварные заветы Петра как-то само собой забылись. Хотя ветер истории уже носил ядовитые семена по миру. И ещё долго в самых разных ситуациях «Завещание» запасным тузом извлекалось из рукава, вновь становилось пропагандистским оружием. В Персии в 1910-м… В Германии в Первую мировую… Во Вторую мировую с подачи ведомства Геббельса… Говорят, даже в холодную войну кто-то из американских генералов радостно «нашёл топор под лавкой» – хотя уж тысячу раз всё объяснено и доказано.

Всплывёт ли где-нибудь завтра?

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