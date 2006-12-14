Даты и люди: 14 – 20 декабря

14 декабря 1825 г. – очередная годовщина восстания декабристов. Сенатская площадь, солдатское каре, вожаки-офицеры, все чего-то ждущие… Добавим некоторые малоизвестные сведения. По официальным данным, в восстании участвовало 3000 гвардейских солдат и матросов. После четырех орудийных выстрелов каре побежало. Погибло около 80 и ранено 60 человек. Известно, что на Сенатской площади декабристом Каховским был смертельно ранен военный губернатор Санкт-Петербурга, герой Отечественной войны генерал Милорадович, уговаривавший солдат разойтись. Тогда же находившийся в строю мятежного Флотского экипажа декабрист Кюхельбекер («Кюхля» – лицейский друг Пушкина) попытался из пистолета убить великого князя Михаила Павловича. Матросы Дорофеев, Федоров и Куроптев закричали: «Что он тебе сделал?», вышибли пистолет и начали избивать Кюхельбекера прикладами. Жизнь ему спасло личное вмешательство Михаила Романова. Сразу после восстания из 3000 участников задержано было 700, около 20 пропали без вести, остальные добровольно вернулись в казармы.
15 декабря – 25 лет назад умер Михаил Жаров (1900–1981), народный артист СССР, один из самых популярных актеров советских лет. Знаменитая эпиграмма:
В нем трудно не заметить сочетанья
Таланта и большого обаянья,
Труднее обнаружить невзначай
Ту роль, где Жаров пил бы только чай.
18 декабря 1971 г. – 35 лет назад умер Александр Трифонович Твардовский (р. 1910), великий русский поэт.
Я думу свою без помехи подслушаю,
Черту подведу стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет, ничего,
что по случаю
Я здесь побывал и отметился галочкой.
20 декабря – 115 лет назад родилась Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (мать Мария) – русская поэтесса, богослов, участница французского Сопротивления. Погибла в нацистском концлагере Равенсбрюк.