Даты и люди: 14 – 20 декабря

14 декабря 1825 г. – очередная годовщина восстания декабристов. Сенатская площадь, солдатское каре, вожаки­-офицеры, все чего­-то ждущие… Добавим некоторые малоизвестные сведения. По официальным данным, в вос стании участвовало 3000 гвардейских солдат и матросов. После четырех орудийных выстрелов каре побежало. Погибло около 80 и ра нено 60 человек. Известно, что на Сенатской площади декабристом Каховским был смертельно ранен военный губернатор Санкт-­Петербурга, герой Отечественной войны генерал Милорадович, уговаривавший солдат разойтись. Тогда же находившийся в строю мятежного Флотского экипажа декабрист Кюхельбекер («Кюхля» – лицейский друг Пушкина) попытался из пистолета убить великого князя Михаила Павловича. Матросы Дорофеев, Федоров и Куроптев закричали: «Что он тебе сделал?», вышибли пистолет и начали избивать Кюхельбекера прикладами. Жизнь ему спасло личное вмешательство Михаила Романова. Сразу после восстания из 3000 участников задержано было 700, около 20 пропали без вести, остальные добровольно вернулись в казармы.

15 декабря – 25 лет назад умер Михаил Жаров (1900–1981), народный артист СССР, один из самых популярных актеров советских лет. Знаменитая эпиграмма:

В нем трудно не заметить сочетанья

Таланта и большого обаянья,

Труднее обнаружить невзначай

Ту роль, где Жаров пил бы только чай.

18 декабря 1971 г. – 35 лет назад умер Александр Трифонович Твардовский (р. 1910), великий русский поэт.

Я думу свою без помехи подслушаю,

Черту подведу стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет, ничего,

что по случаю

Я здесь побывал и отметился галочкой.