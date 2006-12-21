Даты и люди: 21 – 27 декабря

21 декабря – 110 лет Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза Константину Кон­­стантиновичу РОКОССОВСКОМУ (1896–1968), одному из самых выдающихся полководцев ХХ века.

Внук Констан­тин Рокоссовский – про деда:

– У него была необыкновенная улыбка. Когда что-то не удавалось, он мог повернуться ко мне и сказать с такой детской, обескураживающе застенчивой улыбкой: «Ну вот, брат, видишь, обмишулился дед». Много лет спустя я смотрел кадры кинохроники, снятые во время битвы под Москвой, на которых он, сурово насупленный, на фоне грозных батальных декораций рассказывает о наступлении наших войск. Вдруг поднимает голову, и я вижу эту застенчивую улыбку: «Ну вот, мол, наговорил тут черт­те чего...» И только теперь я понимаю, как сложно было через долгую жизнь, казармы, войны, аресты пронести эту улыбку. Несмотря на почести и славу, он так и остался до самой смерти человеком застенчивым и скромным.

21 декабря – 50 лет назад умер народный артист СССР Михаил Георгиевич ГЕЛОВАНИ (1893–1956). Самой знаменитой ролью этого потомка княжеского рода был Сталин, которого Геловани играл в самых официозных фильмах той поры – «Великое зарево», «Оборона Царицына», «Клятва», «Падение Берлина». Собственно, «по Геловани» советский народ и представлял «великого вождя».

Актер Борис Тенин – о Геловани: «Роль Сталина была для Геловани – хорошего артиста и художника – надгробной плитой. Режиссеры и в кино, и позже в театре обходили его за версту. Злая воля деспота приписала его к одной роли, и он ничего не мог изменить в своей судьбе».

Есть некая мистика в том, что умер Геловани 21 декабря – это день рождения Иосифа Сталина.

22 декабря – 70 лет со дня смерти Николая Алексеевича ОСТРОВСКОГО, самого «советского» из советских писателей, автора хрестоматийного (некогда) романа «Как закалялась сталь».

Критик Лев Аннинский – о Николае Островском:

– Никакой он не писатель в современном понимании слова. Он – святой. Он фантастически точно записал умосостояние святого человека, одержимого отсутствующим богом. Его книга – это житие атеистического святого. Главная книга. Такой просто не было до него. Он писал поначалу историю молодежных организаций на Украине, ничего не придумывая. Писал обычными словами, но соотношение слов и реальности, за ними открывающееся, таковы, что миллионы людей проняло. Это состояние души периодически возникает в истории. (…) То, что мы пытаемся сейчас построить, ничего общего с мечтой Островского не имеет. С другой стороны, мы же народ неожиданный. Неизвестно, как что повернется. «Как закалялась сталь» издали в 1942 году в осажденном Ленинграде, электротока не было: печатные машины крутили вручную. Если, не дай бог, под Серпуховом будет стоять войско, которое должно меня уничтожить, – понадобятся люди, похожие на Островского. Будем печатные машины руками крутить…

27 декабря – 105 лет Марлен ДИТРИХ (1901–1992), немецкой, затем голливудской кинозвезде. Уехала в США, отказавшись жить в нацистской Германии. Актерский талант и женское очарование сохраняла до самого преклонного возраста.