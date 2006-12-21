//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Даты и люди: 21 – 27 декабря

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 21 – 27 декабря
М. Дитрих
21 декабря – 110 лет Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза Константину Кон­­стантиновичу РОКОССОВСКОМУ (1896–1968), одному из самых выдающихся полководцев ХХ века.
 
Внук Констан­тин Рокоссовский – про деда:
– У него была необыкновенная улыбка. Когда что-то не удавалось, он мог повернуться ко мне и сказать с такой детской, обескураживающе застенчивой улыбкой: «Ну вот, брат, видишь, обмишулился дед». Много лет спустя я смотрел кадры кинохроники, снятые во время битвы под Москвой, на которых он, сурово насупленный, на фоне грозных батальных декораций рассказывает о наступлении наших войск. Вдруг поднимает голову, и я вижу эту застенчивую улыбку: «Ну вот, мол, наговорил тут черт­те чего...» И только теперь я понимаю, как сложно было через долгую жизнь, казармы, войны, аресты пронести эту улыбку. Несмотря на почести и славу, он так и остался до самой смерти человеком застенчивым и скромным.
 
21 декабря– 50 лет назад умер народный артист СССР Михаил Георгиевич ГЕЛОВАНИ (1893–1956). Самой знаменитой ролью этого потомка княжеского рода был Сталин, которого Геловани играл в самых официозных фильмах той поры – «Великое зарево», «Оборона Царицына», «Клятва», «Падение Берлина». Собственно, «по Геловани» советский народ и представлял «великого вождя».
 
Актер Борис Тенин – о Геловани:«Роль Сталина была для Геловани – хорошего артиста и художника – надгробной плитой. Режиссеры и в кино, и позже в театре обходили его за версту. Злая воля деспота приписала его к одной роли, и он ничего не мог изменить в своей судьбе».
Есть некая мистика в том, что умер Геловани 21 декабря – это день рождения Иосифа Сталина.
 
22 декабря – 70 лет со дня смерти Николая Алексеевича ОСТРОВСКОГО, самого «советского» из советских писателей, автора хрестоматийного (некогда) романа «Как закалялась сталь».
 
Критик Лев Аннинский – о Николае Островском:
– Никакой он не писатель в современном понимании слова. Он – святой. Он фантастически точно записал умосостояние святого человека, одержимого отсутствующим богом. Его книга – это житие атеистического святого. Главная книга. Такой просто не было до него. Он писал поначалу историю молодежных организаций на Украине, ничего не придумывая. Писал обычными словами, но соотношение слов и реальности, за ними открывающееся, таковы, что миллионы людей проняло. Это состояние души периодически возникает в истории. (…) То, что мы пытаемся сейчас построить, ничего общего с мечтой Островского не имеет. С другой стороны, мы же народ неожиданный. Неизвестно, как что повернется. «Как закалялась сталь» издали в 1942 году в осажденном Ленинграде, электротока не было: печатные машины крутили вручную. Если, не дай бог, под Серпуховом будет стоять войско, которое должно меня уничтожить, – понадобятся люди, похожие на Островского. Будем печатные машины руками крутить…
 
27 декабря – 105 лет Марлен ДИТРИХ (1901–1992), немецкой, затем голливудской кинозвезде. Уехала в США, отказавшись жить в нацистской Германии. Актерский талант и женское очарование сохраняла до самого преклонного возраста.
– Мне, скажем так, семьдесят пять, а на этом я остановлюсь.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Четыре сценария «нападения России» на Украину озвучила киевская военная разведка

Украинская военная разведка озвучила четыре сценария «нападения России» на бывшую советскую республику. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

//В мире

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Политолог назвал свидетельство нежелания Зеленского заканчивать войну в Донбассе

Политолог назвал свидетельство нежелания Зеленского заканчивать войну в Донбассе

Владимир Зеленский, вопреки своим публичным заявлением, не хочет завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил киевский политический эксперт Михаил Погребинский.

