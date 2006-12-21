Диетический продукт для жертв деспотизма

Разработали рецептуру и технологию изготовления колбасы вареной «Док­торской» специалисты института, который теперь называется ВНИИ мясной промышленности, а первым освоил ее производство в 1936 году Мос­ковский мясоперерабатывающий комбинат им. А. Микояна.

Название «Докторская» было выбрано потому, что колбаса создавалась как диетический продукт. Народный комиссариат здравоохранения, с которым согласовывалась рецептура, предназначал его «...больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма».

Сегодня трудно сказать, какую «Докторскую» ели жертвы царского деспотизма, но надо полагать, что до 1979 года они не дожили не из-за усиленного потребления колбасы. Однако для тех наших читателей, которые помнят и те годы, и вкус тогдашней «Докторской» (правда, тогда ее, как и прочие колбасы, приходилось «доставать»), - короткая справка. Согласно ГОСТу 23670 от 1979 года, в состав «Докторской» колбасы входило несоленое сырье (в кг на 100 кг объемной массы): говядина жилованная высшего сорта (без видимых включений соединительной и жировой ткани) - 25; свинина жилованная полужирная (с содержанием жировой ткани 30-50%) - 70; яйца куриные или яичный меланж - 3; молоко коровье сухое цельное или обезжиренное - 2; а также пряности и другие материалы (в граммах на 100 кг несоленого сырья): соль поваренная пищевая - 2090; фиксатор окраски нитрит натрия - 7,1; сахар-песок или глюкоза - 200; орех мускатный или кардамон молотые - 50.

Высокое содержание качественного мяса - основная причина популярности «Докторской». Хотя еще в советские времена этот краеугольный камень дал трещину. Началось все с включения в рацион свиней... рыбы. Добывалась она в огромных количествах, и такая мелочь, как тюлька или хамса, просто не находила сбыта. Вот ее и стали скармливать всеядным хавроньям. И запахли колбасы, в составе которых такая свинина преобладала, рыбоперерабатывающим заводом.

Следующий удар по репутации «Докторской» нанесли поставки импортного мяса. Они при раннем капитализме приобрели массовый характер. А вкус и аромат у продукта глубокой заморозки совсем не тот, что у парного и даже охлажденного. Чтобы как-то подправить качественные характеристики колбасы, изготовленной из такого мяса, и продлить срок ее хранения, внесли изменения в ГОСТ и разрешили применять всевозможные стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы и антиокислители. Все они, конечно, прошли экспертизу Госсанэпиднадзора и никакой угрозы здоровью потребителей не представляют - но и наши вкусовые рецепторы обмануть не смогли.

Нынешняя рецептура «Док­торской» мало отличается от классической (и той, что предназначалась жертвам царизма). «Пострадала» только свинина. По новому ГОСТу ее велено добавлять меньше.

Увы, вынуждены заметить, что в наше время надпись на этикетке «Произведено в соответствии с ГОСТом таким-то...» еще ни о чем не говорит. Фальсификаторов пищевых продуктов предостаточно. На­именования проштрафившихся предприятий (практически изо всех регионов страны) можно найти на официальном сайте Рос­теста - структурного подразделения Феде­раль­ного агентства по техническому регулированию и метрологии (Рос­техрегулирования). Чего только Рос­тест не находит в представленных образцах - вплоть до обнаружившихся в «Док­торской» одного из мясокомбинатов Красно­дарского края «нехарактерных по микроструктуре для мясного сырья компонентов, не идентифицируемых по природе».

Но пугать такими страстями в год юбилея как-то не хочется.

В конце концов - не все подделывают всенародно любимый продукт. Скоро Новый год, и у нас будет замечательный повод нарезать к столу розовые ломтики - и вспомнить вкус, знакомый с советской юности.