//Экономика

Польша планирует увеличить стоимость транзита российского газа

Польша планирует увеличить стоимость транзита российского газа

В среду стало известно, что власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" в настоящий момент платит за транспортировку газа через территорию страны. Варшава намерена поднять стоимость.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//Здоровье

Типичные признаки сердечного приступа раскрыли эксперты в сфере медицины

Типичные признаки сердечного приступа раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили типичные признаки сердечного приступа. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Здоровье

Учёные научились выбирать пол ребёнка при оплодотворении

Учёные научились выбирать пол ребёнка при оплодотворении

Японские учёные разработали методику, которая позволяет выбрать пол будущего потомства при искусственном оплодотворении. Отмечается, что специалистам из Университета Хиросимы удалось воздействовать на организм.

//Авто

В Госдуме объяснили инициативу о запрете на старые автомобили

В Госдуме объяснили инициативу о запрете на старые автомобили

Инициатива запрета старых машин не касается личного авто, рассказала зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

//Новости СМИ2

//Спорт

Ренат Лайшев: «Самбо должно стать зрелищней»

Ренат Лайшев: «Самбо должно стать зрелищней»

Президент Федерации самбо Москвы и руководитель школы «Самбо-70» рассказал «Аргументам Недели» о том, кто дискредитирует борьбу и как сделать её зрелищной.

//В мире

Сколько стоит вызов скорой помощи в Латвии?

Сколько стоит вызов скорой помощи в Латвии?

Сегодня в Латвии вызов платной скорой стоит 56,56 евро. С 1 сентября этого года тариф повысится. Можно ли вызвать бесплатную скорую в Латвии? Такая услуга есть, но не для всех. Кто же может бесплатно вызвать скорую в Латвии? Те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

//Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно отправились в отпуск

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно отправились в отпуск

Меган Маркл и принц Гарри решили отправиться в семейный отпуск с сыном после дня рождения герцогини Сассекской. Уточняется что пара постаралась сделать это максимально скрытно, чтобы не спровоцировать массовую огласку.

//Шоу-бизнес

Лоза оценил идею о сокращенной рабочей неделе

Лоза оценил идею о сокращенной рабочей неделе

Певец Юрий Лоза прокомментировал на своей странице в Facebook идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, соответствующие изменения просто не имеют никакого смысла.

//Криминал

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию из тюрьмы

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию из тюрьмы

Австралиец Брентон Таррант, заключенный, обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию. Об этом сегодня сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла главный комплекс из-за своей внешности

Кристина Асмус раскрыла главный комплекс из-за своей внешности

Известная актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным заявлением о своей внешности. Знаменитость рассказала подписчикам о недостатках, которые её волнуют.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Питере на дороге сгорел пассажирский свадебный автобус

В Питере на дороге сгорел пассажирский свадебный автобус

В среду, 14 августа, в Санкт-Петербурге на Витебском проспекте загорелся свадебный автобус с 25 пассажирами. Отмечается, что во время движения транспорта возгорание произошло в моторном отсеке.

//В мире

Комитет по предотвращению пыток ЕС проверит латвийские тюрьмы

Комитет по предотвращению пыток ЕС проверит латвийские тюрьмы

В Латвию прибывает комиссия комитета по предотвращению пыток из ЕС, чтобы проверить состояние латвийских тюрем. Управление местами заключения Латвии обеспокоено предстоящей проверкой. Почему?

//Шоу-бизнес

Видео: Собчак подогрела слухи о новой беременности

Видео: Собчак подогрела слухи о новой беременности

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак в отпуске публикует видеоролики, которые намекают на ее интересное положение. Сейчас она и ее новый возлюбленный Константин Богомолов отдыхают в Италии.

//Общество

Супруги выиграли миллион из-за голодного кота

Супруги выиграли миллион из-за голодного кота

Супружеская пара из английского города Мэнсфилда графства Ноттингемшир выиграла миллион фунтов стерлингов из-за забывчивости главы семьи. Отмечается, что мужчина купил билет мгновенной лотереи по пути в продуктовый магазин.

//Общество

Лето "задержится" в Москве до следующей недели

Лето "задержится" в Москве до следующей недели

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил, что скоро температура вернётся к климатической норме. По его словам, в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт.

//Здоровье

Рецепт победы над гипертонией без лекарственных препаратов раскрыли специалисты

Рецепт победы над гипертонией без лекарственных препаратов раскрыли специалисты

Специалисты в области медицины рассказали, как необходимо действовать, чтобы вылечить гипертонию без лекарств. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в российской блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
3

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
4

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни
5

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры